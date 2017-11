Grande Fratello Vip, Ignazio rientra nell’armadio e smonta la versione di Cecilia

Ignazio Moser è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip e ha raggiunto Cecilia Rodriguez e ha pubblicato la prima foto insieme. Finalmente saranno liberi di vivere il loro grande amore in tutti i laghi, in tutti i monti e in tutti gli armadi. Perché, ieri, il ciclista preso dalla foga di abbracciare la sua amata, ha commesso un errore che ha riaperto le ante. Sberleffi da Littizzetto e Ermal Meta.

“Dall’armadio non usciamo più”

Cosi è se vi pare. Ci mancava Pirandello in questo romanzo popolare. Poco meno di un mese fa andavano in onda immagini di Ssesilia chiusa nell’armadio e Ignazio in piedi a muovere il bacino, ballava con l’hula hoop senza avere l’hula hoop. L’audio era equivoco e inequivocabile. Il web è insorto, esigeva la squalifica per “atti osceni in luogo pubblico”, la polemica è montata per una settimana. Fino al lunedì successivo quando la presentatrice Ilary Blasi ha rivelato che i due innamorati stavano solo parlando. Tradotto: gli italiani sono degli sporcaccioni visionari che vedono il male dove non c’è solo per invidia. I social network non abboccano. Cechu viene eliminata e giura sulla testa di Santiago (il figlio di Belen, ndr) che non è successo assolutamente niente e serve calda una nuova versione: “Ci stavamo baciando perché all’epoca non lo facevamo davanti agli altri. Per rrrissspetto”. Purtroppo le telecamere 24h smentiscono anche questa tesi: oggi non è domani e viceversa.

Inoltre, a Verissimo, Ssesilia, presa dal comprensibile desiderio di ricostruirsi una reputazione e non essere ricordata come “quella dell’armadio” scivola: “Ho visto alcuni video, abbiamo limonato in tutti gli angoli della casa, forse mi potevo contenere”. Quindi non è esatto che non si baciava davanti ai coinquilini stremati da tante effusioni rumorose (Giulia e Ivana hanno riposto per le rime a Ignazio: “ti abbiamo disturbato con le chiacchiere notturne? E allora te quando ti sbaciucchiavi con Cechu? Era peggio”). Potrebbe finire che ognuno si tiene la sua idea e tanti saluti al carrozzone.

Tutto il resto é noia ❤️ #chechulove #cachorritabonita Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser) in data: 28 Nov 2017 alle ore 06:59 PST

“Privacy”

Vanno accettati per quello che sono: ragazzi non riservati. Ignazio pubblica sul suo account ufficiale di Instagram la prima foto insieme alla fidanzata Cecilia. Non sono in bici, non vendemmiano, non camminano in riva al mare, non si guardano negli occhi languidi, non riordinano l'armadio. Sono a letto, after sex. La scritta: “Tutto il resto è noia” #cechulove, #cahorritabonita”. Stessa compostezza e riservatezza della famiglia Moser.

“Ikea e Fittea”

La buriana sembra essere passata, Cecilia si prepara a sponsorizzare beveroni in attesa di Nacho cui metterà in mano un potente integratore per lo sport, ma il ciclista sbanda proprio all’ultima curva buttando a terra gli uomini e le donne del suo team come fossero birilli. Strike. Ieri sera, infatti, pensando di essere spiritosa e originale, Ssesilia si è nascosta nell’armadio. Nacho è corso da lei e con la sua arcinota velocità ha smontato la prosopopea di Cechu e sbugiardato mezzo GFvip: ha aperto le ante del guardaroba e d’istinto si è chinato per baciare sulla bocca Ssesilia seduta sul ripiano (stessa posizione del filmato incriminato). Si è abbassato di quasi 90°. Ops! Nel video-pietra dello scandalo, invece, è rimasto sempre in piedi, dritto, dritto. Quindi Cecilia era a un’altra altezza… Si sa, l’occhio attento dei social network non perdona e la polemica è ripartita. E nemmeno è finita perché Alfonso Signorini ha chiesto: “Ignazio diccelo tu cosa è successo” e Nacho, da macho ruspante: “Lo ammetto stavamo pensando a quello”. Inquadratura sulla mini Rodriguez imprigionata, in un’espressione sbigottita, come Jan Solo lo fu nella carbonite: “Ma tu così mi hai distrutto in due secondi, ci baciavamo…”. Sì, ciaone.

E brava la mia filippina!!! Sono già pronta a fare la paggetta!!! #chefigata #altrocheirodriguez @angihairstylist Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto) in data: 27 Nov 2017 alle ore 13:54 PST

Lucianina ed Ermal bricconcelli

Luciana Littizzetto, lingua tagliente e biforcuta, ha commentato così su Instagram la proposta di matrimonio di Bossari a Filippa Lagerback: “E brava la mia filippina!!! Sono già pronta a fare la paggetta!! #chefigata, #altrocheirodriguez”. Per dare un’idea di quanto piaccia la coppia italoargentina, lapidario è il tweet del cantante Ermal Meta: “#Piccola Anima sta al #GFvip come l’amore sta ad un armadio. Fate voi!”. Non ne usciamo più.