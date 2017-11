Il Grande Fratello Vip elimina Cecilia Rodriguez e manda in finale Daniele Bossari e Aida Yespica. In nomination vanno Cristiano Malgioglio e Ignazio Moser. Show di Mara Venier.

Illuminati sulla Via di Damasco

L’aria in casa è rovente. Il GF è tornato sui suoi passi. Si inizia con il tormentone “Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita” e un omaggio agli "Oneston". Ilary Blasi, onda alla Kim Basinger di L.A. Confidential e elegante vestito lungo color champagne, ironizza: “Dentro quegli armadi c’è un po’ di confusione”. Anche Alfonso Signorini ha preparato la sua battuta: “Cecialia, Ignazio se stasera vi dividete, uno dei due può decidere di seguirlo subito per amore”. In pratica è il trionfo del popolo del web che ha seguito il reality anche di notte.

Via il dente, via il dolore c’è da pagare il pedaggio alla coppia creata dal GF. La Blasi a ruota libera: “Avranno un po’ di intimità e mi viene da dire ‘Un altro po’?”. Ignazio che in puntata sembra un chierichetto timido e Cecilia in copricostume vanno a Tristopoli per assistere a una video-dedica. Cosa si promettono? “Le prometto che fuori l’aspetterò”, “Io gli non gli farò mai del male. Se Francesco mi vorrà parlare cercherò di spiegarmi”.

Simona Izzo (con aeroplanino “Forza Luca, Giulia e Malgy”) e Jeremias Rodriguez ritrattano: l’amore c’è, la storia continua e le frasi di Ignazio sono state contestualizzate. Mostrano a Ignazio un video capolavoro di montaggio. Il padre Francesco Moser ha visitato l’ “acquario” di Cinecittà. A queste immagini sono state aggiunte foto di repertorio del grande ciclista e dei fratelli. In sottofondo la voce del riservato padre: “Ti ricordi ti ho insegnato io a pedalare. (…) Essere un Moser significa credere in quello che si fa. Cerca di arrivare fino in fondo e non farti mettere i piedi in testa da nessuno”. Tanto a breve, lui e Ssesilia pesteranno il mosto (nell’armadio, of course).

“Amore della ziaaa” Mara Venier

Mara Venier porta una ventata di genuinità. Sta al gioco e abbraccia Malgioglio che ha un inizio di pianto: “È un’anima bella. Forza Cri, ricordati sempre le nostre telefonate e quelle sensazioni”. Malgioglio diventa Cristiano.

Contagocce

L’eliminazione del concorrente in nomination è decisamente farraginosa. A televoto ancora aperto i vip non a rischio devono indicare una persona che loro vorrebbero eliminare. Luca Onestini, Daniele Bossari e Lorenzo vogliono fuori Cecilia, Aida e Tonon fanno fuori Ignazio e Giulia De Lellis vorrebbe eliminare Cristiano Malgioglio. La Blasi chiede ai 4 di dire una parola: “Mandatemi a casa, voglio tornare dalla mia famiglia. Basta. E poi se esco voglio vedere se Ignazio fa quel gesto e viene via con me”. Nacho ci rimane di stucco: non gli passa nemmeno per l’anticamera del cervello di seguire Cechu. Signorini affonda come il coltello nel burro: “Già Ignazio, l’amore vero si dimostra anche con questi gesti”. Vale anche il contrario, eh. La prima a salvarsi è Ivana e il pubblico in studio non si trattiene dalla gioia per la ceca diventata un “meme” in carne e ossa. Le dedicano 15”. Si ricorda della bella modella, la Gialappa’s Band che tira un’altra castagna al GF: “Sono tante puntate che la trascurate ma va tenuta d’occhio”. Però verso l’una di notte, Ivana riceve la prima sorpresa da quando è entrata nel GF: è la sorella incinta (piange Ivana e pure Luca Onestini).

Il secondo a salvarsi è Ignazio. Strafelice più di quando parlò nell’armadio e fece i numeri. Alle 23.30 eliminata Cecilia. Prima nomination e subito sbattuta fuori. Moser: “Alfonso mi lasci andare?” e quello lo sfruculia: “Sono del parere che se uno è innamorato fa queste cose. Sono un romantico. Ignazio segui il tuo cuore”. Ce la fa, ce la fa… non ce la fa, non ce la fa. Il suo cuoricino si blocca alla porta rossa: un chihuahua che non vuole uscire quando fa freddo. Moser come Malgioglio: “esco, esco, certo che non esco”.

