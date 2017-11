Il post semifinale del Grande Fratello Vip ha riservato numerose sorprese. Ilary Blasi e Alfonso Signorini sono entrati in Casa per salutare i sei finalisti e, dopo un’iniziale freddezza, è stata festa per tutti.

La giostra

La romantica proposta di matrimonio di Daniele Bossari a Filippa Lagerback, il bacio nell’armadio di Ignazio Moser a Ssesilia (che ha riaperto i dubbi), l’intelligenza di Ivana Mrázová nel guadagnare per se stessa, il suo gruppo e il popolo del web la finale dei sogni (“Sei stata coraggiosa a sfidare Malgioglio”; “Non ci ho nemmeno pensato era giusto così”), lo stop pubblico alle “malgiogliate” da parte di Raffaello Tonon, l’eliminazione con fuochi d’artificio di Cristiano Malgioglio. La penultima puntata del Grande Fratello Vip è stata un giro sulle montagne russe. Quando ormai pensi che sia tutto finito e ti assalgono i sensi di colpa perché, data l’ora, il giorno dopo dormirai al lavoro, all’Università, a scuola, sull’autobus e su ogni panchina disponibile, ecco che stai su come un grillo. Ilary Blasi e Alfonso Signorini lasciano lo studio ed entrano in Casa per fare un brindisi con i sei superstiti.

Transformers

Smessi i panni della conduttrice e dell’opinionista, sia la Blasi sia Signorini si trasformano in due persone simpatiche, alla mano, comprensive e allegre. Entrano in Casa per brindare al successo di quest’edizione e scatta un confronto empatico. La moglie di Totti, nel suo vestito anni '80, abbraccia Daniele Bossari (sono amici al di là delle telecamere), Aida Yespica e si presenta a tutti gli altri. È affettuosa con iniziale distacco. Alfonso Signorini, i cui commenti spesso sono andati fuori bersaglio, per prima cosa stringe la mano a Giulia De Lellis e le dà un bacio. Mostrano loro i regali che hanno portato e si preparano per il brindisi.

"Le allegre comari di Windsor"

Lo sguardo di Alfonso Signorini verso Giulia e Aida è quello dolce del buon padre di famiglia e insieme dell’amico pettegolo. Concede due scoop. Il primo è la rivelazione che fa a Giulia: “Volevo dirlo anche in puntata. Devi stare assolutamente straserena, gli ho messo alle calcagna i miei uomini e non è venuto fuori niente, non ha mai fatto qualcosa. È stato bravissimo. Sai che fa tante serate, è bello come il sole ma quando finisce va in albergo. Altrimenti lo avrei scritto, era un mio scoop”. E lei: “Ma sempre?”; “Sì, stai tranquilla, ti ama”. Insiste: “Ma lo seguono fin dentro l’albergo? Perché sai è lì che può incontrare” e il direttore: “No, no, sono sicuro, certo non entrano in camera. Ma scusa non hai visto che occhi ti fa?”, “Gli ho detto mi stai rispettando? E lui stremato ha detto sì” ha concluso la De Lellis persuasa a metà: già immagina un’orda di donne spartane assetate di sessi che inseguono il suo bello per i corridoi dell’hotel. È stata sotterrata l’ascia di guerra e per suggellare la pace, dopo le uscite omofobe della piccola romana, Signorini l’ha esortata a bere dal suo bicchiere e viceversa. Fatto.

Il secondo scoop è su Ivana. Maltrattata fino a poco prima, le è bastato uno sguardo ravvicinato per affascinare Alfonsino. Conquistato dall’aurea principesca, le dice: “Sei innamorata, sei fidanzata?”. “Non so, sono due mesi che non vedo o non sento. Appena esco lo capisco, sì o no. Sono in una frequentazione”, “O dentro o fuori, secondo me c’è, ma se non è così ti prendo io!”. Poi si fa regalare uno dei suoi disegni e le chiede una dedica. Signorini fa il delizioso amico pettegolo: “Anche Geppy sta bene, mi ha detto salutami Aida. Perché poi voi qui state a farvi le se***e mentali”.

La Blasi risponde all’interrogatorio dei concorrenti con verve e semplicità. E dà vita involontariamente a un altro siparietto. Giulia domanda, come si farebbe tra conoscenti per strada: “I bambini stanno bene?” e la Blasi presa alla sprovvista: “Tutto bene, grazie”. E poi: “Tutta l’Italia mi chiede di voi, è una mania. Francesco è sempre dietro le quinte, mi accompagna, sta in fissa con voi”. Giulia la squadra e Ivana pure: la moglie di Totti è uno stecchino. “Ma mangi la pasta?”. E quella: “Sì la sera prima di andare a dormire, mi rimane leggera, mi fa stare meglio”. Ivana strabuzza gli occhi: “Tutte le sere?”. Pensa ai loro stravizi notturni. Ma visto che la bellezza non si misura in grammi e a notte fonda mangia di gusto. La De Lellis incalza la Blasi con gli ospiti in studio, chi va, chi è stato invitato, dove si siedono, quante noccioline mangiano. Dopo aver risposto educatamente, la butta sul ridere e in romanesco: “Ah Giu' ma che ne so'!”. I filtri sono saltati e da brava madre di famiglia chiede curiosa: “Ma poi tutto questo chi lo pulisce?”. E Giulia: “Viene la signora delle pulizie”. “Ma che davero?”. La Blasi è stanchissima: “Tra un po’ me butto sul letto vostro, figurati se vi vedo anche lunedì notte dopo la finale”.

Infine si alzano i calici per il W gli Sposi! Scatta il freeze però Ilary vuole andare a nanna: “Alfonso ma che?? Nooo, non è mica per noi, va be’ ciao Grande Fratello”. Prende la porta e se ne va.

Sono le 2.30 e non è tempo di chiudere gli occhi. L’adrenalina scorre forte nelle vene di tutti, gli Oneston non sono stati separati e questa è già una vittoria. Giocano fino alle 6 del mattino, Luca porta Raffaello Tonon in mutande in Confessionale. Aida ride partecipe (ci teneva a restare e se l'è meritato), le Ivanellis si scambiano impressioni sulla serata, Bossari ha raggiunto il Nirvana (dopo aver rivelato che volevo “tr***e, me la sarei sc***a subito” mentre lei citava Mae West: “Hai una pistola in tasca o sei contento di vedermi?”). Alle 6.30 hanno finalmente poggiato le teste sui cuscini. Tonon: “La mia casa era ordinata, poi sei arrivato tu e sembra che siano esplose le mine antiuomo”, Luca: “Però ora c’è il sole”, “Certo” replica sincero il bauscia. In coro ringraziano il presidente del Bologna (per le maglie autografate e personalizzate): “Una buonanotte al presidente Saputo, grazie”. E Raffaello: “Notte Onesto, che Dio ti benedica per sempre”.