Nessun limite al Grande Fratello Vip. Si vola altissimo con Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Cielo azzurro e messaggini, il sabato nella Casa dalla porta rossa si è animato grazie ai fan.

"Ikea, modello True Love"

I coinquilini aspettano gli striscioni più della cena di Raffaello Tonon. Chi li riceve sorride e chi non li riceve rosica di brutto. Non tutti i messaggi sono uguali però. Oggi Cristiano Malgioglio e Daniele Bossari sono stati omaggiati dall’affetto dei fan e degli amici. Cecilia e Ignazio non proprio. Erano in giardino insieme alla De Lellis, Ivana e Bossari quando si è udito un aereo volteggiare e oplà: “I e C l’armadio c’è… che schifo. Italia fan”. Il sogno del web è: “Meglio un giorno da Monte che 100 da Moser” ma va bene anche questo.

Giulia legge ma non capisce. Cecilia: “Eh? Schifo?”. Moser ridacchia: ”Sta dicendo mettetevi dentro l’armadio? Non abbiamo fatto un c***o nell’armadio. Non abbiamo fatto niente di male nell’armadio, eh Cechu?”. Ma il ciclista si tradisce: “E poi ci sono i vestiti di Giulia”. Decisamente troppo pronto a capire a cosa alludesse (e quale fosse l’armadio), a differenza di Cecilia che si trincera dietro un: “Non capisco. E sotto le coperte parliamo solo”. Si, va be'. La De Lellis, tra una pellicina del dito e l’altra, piazza colpi pesantissimi: “Oh se volete ve lo libero”. Ci prova anche Daniele Bossari: “Ma non è che avete fatto qualcosa?”.

I due entrano in casa orecchie basse, rimproverati per aver messo in disordine il guardaroba. Per la pagina del GF Vip trattasi di "messaggio sgradevole non chiaro che lascia libere le interpretazioni dei diretti interessati rimasti turbati". In verità, Moser non è tanto dispiaciuto visto che ha un’ennesima uscita infelice verso Onestini: “Ma a te aerei dove fai schifo mai?”. E Luca: “Che, schifo a me? Maledugato”. L’erede di Francesco Moser però ci ha indovinato. Poco dopo passa uno striscione per Luca, è un messaggio di sostegno. Così è la vita.

Ignazio e Cecilia sono pallidi in volto ma le gote recuperano colore e sicumera con altri due striscioni: “Ig & Ce l’amore vince su tutto. Noi con voi.EsdiFan” e “Cecilia e Ignazio True Love. LCM”. È caccia aperta a LCM: nessuno sa chi sia. Nemmeno Nacho che ipotizza: “Saranno le cucciole di Moser. Lunedì sarà dura batterci”. L'importante è crederci. Fuori scoprirà quante donne sono pronte a fargli la festa.

Intanto Veronica Cozzani (madre di Belen, Cecilia e Jeremias, ndr) torna sull' “armadiogate” con un post: “Il GF non prende per il c***!! È la cattiveria della gente che prende per i c**! E tanti che ci credono”. I Rodriguez affermano che l’audio equivoco ma non equivocabile sia stato aggiunto dagli haters che popolano i social, Cecilia e Ignazio stavano solo parlando. Chi segue la diretta 24h non ha ombra di dubbio che sia tutto originale. E ci sarebbe un’altra domandina da fare: perché la mamma di Moser non guarda più il programma a causa dei comportamenti imbarazzanti del figlio? Ai posteri l’ardua sentenza.