Grande Fratello Vip, Malgioglio "rovina" la prova di Natale, nella Casa è polemica

Al Grande Fratello Vip2 è già tempo di canzoni di Natale. Tutti in sala d’incisione ma il risultato scontenta Cristiano Malgioglio.

“Gatti strozzati”

Che belli i cori di Natale! Le poesie dei bambini e le canzoncine sotto l’albero in stile “Mamma ho perso l’aereo”, i tortellini e lo zabaione caldo. Peccato che quando si arrivi al dolce il clima sia diventato quello di “parenti serpenti” e non si veda l’ora di rimettersi il cappotto, infilare la porta e andare a festeggiare con i pinguini in strada. Più o meno è quanto successo nella casa del Grande Fratello Vip. Cristiano Malgioglio, abilissimo a non far intendere quanto ci è o ci fa, ha scritto una canzone per Natale sulla base musicale di “We are the world”. Ieri pomeriggio i concorrenti l’hanno incisa. Stonati come delle campane, scoordinati, fuori tempo però volenterosi e allegri. Malgioglio fumava d’impazienza dalle orecchie, dalle narici, dalla bocca: “No, io non la canto più, ridono, non si applicano. Io invece questo lavoro lo faccio da 40 anni. Cambia l’ordine, Ignazio non può fare l’attacco”. Il paziente vocal coach si è calato nei panni del professor Higgins di My Fair Lady: lo asseconda, lo invita a essere indulgente perché non sono professionisti, chiude e apre le vocali degli zucconi. In realtà Malgioglio mira a spodestare il coro e a ricordare che è una “star di Hollywood”. Dopo qualche ora finisce che la stonatissima Giulia De Lellis (“si, ho capito che mi devo allontanare dal microfono, vado in cucina?”) spera che “Alessandra Amoroso non ci stia guardando”, Ignazio e Ivana sono ridotti a comparse mute e imbronciate, Raffaello Tonon simula il labiale come quando in chiesa non ti ricordi il Padre Nostro, Lorenzo e Luca hanno acciuffato il ritornello. Gruppo esautorato e Cristiano Malgioglio solista.

Jingle Bells all'amatriciana

Sono rientrati in casa stremati e dubbiosi. Mentre fumavano, la De Lellis si è esaltata: “Non è andata male e poi con la tecnologia la mia voce può diventare quella di Whitney Houston. Certo devi avere una buona base ma non eravamo dei gatti strozzati”, Ivana: “Ma guarda che Cristiano fa tutte le strofe e noi si canta solo "Natale è". Così vuole Cristiano”, Lorenzo ha aggiunto: “Sì questa era la sua idea di ieri, noi dovevamo fare solo il coro, loro hanno provato a fargli cambiare idea, gli hanno detto che doveva essere cantata da tutti e adesso prova a riconvincerli, è una sua scelta. Spero che trovino qualcosa di buono e ci inseriscano”. Prende posizione anche Luca: “Quando cantava lui era meglio, viene una cosa più bella”, la De Lellis li guarda stupiti: “E perché siete stati zitti? Io non l’avevo capito altrimenti parlavo. E’ una cosa di gruppo, un ricordo di tutti, non serve una cosa professionale, mica dobbiamo presentarla a Sanremo. Vedrete non sarà così, è troppo simpatica tutti insieme”. Lorenzo: “Magari in confessionale chiediamo cosa intendono fare”. Nemmeno zia Malgy era felice del risultato. Gli hanno storpiato il testo: “Mi sono messo paura, che brutta figura abbiamo fatto. Ci manderanno nel daytime”. Ci sono due versioni: una dove canta quasi solo zia Malgy e una dove si sentono le voci di tutti e quella di Cristiano. Lunedì sera, in puntata, ascolteremo il capolavoro, scopriremo se Crono ha divorato i suoi figli o se abbiamo la nuova hit di Tutti insieme appassionatamente.