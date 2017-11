Cresce l’intesa tra Luca Onestini e Ivana Mrázová all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista, come la maggior parte del pubblico, è rapito dalla modella della Repubblica Ceca. Non solo per la sua indiscutibile bellezza anche per la sua lealtà e purezza. Lorenzo Flaherty prova a far da cupido ma Onestini lo ferma.

In vino veritas

Il mondo è bello perché è vario: esistono diverse tipologie di uomini e donne. C’è chi, provato dalla vita, custodisce gelosamente le proprie sensazioni, chi non trattiene le emozioni finendo a fare il testimonial del catalogo per mobili Aiazzone “provare per credere”, chi prova a dichiararsi senza oltrepassare il limite del buongusto. Complice la festa per i 50 anni di Lorenzo Flaherty e diversi bicchieri di vino dopo, Luca Onestini ha raggiunto in giardino il festeggiato, Moser e Giulia. Si è seduto di fianco a Ivana: “Sei stata una gran bella scoperta. Sei più donna che modella ora. Mi piace il tuo essere pulita dentro, non sai quanto l’apprezzo da uomo. In te non vedo mai il secondo fine. Vedo la trasparenza, la sincerità, la pulizia. Sono cose rare già nella vita, nel mondo dello spettacolo ancor di più, l’avrò visto nello 0,1% delle persone e ne ho conosciute di modelle. Quando si è come Ivana, ci si mette più tempo a farsi capire e io alla fine l’ho capito”.

La modella, in verità, si è toccata i capelli, ha stirato le labbra in un sorriso, ha distolto lo sguardo visibilmente imbarazzata. La De Lellis: “Io mi inc***o quando dicono che si è nascosta”, Moser non ha trovato niente di meglio che canticchiare urticante per tutto il tempo: “Love is in the air” nonostante Ivana lo abbia invitato numerose volte a smettere. In un confessionale, Luca si era spinto oltre come ha rivelato la stessa Ivana: “Ha detto delle cose di me che io apprezzo. Cosa? Che gli piaccio”. L’ex tronista non ha fatto una piega: “Ho detto quello che sanno tutti”. Che l’apprezzamento per Ivana sia sincero lo prova anche l’ennesimo commento di Ignazio sulle forme morbide della ragazza. “Faccio la pasta, Luca la vuoi?”, “No, grazie”. Nacho il macho: “Eh sei un po’ paffutella”, lei incassa e Luca: “No ciccia devi mangiare, fai la pasta che ne prendo due forchettate anch’io”. E ancora: “Eri bella snella”, “E dai, basta, smettila” ha ribadito Ivana. Lo scherzo è bello quando dura poco anche se non si intravede neppure l’ombra di qualcosa di divertente in queste continue frecciatine. E solo per semplice educazione verso chi gli chiede di smetterla, il giovane Moser dovrebbe trovare un altro modo per divertirsi.

Cupido, aggiusta la mira!

