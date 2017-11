Ignazio Moser, orfano della sua Cecilia, ha recuperato i rapporti con le donne rimaste in gioco al grande Fratello Vip. Ma lo ha fatto a modo suo, facendo piangere Ivana.

La volpe non arriva all’uva

“Stellinator” Moser è entrato a far parte del clan Rodriguez e si è subito allineato al pensiero di Belen: “la televisione deve essere educativa”. Per gli altri, non per The Rodriguesss Family. Jeremias scherzava con Simona Izzo (“depressa di m...), Cecilia scherzava con Luca Onestini (“ma vaf..., è tutto falso, si è lasciato per l’audience”), Belencita scherzava con Maurizio Costanzo: “e te quante volte ti slinguazzi con Maria? Vuoi fare a pugni? Basta. Non parlerò mai più delle mie cose personali” disse la donna la cui vita privata ha spadellato in ogni dove e in ogni copertina di Chi e Spy, Novella 2000 e Nuovo, DivaeDonna e Oggi, Giallo Zafferano, Caccia e Pesca, Taglio e Cucito, Mamma oggi. Va be’: “Don’t cry for me Argentina e...Italia”. Ce ne faremo una ragione.

Dopo averci provato spudoratamente con Ivana e aver ricevuto una mitraglia di rifiuti (“sì mi piace Ivana” disse alla Blasi), si è innamorato di Cecilia che però è uscita dalla casa. Ahi voglia a mandare striscioni d’amore, Moserino pensa solo a quanti kg ha preso Ivana per il più classico dei “La volpe non arriva all’uva”.

E’ almeno un mese che, nella casa del GF, la sfotte sul peso: “fino a 70 kg le donne sono belle, poi no, guarda che guance, ciccia di nome e di fatto”. Affermazioni che hanno la stessa importanza di una goccia nel mare. Segue risatina isterica perché nessuno condivide la scemenza e il cattivo esempio. Ieri ha toccato il fondo. E’ stato chiamato in confessionale insieme alla modella e quando sono usciti, per la prima volta, si è vista la bellissima ceca scossa e con i lucciconi agli occhi: “Abbiamo fatto un confessionale in cui Ignazio ha ripetuto mille volte di seguito che sono ingrassata”. Quello non pago ma tronfio di tanta pochezza ha continuato e Ivana: “Ciccio, adesso basta”. Poi ha annunciato che non avrebbe mangiato. Un vero e proprio episodio di body shaming che, forse, il Grande Fratello condannerà nella puntata di lunedì, come fatto per Cechu e l’armadio. Si confida in Alfonso Signorini che sa esattamente quali parole usare. Quando vuole.



"Uomini, mezz’uomini..."

Ivana però non è sola. Giulia De Lellis con dolcezza l’ha consolata: “Ti posso dire una cosa? Io ti trovo una gran figa con un fisico bellissimo”. Anche Luca Onestini (stessa età di Nacho) le ha detto: “Sei una figa, sei perfetta, sei perfino più bella adesso. Te l’ho già detto stai meglio di alcune foto dell’inizio con il viso troppo scavato, adesso hai un aspetto da ragazza sana e sei mille volte meglio così”. Non ha lasciato correre neppure Raffaello Tonon: “La verità è che te hai appetito e mangi ma l’altra sera quando avevi quel vestito con le trasparenze di fianco, io ti ho guardato e ho pensato ‘guarda con tutti gli sgarri che fa, di salse, di cibo, com’è in forma, com’è in forma, beata gioventù e beato metabolismo”. Ivana ha ritrovato il sorriso e per fortuna l’appetito. A Ignazio si potrebbe suggerire la lettura de “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia.

Magro è bello, cervello è meglio

La magrezza è un chiodo fisso per Ignazio e anche per Belen. Lo ha testimoniato con un post su Instagram “A me piace essere magra, lo trovo elegante, quando ingrasso mi sento un po’ volgarotta”. Un utente su Twitter la pensa in modo differente: “Quando gli dei distribuivano l’eleganza, Belen cercava Cechu nell’armadio”. Niente da aggiungere, Vostro Onore.