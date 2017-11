Semifinale infinita al Grande Fratello Vip. Fuori Ignazio Moser, Lorenzo Flaherty e Cristiano Malgioglio. Ivana regina per una notte raggiunge in finale la sua Giulia. L’ultimo televoto è tra Luca Onestini e Raffaello Tonon. Lunedì 5 dicembre si giocheranno la vittoria con Giulia De Lellis, Aida Yespica, Luca Onestini, Raffaello Tonon e Daniele Bossari, ufficiale promesso sposo della splendida Filippa Lagerback. Predolin insulta Malgioglio.

“Mi vuoi sposare?”

Si inizia con un’incursione di Alfonso Signorini e Ilary Blasi, in laminato argento lungo con spalline a sbuffo e un trucco che finalmente rende onore alla sua bellezza. Lasciano nella suite un sacco pieno di regali per i concorrenti. Prima frase-avvertimento ai concorrenti e ai telespettatori: “Preparatevi a una serata come quella di Capodanno, che si sa quando inizia ma non quando finisce”.

Si parte con la Flower-SPA: Aida Yespica e Daniele Bossari, trascurati per una settimana, sono i protagonisti di un video montato ad arte per uno scherzo allo stesso Boss. La Blasi: “Vi abbiamo soprannominato Temptation Aida”, vogliono fargli credere che la futura moglie è adirata. The Boss ha un momento di smarrimento: “Esco subito e vado a chiarire. Ho sempre scherzato nei limiti del buongusto”. In realtà, nel vagone di Tristopoli lo aspetta Filippa Lagerback che lo avvolge in un abbraccio profumato d’amore. I baci sono travolgenti, audaci e sinceri. Come riconosce lo stesso Alfonso Signorini: “Siete belli perché siete veri”. Anche lui, se vuole, riconosce un sentimento autentico. Lo studio trasuda emozione e il pubblico applaude allo sfinimento. E’ il momento: Daniele chiede a Filippa di sposarlo, dopo 17 anni è giunto l’ora. Più tardi c’è una sorpresa per Aida Yespica: le danno la possibilità di salutare Aron, il figlioletto che ha appena compiuto 9 anni e che si trova a Miami con l’ex Matteo Ferrari. La video telefonata non è agevole però il piccolo (intimidito), si scioglie, le dice che l’ama e le manda tanti bacini.

La serata prosegue con Cecilia che in un video racconta: “Sei la parte più bella di me, mi fai sentire forte e semplicemente amata e poi quel primo bacio… quanto lo aspettavo. Questa casa è piena di angoli dove ci siamo baciati. Ti aspetto in un luogo in particolare”. L’armadio ovviamente, la chiesa del Divino Amore che custodisce la loro passione. Giusto perché per Ssesilia l’armadiogate è stato “la cosa che mi ha fatto più male”” e poi ci marcia come se non ci fosse un domani. La Blasi, consapevole di aver difeso l’indifendibile, commenta ironica: “Si è nascosta in un posto a caso”. Moser le dice: “Non mi ricordavo fosse così carina” e l’argentina: “Cos’ho in bocca? Una caramella per non avere l’alito pesante”.

Superfluo aggiungere che la scenetta dell’armadio è stata un clamoroso boomerang. Nel famigerato video, dove secondo la versione ufficiale si sono solo baciati, Ignazio è in piedi, ieri però si è dovuto abbassare per schioccare un bacio sulla bocca di Ssesilia che era seduta sul ripiano come in precedenza. Tuttavia può essere un caso di “crescita miracolosa”. La differenza che passa tra la storia dei “Ceciazio” e quella tra Daniele e Filippa, è la stessa che corre tra una Louis Vuitton originale e una Vuitton comprata dal cinese.

“Galeotto fu l’armadio”

Il televoto si chiude alle 22.30 ma prima di conoscere la loro sorte, Ignazio Moser (sguardo imbambolato, forse per la stanchezza) e Cristiano Malgiolgio sono chiamati nella stanza ovale per fare una doppia nomination tra chi è in Casa (non sanno che nella SPA ci sono Aida e Bossari). Entrambi scelgono Raffaello Tonon e Luca Onestini. Chi l’avrebbe mai detto? Mezzo Twitter. Ignazio si giustifica: “Perché ci siamo allontanati dopo la mia storia con Cechu, non siamo stati più insieme” e Malgioglio: “Perché mi trovo bene con Lorenzo, mi è stato vicino in questo percorso e ho rivalutato Ivana”. Gli Oneston ci rimangono di sasso, soprattutto Tonon che vive la nomination come un tradimento.

Moser esce con il 57% dei voti. “Sono più che tranquillo con me stesso, non mi sento di dovermi giustificare con nessuno”. “Stavamo pensando a quello e non è successo” e Cecilia ride: “Ci hai messo 3 secondi a smentirmi”

“Nomination crudeli”

Si passa subito a una nuova eliminazione innescata da Moser e Malgioglio. Raffaello Tonon è molto amareggiato (durante la pubblicità litiga con Malgioglio che si ripara in uno sdegnoso silenzio) e azzera zia Malgy: “Sono perplesso. Ho difeso Cristiano con le unghie e con i denti perché qui è stato molto attaccato, ho fatto tante cose per lui come lui le ha fatte per me. Ho sempre cercato di capirlo. Quando ha saputo che io ho detto mi nominerà, si è premurato di prendermi da parte e dirmi ‘non ti nominerò mai, mai’ e oggi cosa fa? Mi nomina. Sono profondamente deluso. Cristiano non merita la finale. Tutto mi sarei aspettato tranne che facesse questo. Le malgiogliate vanno bene fino a un certo punto”. Luca Onestini: “Non sono d’accordo con la frase chi non si merita la finale. Credo che Ivana si meriti la finale quindi scelgo Lorenzo”. Una favolosa Ivana deve scegliere quale coppia mandare al televoto e sceglie quella composta da Lorenzo e Luca (l’altra era appunto Cristian-Tonon). Esce Flaherty. Subito dopo si riuniscono al gruppo Daniele Bossari e Aida Yespica. I sorrisi sono più di rito che sentiti, si salvano Ivana e Luca.