Bussare Casa Rodriguez-Moser

“Ignazio puoi entrare in Cecilia?” è il lapsus freudiano della Blasi in forma mondiale. Nemmeno il più sfegatato dei fan della De Lellis e degli Oneston sarebbe riuscito a dirlo. Prima di lasciare la casa, Cecilia riceve la visita della mamma Veronica: “E’ stata una cosa tremenda, io avevo paura di Jeremias e invece mi è venuta l’ansia per Cecilia. Ma sono fierissima di te. So che devi ringraziare tantissimo questo GF, altrimenti non avresti tirato fuori quello che c’è in te”. Forse era meglio. La futura suocera a Ignazio: “Ti stiamo guardando tutti, cosa hai combinato con mia figlia? Va be’ dai mi stai simpatico”. Moserino con tono monocorde riesce a fare il più banale dei complimenti: “Che bella mamma, le sono venute una meglio dell’altra”. Roba da latte alle ginocchia. La mamma saluta e va via. Ci manca il pesciolino rosso e poi sono venuti tutti i parenti, amici e conoscenti a osannare il percorso”esemplare ed edificante” dei mini Rodriguez. Oblio totale per Francesco Monte. Le pagine di quell’amore sono increspate e incerte come se fossero appartenute a un mare in tempesta.

“Sadismo a Cinecittà”

Con un meccanismo contorto per il pubblico ma studiato nei minimi dettagli dalla produzione, Daniele Bossari, Aida Yespica e Ignazio Moser sono i tre al televoto per diventare finalista. Bossari, in vestaglia e “ciavatte” conquista la finale insieme alla Yespica. Vanno nella SPA all’insaputa degli altri concorrenti. Sono immuni e non possono nominare.

“Cechu e la storia fantastica”

Il primo calorosissimo abbraccio è fra Cecilia e l’amico Alfonso Signorini. “Sono tornata libera. Ero bloccata. Avevo una storia che per tanti aspetti non mi faceva stare bene. Non ho avuto un ripensamento. Ero preoccupata per Ignazio perché non so come si comporterà fuori. Non avrei fatto tutto questo casino se non fossi stata convinta” ha risposto Cechu alla Blasi perplessa. Alfonso Signorini domanda: “Francesco Monte non ha mai smesso di amarti e te cosa rispondi?”, “Non lo amo più, mi ha salvato la vita. Ha smesso di vivere per badare a me ma è finita”. E’ il momento di rispolverare l’ “armadio gate”. La Blasi bacchetta l’opinione pubblica “scandalizzata” perché in quei 10” ha visto un rapporto orale. La Rodriguez 2 è in difficoltà, prova a dire che non hanno consumato ma a questo non credono neppure la conduttrice (“e dai non sei credibile, passi per l’armadio ma non per la capanna”) e Signorini. Cecilia farfuglia e si tradisce clamorosamente (come nota lo stesso Signorini): “Ma parli della tenda o dell’armadio?” e la Blasi: “No dietro la tenda abbiamo capito…”. Va in onda un filmato integrale di circa 10”: da quando si chiudono nel guardaroba a quando riaprono le ante. L’argentina ride e fa una battuta ingenua: “Nell’armadio ero molto concentrata sulla storia che mi raccontava. Ci stavamo solo baciando”.

In pratica è la prima a sdrammatizzare ma il GF ribadisce che non è successo niente di sconveniente. E allora, a voler essere altrettanto puntigliosi e precisini, a voler mettere i puntini sulle i, a voler riguardare la diretta registrata con il DVD di casa, da quel video manca il movimento di bacino di Nacho da “Elvis the Pelvis in the Memphis” e l’audio ambiguo sovrapponibile a quello di chi si gusta una caramella. Ma si narra che il Tao cinese del web lo abbia aggiunto successivamente. E però: da seduta come faceva Cecilia a baciare Ignazio che era in piedi e non chinava la testa? Ha “collo da tacchinu” come Ivana? E perché, improvvisamente, si baciavano nell’armadio dopo averlo fatto davanti a tutti a ogni ora e minuto del giorno? Così la conduttrice: “Abbiamo chiarito ogni dubbio” e di nuovo la Gialappa’s rompe le uova nel paniere: “Insomma”. E se lo dicono loro… Per la cronaca, i social ancora non credono alla versione ufficiale.

Nomination

Ignazio ha diritto a tre nomi: Malgioglio, Lorenzo e Raffaello Tono. Luca Onestini (che sente gli applausi dello studio) nomina Moser e Malgioglio. Lorenzo Flaherty manda al voto Ivana e Moser. Raffaello Tonon va su Ignazio Moser e Ivana. La modella ceca sceglie Lorenzo e Malgioglio. Il paroliere nomina Luca Onestini e Ignazio Moser.