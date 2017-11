Il Grande Fratello Vip fa e disfa che nemmeno Penelope con la tela. Jeremias Rodriguez è uscito dalla Casa, ha visto immagini e sentito frasi. Cecilia, invece, è ancora all’oscuro delle affermazioni colorite di Ignazio Moser. Entrambi sono in nomination e favoriti all’eliminazione (Ignazio voleva uscire per non scontrarsi con Cechu ma non l’ha fatto). Cosa succederà una volta varcata la soglia della porta rossa?

“Meglio tardi che mai”

Jeremias, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha scoperto che il popolo del web non aveva torto. Le affermazioni dell’amico Nacho "Mi sono svuotato, abbiamo fatto i numeri, sei più brava a altre cose che baciare" non sono state un raffinato esercizio di stile. Ha capito che è più che lecito lasciare un fidanzato dopo 4 anni, se l’amore è finito e non si sta bene, ma usando la creanza delle buone maniere. La Toffanin ha chiesto al suo ospite: “Cosa ti ha deluso di Ignazio?”. E Jeremias: “Magari il modo in cui ho parlato, ho sentito dire mi sono svuotato e cose del genere. E questa cosa da uomo non è carina”. Anche Belen non avrebbe sparato fuochi d’artificio per l’occasione. L’hermano che tifa per Francesco Monte (“l’ho incontrato. Lui è uomo, Ignazio è immaturo”) freme per rivedere Nacho e lo ha “avvisato” con un video. È apparso sul grande schermo della casa spendendo belle parole per Daniele, Lorenzo, Giulia, Ivana, Aida e Cecilia e bruttine per Raffaello e Luca. Le peggiori però sono state per il fidanzato della sorella: “Ignazio fuori ho visto alcune cose che non mi sono piaciute, certo tutto si risolve, avremo modo di parlare”. L’aria si fa gelida come se fosse passata la principessa Elsa di Frozen. Moser bofonchia qualcosa: “Mah, forse si riferiva alle cose vecchie, quelle con Luca ma gliel’ho sempre detto”. Cecilia: “Oh meo Deo, queste cose mi mettono ansia”. L’aspetto più triste della vicenda è che il figlio d’arte davvero non sa a cosa si riferisse Jeremias. Non ha cognizione delle sue esternazioni, più oscene che infantili, considerando l’età.

“Sembrava amore invece era un calesse”

Cesì, Ceno. Ssesilia Rodriguez non ha ancora deciso. L’argentina si è aperta con Ignazio come la cerniera di una borsa: diceva di aver ritrovato se stessa, di stare bene, di esser tornata a ridere. E però Francesco Monte è e resta un’altra cosa. Se è confusa lei, figuriamoci il pubblico. Cristiano Malgioglio l’ha fatta parlare e la sorella di Belen ha ribadito che prima di partecipare al reality show il rapporto andava a gonfie vele, che lui non l’ha tradita e che non c’era crisi. Zia Malgy da brava pettegola: “Ignazio è bello” e Ssesilia: “Mah, Francesco di più, è più bello. Lui è la perfezione, ha un viso bellissimo. Non ha un difetto”. E il paroliere: “Quanti anni ha?”. “29 e poi lui mi trattava come una principessa. Se l’avessero fatto entrare come concorrente non sarebbe successo niente con Ignazio. Non è vero che non ero più innamorata di Francesco e non è vero che mi sono innamorata di un altro. Non so cosa mi è successo qui dentro, io non volevo cambiare. Prima di entrare andava tutto bene”. Questa mattina, sempre il seminatore di zizzania Malgy le ha chiesto: “Sta ancora dormendo il tuo fidanzato?”. E Cechu: “Non è il mi fidanzato”, e lui ridendo sotto i baffi: “Vi siete lasciati?”. “In verità non ci siamo mai messi insieme. Chiariamo le cose”. Sono aperte le scommesse sul dopo GF: incontri, paparazzate e ospitate. Lui riprenderà la fedifraga? Lei deciderà di stare con Nacho? E Ignazio quante stelline le avrà messo? Tutto molto adorabile.

“Verso l’eternità”

Le punte di trash che si sono toccate al Grande Fratello Vip 2 mancheranno agli appassionati del genere. La storia fra Cechu e Nacho con contorno di battute da parte dei coinquilini rischia di superare il tiro del colapasta di Valeria Marini durante la prima edizione del GF Vip. Aida Yespica è la più tagliente e non è certo una baciapile. Davanti ai due che pomiciano: “Basta! Andate dentro l’armadio!”. E Giulia: “Sì ma andate in quello di Cristiano, ha fatto la valigia ed è vuoto”. Cristiano Malgioglio: “Pazza, ma come ti permetti”. E Ivana: “Nooo, c’è il mio vestito”. Sempre la venezuelana: “Basta… devo portarvi qualcosa?” e Ssesilia: “Portati Ignazio e buttalo nella spazzatura” e Aida: “Ciccia, quello lo farai tu, non so quando ma lo farai”. Vox populi, vox Dei. Perfino Daniele Bossari, vedendoli in sauna, li prende in giro: “Sembra l’inizio di un film porno”. Il conduttore sembra sapere qualcosa in più degli altri: “Ma non è che avete fatto qualcosa di hot nell’armadio?!”. In molti vorrebbero che il GF non finisse mai.