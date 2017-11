Emozione al Grande Fratello Vip, Bossari fa la proposta di matrimonio a Filippa

Daniele Bossari sposa Filippa Lagerback. Altro che "Uomini e Donne", altro che agenzie matrimoniali, per fidanzarsi e sposarsi bisogna andare al Grande Fratello Vip. La storia d’amore tra il conduttore e la meravigliosa presentatrice dura da 17 anni e finalmente ha ricevuto il giusto coronamento.

Yin e Yang

La semifinale è partita nel modo più dolce, con la Flower-SPA. Aida Yespica e Daniele Bossari, trascurati per una settimana, sono i protagonisti di un video montato ad arte per uno scherzo allo stesso Boss. La Blasi: “Vi abbiamo soprannominato Temptation Aida” e a seguire immagini dei momenti più caldi. “Sono ricorso a tutte le tecniche supreme di autocontrollo” ironizza Daniele. Nel vagone di Tristopoli lo aspetta una soave e celestiale Filippa Lagerback. Ogni sua frase è improntata alla signorilità: “Sono una quindicenne innamorata, sono come al primo appuntamento, mi sono fatta le mani, i capelli e ho comprato il vestito. E’ cambiato e ci speravo, il GF non è un gioco, è stato qualcosa di più. Però adesso, dopo la SPA con Aida o diventa frate o si sposa e possiamo dire che l’addio al celibato l’ha fatto per una settimana”. Signorini scherza: “Non ti sei comportato bene. Fossi in Filippa mi girerebbero perché sei stato un po’ troppo ammiccante”. Bossari sbianca: “State scherzando? Esco immediatamente e vado a chiarire. La mia vita privata è troppo importante. Mi sono comportato sempre con ironia e basta”. Dopo averlo fatto tribolare, lo mandano a Tristopoli e nel vagone appare in tutta la sua eterea ed elegante bellezza Filippa. Si abbracciano e si baciano con trasporto. Due adolescenti dolcissimi e cotti. “Ti amo tantissimo, sono orgogliosa di te” dice Filippa. Dallo studio sale un’ovazione e la gioia bagna di lacrime i fazzoletti.

W gli sposi

L’intesa è rara e preziosa, smuove i cuori scettici dei social. Dopo 17 anni insieme, la complicità, il senso di appartenenza è più vivo che mai. Sono due pezzi di puzzle perfettamente incastrati. E dunque, è il momento, ora o mai più. Bossari è agitato, trova una fede, si inginocchia: “Cavalchiamo l’onda? Non avrei mai osato farlo pubblicamente, ma qui dentro sono cambiate tante cose della mia vita, penso di essere diventato uomo, ho combattuto le mie fragilità e incertezze per essere migliore. Vorrei regalare un fratellino a Stella ma soprattutto mi vuoi sposare?” Dallo studio si leva alto un boato di approvazione. Piacciono dannatamente. Filippa ha la mascella dolente talmente sorride felice: “Sì, lo voglio. Ti amo ogni giorno di più e voglio stare con te tutti i giorni della mia vita, sempre. Non puoi nemmeno capire quanto ti amo. Ti vengo a prendere tra una settimana”. L’anello non entra, lui suda, lei lo rassicura. E’ della misura giusta, lo infila e stringe a sé l'altra metà della mela. Svezia batte Italia 2-0.