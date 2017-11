Grande Fratello Vip, in tre fuori dalla Casa e (a sorpresa) rientra Cecilia

È il giorno della semifinale del Grande Fratello Vip 2 e cresce l’attesa per conoscere i nomi degli altri finalisti dopo Giulia De Lellis, Daniele Bossari e Aida Yespica. Ci saranno due sorprese e ben tre eliminazioni. In nomination al momento ci sono Cristiano Malgioglio e Ignazio Moser. La finale si terrà lunedì 5 dicembre e non più il 6 come comunicato in precedenza da Mediaset.

Una poltrona per tre

Preparate il caffè e aprite Twitter: la puntata di stasera (ore 21.30 su Canale 5) si preannuncia lunghissima e piena di colpi di scena. Stasera i nove concorrenti ancora in gara si ridurranno drasticamente con tre eliminazioni definitive. Dovranno superare gli ultimo ostacoli sparsi sul percorso dal contorto Grande Fratello Vip. Nella Casa di Cinecittà resteranno sei coinquilini e saranno loro a giocarsi la finale. Il web ha già eletto i suoi favoriti: Daniele Bossari per la sua dolcezza nel superare i demoni interiori, De Lellis per la bontà d’animo, Ivana ovvero Lady Falena per l’ indipendenza (non si è prestata a “teatrini”) e la semplicità (e perché è emersa nonostante il GF abbia fatto di tutto per annullarla) e ovviamente gli Oneston cioè Luca Onestini e Raffaello Tonon. Luca perché al’inizio era più antipatico della De Lellis e invece si è rivelato un ragazzo dolcissimo, allegro e con la testa sulle spalle. Tonon per il carattere e la schiettezza nelle situazioni scomode.

Lorenzo Flaherty e Cristiano Malgioglio non sono tra i prediletti però si sono rivelati le colonne del trash al GF Vip. Dell’attore, Re della cucina, non si dimenticheranno le spaghettate notturne su cui si potevano rimettere gli orologi e pure il Big Bang, la grandiosa imitazione di Malgioglio e della De Lellis. Del paroliere invece, le numerose uscite “pazza, pazza, maledugato, Signorini è più iena di me, questi divorano tutto, dovete andare a dormire alle 22 come me, ti metto in nomination, basta, basta voglio uscire però se il pubblico mi vuole ancora dentro resto, non voglio lavare i piatti perché non sono una lavastoviglie”, lo sguardo invidiosetto dietro agli occhialini scuri, i suoi racconti smemorati, l’abilità nel dire tutto e il contrario di tutto, le sfacciate pubblicità agli sponsor e l’ossessione di creare intrattenimento per daytime, “Nuovi Mostri” e tutti i programmi del palinsesto Mediaset, anche Mela Verde se possibile (il suo sogno vero è fare Amici). Ha regalato GIF e Meme che manco Cecilia e l’armadio. Aida Yespica è stata troppo se stessa, non ha alimentato litigi e quando è caduta nel gossip ha bloccato tutto sul nascere. Ne esce rafforzata come donna, non come papabile vincitrice.

Ignazio Moser si ricorderà per tantissime cose: agendina con donne stellinate e una serie di chicche: “se le sc***i bene tornano tutte, non sai quante madre di famiglia ho rovinato, Cecilia sei più brava in altre cose che a baciare, mi sono sv***o, il bicchiere pieno fa presto a svuotarsi dopo 53 giorni, le donne oltre i 70 kg non sono tanto belle, Ivana sei paffutella, sei grassa, eri bella magra quando sei entrata”. E of course, per l’ “armadiogate”. Il Grande Fratello Vip è stato sadico con “Stellinator” Moser. Il ciclista è convinto di piacere moltissimo al pubblico: “Non sai che applauso fragoroso mi hanno fatto quando lunedì sera sono rientrato in casa” ha detto agli increduli compagni di avventura. Non sa che, in realtà, festeggiavano la finale di Aida e Bossari. Lo scoprirà stasera.

“Figli di un dio minore”

Al GFVip è lapalissiano che esistano concorrenti di serie A, quali i Rodriguez, Malgioglio e Ignazio, e concorrenti di serie B, quali De Lellis, Lorenzo, Luca, Tonon. Era meno chiaro che esistessero “figli di un dio minore” ovvero Aida e Bossari. Gli autori li hanno mandati in finale e fatti naufragare nella SPA nemmeno avessero scambiato il GF per l’Isola dei Famosi. Isolati, ignorati e lasciati al freddo (ieri la Yespica si riscaldava con il phon). In una settimana il tempo dedicato alla coppia è stato risibile, qualche minuto che durava meno della pubblicità . Insomma, bravo chi è riuscito a vederli. Blackout di ore e ore e inquadrati solo quando facevano ginnastica. Perché? Perché se si toglievano le immagini e si ascoltava l’audio sembrava di sentire un porno-soft. Stasera dovrebbero riunirsi al gruppo, in caso contrario sarebbe un inspiegabile danno d’immagine e non combatterebbero ad armi pari con i rivali. Siamo sicuri che non succederà. Quella di Dani e Aida non è la sola ingiusta disparità di trattamento. Le sorprese di questa sera saranno due: Andrea Damante per Giulia e a sorpresa Cecilia per Ignazio. Una scelta strana per non dire discutibile. L’argentina (secondo il settimanale Gente ha percepito 150 mila euro per cercare la dignità nell’armadio del GFVip2) ha vissuto insieme al fidanzato per oltre due mesi, è stata eliminata 7 giorni fa e rientra subito. In pratica ci sarà un Rodriguez fino alla fine. E pensare che aveva mandato uno striscione: “Voglio viverti fuori” e alla Toffanin ha dichiarato di essere pronta ad andare in bici e vendemmiare. Ecco, appunto: è il momento di passare dalle parole ai fatti. E al vissero TUTTI felici e contenti.