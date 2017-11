Grande Fratello Vip, Cecilia snobba la D'Urso e lei invita Teresanna: "Rodriguez senza dignità"

Barbara D’Urso ha invitato a Domenica Live Jeremias e Cecilia Rodriguez ma entrambi hanno declinato l’invito a partecipare a un programma di punta di Mediaset. La conduttrice ha reagito dando la parola a Teresanna, ex di Francesco Monte e affidando ai suoi ospiti il compito di tirar fendenti. E nella diatriba D’Urso-Rodriguez si è schierata anche Federica Panicucci.

"Che domenica bestiale!"

Jeremias e Cecilia hanno detto no alla regina della domenica, alla madre del trash. Lei, abitino rosso vintage, ha sfoderato il suo miglior sorriso finto e ha esordito con noncuranza: “Per fortuna Domenica Live fa il 22% di share anche senza i Rodriguez. Oggi parliamo di loro, domani di altri. Poi ci saranno nuovi reality e nuovi argomenti. In studio ci sono fior di professionisti con curriculum”. Delicata come un Frecciarossa che transita a 300km/h nelle piccole stazioni di provincia. Gli ospiti Karina Cascella e Vladimir Luxuria non si sono risparmiate mettendo alla berlina il comportamento delle sorelle Rodriguez. “Ricordo di aver visto qualcosa del genere anche in un altro reality, sguardi, sfioratine o sbaglio? Evidentemente buon sangue non mente”. Barbarella non aveva finito, è stata “perfida”: ha invitato in studio Teresanna, ex di Francesco Monte. Quello che sembrava un tiro mancino nei confronti del suo protetto, si è rivelato un geniale cavallo di Troia: il bersaglio non era Monte ma “Ssesilia and the family”. Teresanna, felicemente fidanzata e madre di un bimbo, si è seduta nel salotto “bianco Dash” della D’Urso e ha smentito: “Vorrei smentire in parte quanto scritto dal settimanale. Tante cose sono vere ma emerge un rancore che io non provo verso Francesco, fui delusa dal tradimento, poco dopo avermi lasciato stava già con Ssesilia. Capisco cosa sta provando e gli auguro di trovare presto la lucidità e la serenità per andare avanti. La sua reazione mi ha sorpreso perché era molto più di pancia. Si vede che è maturato”. Ma il meglio deve ancora venire ed è riservato all’argentina.

La D’Urso carica il peso e le mostra immagini in cui Ssesilia afferma: “Come ha fatto a mettersi con quella? Così diversa da me. E’ un s***a, non capisco, ti ha rifiutato non puoi riprenderla, come fai a stare con una donna di quel genere? Una donna di quel genere?”, la napoletana sbotta definitivamente: “Menomale che non sono come lei! Sapevo che faceva un errore a mettersi con lei, sempre. Per me è un’ammaliatrice, si è trovato di fronte questa bella ragazza, tutto quello che girava intorno e ha seguito gli ormoni. Questo non esclude che sia nato l’amore. Mi ha sempre temuto però ti dico una cosa: per avere un’unghia della mia dignità addà turnà a nascere”. Karina Cascella si spella le mani per applaudirla. E così i social. La vendetta è un piatto che va servito freddo.

"Il buongiorno si vede dal Mattino"

Che non scorra buon sangue fra le dive del piccolo schermo Federica Panicucci e Barbara D’Urso è cosa nota. La bionda conduttrice, dopo averle strappato Capodanno 5 (Barbarella ha dichiarato di averlo rifiutato, ndc), le ha soffiato anche i fratellini di Belen. Era visibilmente compiaciuta stamane quando ha introdotto Jeremias, ospite per la seconda volta in una settimana. Lo ha ringraziato con zelo e ha espresso il desiderio di avere al più presto in studio Ssesilia, sua favorita (“spero che venga da me per dirglielo”). La Panicucci rivolge all’hermano la prima domanda ma non sa cosa l’aspetta: “So che sei richiestissimo, tanti programmi, grazie per essere tornato qui. Come stai passando questi giorni frenetici? Cosa stai facendo?” e quello: “Niente, non esco. Sto tutto il giorno a casa con Cecilia e Belen”. Giuro, è tutto vero.