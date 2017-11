Francesco Monte fa le valigie. Moser e Cecilia festeggiano a letto insieme

Lei esce dalla Casa del Grande Fratello Vip, lui fa le valigie e abbandona definitivamente Casa Rodriguez. Dopo la fine dell'avventura nel reality di Canale 5 Cecilia e Ignazio Moser ufficializzano la loro relazione e postano su Instagram un selfie che li ritrae a letto insieme mentre "Chi" pubblica in esclusiva le foto dell'ex tronista con i bagagli in mano nel momento in cui esce definitivamente dall'appartamento (e dalla vita) della sorella di Belen dopo oltre 4 anni di fidanzamento.

Ma se un amore arriva al capolinea, un altro riparte. "Non è possibile descrivere quanto sia forte l’esperienza che ho vissuto" racconta Moser in un'intervista a l'Adige.it "Il ritorno alla realtà dopo 77 giorni di permanenza dentro quattro mura, dove vedevo sempre i soliti volti, è stato un piccolo shock. L’uscita dal reality segna per me anche un cambio di vita. In queste ore sto cercando di metabolizzare la situazione".