La notte è lunga al Grande Fratello Vip e la memoria corre a quando Lorenzo pescò la busta “Torni in gioco”. Da allora, l’attore italo irlandese ne ha regalate di perle. Specie quando è alticcio. Ieri era deciso a scoccare la freccia dell’amore tra “bomber way” e “ciccia”. E però la mira è stata terribile: non ha mai fatto breccia nel cuore di Luca Onestini. Si sono ritrovati sulle sdraio e Flaherty lo ha tentato in tutti i modi, peggio di un Black Friday. Ma tu non partecipi perché non hai il becco di un euro. Il colloquio è andato più o meno così. “Con sincerità ed esperienza posso dire che può interessare molto – è l’incipit di Lorenzo -. E’ una donna in grado di dare tanto nel rapporto uomo-donna. Ed è quello che cerchi. Fra tutti è quella più indipendente all’interno del programma. Non ha bisogno di giochini o altre cose per andare avanti”. Luca Onestini: “Si è vero è il tipo di donna che cerco. E’ una ragazza speciale, è stata una vera grande sorpresa. Mi piace la sua lealtà, non gioca a poker, è raro in genere e ancor più in questo ambiente”, “E allora perché non provarci, perché non buttarsi?”, la risposta spiazza Lorenzo e fa esultare i sonnambuli di Twitter: “Perché è impegnata e non voglio. Non credo che questo sia il contesto giusto, il posto giusto” risponde Luca, mente d’adulto in corpo di anziano. Lorenzo insiste: “Lanci l’amo e poi eventualmente lo ritiri. Non vorrei essere inopportuno però il ragazzo è due mesi che non si fa sentire, sai all’amore non si comanda”, ma Luca resiste “al serpente tentatore” molto meglio di Eva: “Io non lancio proprio niente, ha un fidanzato, si frequenta”. Lorenzo prova a lavorarlo ai fianchi, spera di sfinirlo e vincere le sue resistenze (bonariamente, si intende) ma Onestini è saldo: “Vedo una donna con un uomo al suo fianco, tra l’altro io ho ancora delle ferite aperte. Ti dico la verità, se fosse stata sola, ma per me questo non è il contesto né il momento giusto. Ci siamo avvicinati per queste caratteristiche, niente di più, niente di meno. Vediamo da cosa può nascere cosa”.

Aglio batte Porsche

Sopraggiunge Raffaello Tonon che salva l’amico dalle grinfie di Lorenzo: “Non fare scherzi, noi abbiamo quella della Porsche (la sconosciuta degli aerei, ndr), non quella della zuppa d’aglio”. Luca: “Ma lui me l’ha fatto capire anche oggi. Onesto tu vivi nel mondo delle favole. Beh magari l’aglio vale più di una Porsche, l’aglio ha più proprietà nutritive di una macchina. Non essere materialista, la macchina me la posso comprare da solo”. Tonon lo rintuzza con ironia: “Onesto non diciamo ca***e, vai subito a letto che qui finiamo nei casini! Tu sei ubriaco per fare questi ragionamenti. Oscurate le telecamere in giardino!. Quella ha speso 5000 euro in aerei”. Luca è partito per la tangente: “Sai cosa diceva un filosofo (Nietzsche, ndr)? Di tutto conosciamo il prezzo, di niente il valore. E io mi baso sul valore”, “Onesto stammi a sentire, adesso vieni a dormire che ti devi riposare, sei confuso. Fila! Domani ti sei dimenticato tutto”. Luca abbraccia Tonon: “Mi hanno insegnato che a furia di credere nelle favole si realizzano” “Ma che cosa si realizza?? Stati zszsitto… Se andiamo avanti così abbiamo una pensione a Cervia”.

Trova le differenze

In precedenza, Giulia e Ignazio avevano chiesto a Ivana cosa provasse. La ceca ha sorriso nervosa e intimidita. Tuttavia sembra avere le idee chiare: solo amicizia. Alla sua amica del cuore spiega: “Nooo, non c’è niente, ma stai scherzando? No ciccia, no. Non voglio che lunedì il GF fa filmato d’amore su di noi (lo farà lo sesso, ndr)”. Flaherty si accende: “Un’altra tenda?”, Ignazio sviscera il tema con la consueta eleganza e leggiadria tanto da indurre la modella a sbottare: “Basta ciccio, ho detto basta. Mi innervosisci. Non c’è niente”. E non sa che pericolo ha scampato. Il fidanzato di Cecilia ha proposto a Giulia di appoggiare la ship ma quella: “No, poi mi sento in colpa per Ale, il suo fidanzato”, “Ma che ti frega di Ale, vedi me…” ha risposto il rispettosissimo e banale Moser. Alle 3 del mattino il delirio è finito con una riflessione della De Lellis: “menomale che Lorenzo è sposato, Ignazio fidanzato, Cristiano è gay, Tonon non ha interessi per me perché manco solo io in questa follia generale”. Tutti a nanna, c’è bisogno di riposo.