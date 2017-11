Le strane notti del Grande Fratello Vip: Tonon asfalta Predolin, Flaherty re dei fornelli

Grande Fratello Vip 2 a tutta vita notturna. Questa notte Raffaello Tonon ha demolito Marco Predolin, il conduttore “cattivo maestro” secondo Simona Izzo, mentre Daniele Bossari e Aida Yespica affrontavano il tema degli haters sul web.

"Un cult"

Come piccole api operose i concorrenti del reality di Mediaset la notte si svegliano e sciamano per la casa in cerca di cibo e confidenze. Si raccontano retroscena “camera caritatis” perché, secondo loro, alle 2 d del mattino, i pazzi del GF dormono. E invece è l’esatto contrario: tutti svegli perché è il momento della spontaneità e delle spaghettate notturne che ce li fanno sentire molto vicini. Sono “riunioni” catartiche, alleviano il nostro senso di colpa per le puntate al frigorifero a notte fonda quando dovremmo solo bere e ci ritroviamo a mangiare gorgonzola e pollo avanzato. Comunque, l’occasione è stata l’abituale spuntino notturno di Lorenzo Flaherty. L’attore va a dormire alle 22 e puntualmente si alza alle 2, massimo 3 di notte, si avvia verso la cucina, svaligia il frigorifero e si mette a spadellare. Una certezza, ci si potrebbero rimettere gli orologi. Accappatoio celeste, ciabatte ai piedi, mascherina storta in testa, capelli arruffati, occhi gonfi di sonno, profferisce simili parole: “Vi faccio uno spaghettino, eh, eh?”. Nessuno si tira indietro: sono lì seduti ad aspettarlo. Questa notte ha ripiegato sui ceci e durante il desinare sono saltati fuori alcuni retroscena su Marco Predolin.

"Fuffy e la pernacchia"

Il conduttore non ha brillato per educazione. Le sue battute erano nauseabonde, cariche di una comicità stantia e primitiva sebbene la maggior parte dei coinquilini ridesse. Simona Izzo è stata bersagliata diverse volte e si è difesa con l’arma dell’eloquenza. Ebbene, stanotte Luca Onestini ha rivelato che Marco Predolin per scherzo aveva aperto il frigorifero, appoggiato il sedere sugli alimenti e richiuso. Raffaello Tonon, Fuffy per gli amici, lo ha guardato inorridito: “Se l’avessi beccato sarei diventato matto, avrebbero dovuto chiamare la neurodeliri. Ma scherziamo? Ma non esiste al mondo. Ha degli atteggiamenti che esco di testa, ma dove siamo? Dice ‘Non hai ironia’, no non ce l’ho in questi casi. Da fuori avevo capito che non sarei mai andato d’accordo con i suoi modi maleducati e infantili. Io già ero rimasto scioccato da quello che fece a tavola”. Ignazio e Luca gli chiedono a cosa si riferisse (Lorenzo è troppo preso a mangiare per parlare) e il televenditore milanese: “A tavola quando la Izzo parlava, lui fece una pernacchia, ma neanche i cavernicoli. Come deve essersi sentita Simona? Se c’ero io ci litigavo subito, gli dicevo ‘Come ti permetti?’ Cosa c’è da ridere? Io sarei impazzito. Fare una pernacchia a una donna di 60 anni, non si fa. Non si fa con nessuno in verità. E’ una cosa umiliante. Io parlo e te mi piazzi un ‘prrr’, una roba allucinante! Voi non lo sapete ma è stato ripreso da tutti i siti e giornali per la gravità dell’episodio”. Riprovazione e disgusto nelle parole notturne di Raffaello Tonon.

"Un libro non si giudica dalla copertina"

Quest’edizione del Grande Fratello Vip ha gettato il seme dell’amicizia. Coppie improbabili sulla carta, tridimensionali nella realtà. I “Loredan” toccano le corde di un legame maturo e consapevole. Lorenzo Flaherty è prossimo a compiere gli anni e ha espresso un desiderio: “Rinuncio alla cena, alla festa, a tutto purché facciate rientrare Daniele per qualche ora (non sa che è salvo nella SPA, ndr) così da festeggiarlo insieme. Basta un brindisi”. In silenzio si sono studiati, cercati e trovati nonostante Flaherty sia un godereccio (resterà nella storia del trash la sua imitazione di Giulia che dice frasi a caso e si fa le unghie) e Bossari un asceta con il tappetto sulle spalle. Ancor più eclatante il rapporto che lega Luca Onestini e Raffaello Tonon, Mister Italia 2013 e Mister “Carl Fredricksen”, il protagonista di Up. E’ come se Carl avesse incontrato il suo Russel (il bimbo di 8 anni) e fosse pronto a raggiungere le Cascate Paradiso. Prima di andare a dormire Luca ha detto: “Mia nonna mi difende sempre”, “Anch’io –ha risposto Fuffy -. Ricorda io ti posso dire qualsiasi cosa ma gli altri no, assolutamente no. Quando ho visto che ti facevano male con il cuscino e quell’altro ti picchiava mi sono alzato di scatto”. E prima di andare a dormire, Tonon si è messo la crema per le mani, l’ha prestata a Luca ed è partito un altro valzer. “Dormi” e Luca: “I love you so”, Tonon: “I love you so.. ‘so neanche che vuol dire”, Onestini: “Devi dire I love you too”. “sì sì.. dormi”. Ignazio (poco prima autoironico nei panni di Malgioglio: “Ma che avete fatto sotto quella tenda? Raggonta maledugato”) dal letto vicino: “Sembrate casa Vianello”. Casa Oneston. Nella SPA, Daniele Bossari e Aida Yespica hanno discusso fino al mattino. “Tu hai questa dote, riesco ad aprirmi con te” ha rivelato la venezuelana. Si sono raccontati paure e insicurezze. Bossari: “Io non voglio uscire per non leggere i commenti, gli haters non si rendono conto del dolore che possono procurare. Io ho smesso di fare il mio lavoro per il timore dei giudizi altrui, delle critiche. Mi farò aiutare da Filippa. Sarà bruttissimo vedere cosa hanno scritto”. E la Yespica: “Per una donna è peggio, commenti bruttissimi. Prima ci piangevo, stavo male, poi ho iniziato a bloccare e amen”. “Sono i leoni da tastiera come li chiama la Lucarelli. Alle Iene fanno incontrare il vip preso di mira con il suo hater di turno e questo cambia completamente, diventa un agnellino, imbarazzatissimo”. Con queste notti, i Rodriguez sono diventati un pallido ricordo.