Altro giro, altra nomination. I tre finalisti devono fare un nome e vanno in nomination Tonon, Malgioglio e Onestini. Con Bossari che si fa portatore di quello che pensano tutti: “E’ una grande star, ma la parte umana ci ha mandato in cortocircuito fin dall’inizio. Non riusciamo a decifrare la sua vera essenza mentre Ivana e Luca sono trasparenti”.

“Lady Falena Superstar”

Succede quello che i social network temevano: un meccanismo ingarbugliato come una matassa di lana per arrivare alla terza eliminazione. In pratica, Ivana (non scelta) deve guadagnarsi la finale scegliendo il suo avversario. E qui dimostra tutto il suo carattere e il suo coraggio: vuole scontrarsi con il pezzo da novanta Malgioglio. La De Lellis è terrorizzata: “Secondo me non ha capito bene” e la splendida Ivana: “No, è tutto chiaro, sono sicura. L’ho scelto perché l’ho nominato quattro volte, è stata una scelta rischiosa, almeno capisco se devo restare o no”. Ancora una volta, Signorini la punzecchia: “Ma avrà una sua autonomia di pensiero, saprà esprimersi o segue solo quello che le dicono” e la Blasi: “Eh, finalmente lo sta facendo, sta dimostrando qualcosa”.

La modella ha confermato di essere indipendente e di aver compreso alla perfezione i giochi (in più salva gli amici Luca e Raffaello), loro danno l’impressione di non aver mai visto la diretta del Grande Fratello Vip. Se può servire, è su MediasetExtra. Arriva il verdetto ed è un plebiscito: Ivana in finale con il 76% dei voti a favore. Signorini fa dietrofront e la omaggia: “Ha iniziato il percorso nell’oscurità e poi si è fatta conoscere. Trasmette allegria e serenità”. Bossari: “Voglio aggiungere che è la più trasparente e cristallina”.

“Viperetta”

“Ti aspettavi di uscire?” chiede la Blasi e lui: “eh…queste bimbe fanno paura, sembrano quelle di Shining”. Malgioglio attacca: “L’artista l’ho lasciato a Milano, sono riuscito a fare questo GF che è uno dei programmi più belli in assoluto. Sono venuto al Grande Fratello per una cosa mia personale, per un melanoma, ringrazio i medici, ho sofferto molto e sono qui per lanciare un messaggio se avete un neo fatevi controllare. Telefono al Ministro Lorenzin e voglio essere il testimone della campagna per la prevenzione”. Gli mostrano una clip con i suoi momenti più perfidi, Simona Izzo lo perdona, Marco Predolin si incavola: “Tu hai cavalcato la menzogna che io sono omofobo sapendo che mi facevi male. Tonon stasera ha fatto di te un ritratto perfetto. Il Malgioglio umano ha fatto un po’ ca***re. Hai fatto passare un messaggio volutamente falso sul fatto che io sono omofobo”. Zia Malgy si comporta come avesse la pelle impermeabile, qualsiasi accusa gli scivola addosso, furbescamente non la recepisce. E conclude: “Io ho vinto il Grande Fratello”.

“Oneston, tutta la vita”

Ilary Blasi lancia una clip dei momenti più divertenti del terribile tandem, un po’ di divertimento genuino culminato in un regalo: due magliette del Bologna, una per Fuffy e l’altra per Bomber con le firme di tutti i giocatori. Entra a sorpresa anche il padre di Luca Onestini: “Saremo sempre con te qualunque cosa tu decida per il futuro, se vorrai studiare o se vorrai fare televisione. Ti supportiamo anche se mamma ti manda a dire di non fumare”.

“Lo striscione divide, il vetro unisce Damante e De Lellis”

“Sai quanto solletico ti aspetta” è lo striscione che Giulia non apprezzò. Andrea Damante è nella Casa ma sempre dietro il vetro: “Sì Ilary ho fatto il solito errore di non essere espansivo, solare e diretto. Ho scritto così per riportarla ai nostri momenti intimi perché quando siamo da soli ci facciamo il solletico. La conduttrice sottolinea: “Eh ma dopo 73 giorni potevi dire altro”. Così appare alla De Lellis che confessa di essere un po’ gelosa e un po’ impaurita e vede il suo Andrea con una serie di cartelli: “18 mesi fa, ho fatto la scelta più giusta della mia vita, 72 giorni che non ti guardo negli occhi, 72 giorni che mi manchi da morire, ho capito tante cose ma la più importante è che ti amo e prometto che non ti farò mai più il solletico”. Lei parte con la solita raffica di domanda che prevede cane, gatto, numero di scarpe del vicino. Giulia è contenta però: “Che tortura vederlo e non poterlo toccare”.

Babbo Natale

Finisce con la conduttrice e l’opinionista che entrano in Casa per un brindisi con i concorrenti (grandissimi baci e abbracci) e per consegnare loro dei doni. Data l’ora sarebbe meglio caffè e briosce.