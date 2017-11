Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis perde la testa dopo lo striscione del fidanzato Andrea Damante

Andrea Damante manda uno striscione a Giulia De Lellis che, dal giardino della casa del Grande Fratello Vip, lo abbatte senza pietà. Male anche l’iniziativa della sconosciuta che ha mandato aereo a Luca Onestini rimasto perplesso. Cecilia Rodriguez, invece, con il noto coraggio, si è fatta capire. “Mercurio, il messaggero degli dei”.

“Sai quanto solletico ti aspetta? 18” è il messaggio di Damante alla sua Giulietta. La giovane corre in giardino, lo guarda e dice: “Ma siamo sicuri che sia per me?”. O perbacco qualcosa è andato storto. La “De Ciuccis” fa una smorfia infastidita e critica: “La deve smettere di essere così trattenuto e superiore. Potrebbe mettere da parte l’orgoglio e fare meno il figo. Spendi 1200 euro per scrivere “sai quanto solletico”, si e poi? Mi fa piacere certo, ma dimmi quanto mi ami, quanto mi pensi, quanto mi desideri. Io non so niente, sono due mesi che non lo vedo. Tra tutte le cose che poteva dirmi questa c***a? Apprezzo, però non era quello di cui avevo bisogno. Se fossi qui da 10 giorni è un conto ma dopo 70 avevo bisogno mi dicesse altro”. Almeno i franchi tiratori parlamentari colpiscono e affondano nel segreto dell’urna. Sagace la risposta di Raffaello Tonon “Eh non si è mai contenti”. L’aereo vira e si allontana con la coda tra le gambe. Andrea Damante su Instagram Stories svela: “Non l’ha capita!!!”. Trattasi di linguaggio in codice che Giulia non ricorda.

Luca Onestini ha una fan misteriosa. Luca “batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita” ha un successo inaspettato. Portatore di sana allegria e mai fuori luogo, specie con le donne. Ha costretto Raffaello Tonon a fare ginnastica e piscina e il Grande Fratello Vip si diverte a mettere in sottofondo “Il Lago dei Cigni”. Intelligente e discretamente colto, piace sempre di più al pubblico. Pare, inoltre che abbia provocato in Soleil un violento attacco di onicofagia. Da giorni, una fan invia striscioni al “bomber way” e oggi ha lasciato la mail: unknown123@outllok.it. Vieni a New York?”. Luca è lusingato e al tempo stesso si cautela: “Non so chi possa essere. Magari è uno scherzo”.

E infine Cechu Ssesilia manda questo striscione: “Non vedo l’ora di viverti…Mi manchi Nachito” e quello: “Grazie amore…Mi manchi anche tu, è l’aereo più bello mai ricevuto”. Nostalgia canaglia. Forse Montella non mangerà il panettone ma i “Ceciazio” arriveranno a Capodanno. Perché poco dopo, Ignazio tra un “body shaming” e l’altro nei confronti di Ivana (“ciccia di nome e di fatto”, “quanto sei ingrassata, guarda che guance enormi" e quella dall’alto della sua lucida follia: “Se guardi in basso tu riesci a vederti le guance?”) le accarezza la coscia e dice: “Ciccia sono 6 mesi che non ha notizie del ragazzo, non sa neanche come sta” e Giulia: “Gli ha mandato i saluti tramite la sorella”. Moser muto leva la mano.