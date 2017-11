Il grande occhio del Grande Fratello Vip segue con cura Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, protagonisti di quest’edizione. Ci sono ricascati e sono tornati sulla scena del “crimine”, mentre Jeremias appare confuso: chi scegliere tra Francesco Moser e Nacho?

C.S.I.

A questo punto si chiede che entri in azione Lorenzo Flaherty nei panni del capitano dei Ris. Cosa c’è dentro quel guardaroba? Dopo aver fatto la sauna, mangiandosi reciprocamente con gli occhi (come si addice a due giovani di 25 anni), Moser in accappatoio ha chiamato Cecilia nell’armadio e qui si sono scambiati baci e carezze. Il guardaroba è per loro quello che il miele è per gli orsi, il cacio per i maccheroni. Le telecamere li hanno ripresi senza il minimo rispetto della coppia in cerca d’intimità. Questa volta non hanno staccato e i “teleguardoni” sono rimasti a bocca asciutta. Era meglio evitare un “armadiogate” bis. L’importante è che quando il GF Vip sarà finito, l’ultimo chiuda l’armadio. Qualunque cosa ci sia dentro: scheletri compresi.

"Da hermano furioso a Jeremias confuso"

Il fratello di Cecilia e della più nota Belen è uscito dalla casa di Cinecittà e ha iniziato il giro delle parrocchie televisive e dei social network. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’hermano famoso ai più per la frase “ti aspetto fuori”, ha dichiarato: “La prima cosa che ho fatto uscito dalla casa è stata vedere Francesco Monte (…). È frastornato, sembra un po' come se fosse uscito lui dal Gf Vip. Quando Cecilia uscirà dalla casa dovrà parlare con Francesco perché se lo merita. Io tifo per lui. So che non è ancora finita. È troppo presto per dire se Cecilia è innamorata, ma ho visto gli occhi di mia sorella e ci credo all’amore. Ignazio non è per lei, per me è troppo piccolo per Cecilia, un po' immaturo”. Che botta sarà per Ignazio scoprire di essere poco amato dal pubblico, di non aver fatto breccia neppure nel cuore di Jeremias che ha avuto modo di “viverlo” 24 ore su 24 per due mesi e di dover tornare a vendemmiare secondo il padre Francesco Moser. In più, se intende andare nel salotto bianco luccicoso di Barbara da Cologno dovrà chiedere scusa alle donne e a Madame Sisì.

Jeremias ha visto le immagini della sorella e ha letto i commenti del web. La difesa di Cechu è in un post su Instagram, uno dei social buono per esprimere la propria verità ma cattivo e “finto” in caso di dissenso. Tant’è: “Viviamo in una società maschilista... Donne col cervello contaminato a questo sistema maschilista. Una donna lascia il suo fidanzato e si rimette con un altro, subito massacrata…massacrata per cosa? Per cercare la sua felicità? Massacrata per essere trasparente? (…)Massacrata perché a prescindere di sapere a cosa andava incontro ha scelto di non nascondersi? Chi di tutti voi sa la verità di quello che succedeva dentro la relazione di loro due??? Ma la solidarietà delle donne? E gli uomini veri dove sono? Assurdo ma il mondo in cui viviamo è ipocrita”.

Il giorno prima in un’intervista a Fanpage.it aveva dichiarato: “Ho visto Francesco, non gli ho chiesto scusa. Perché dovrei? Non ho fatto nulla. (…). La Casa ti crea delle mancanze che vai a colmare con le persone che sono dentro. È vero anche che poche volte ho visto due persone guardarsi come si guardano loro e affezionarsi in così poco tempo. Penso che Cecilia avrà una botta forte quando uscirà perché queste cose si pagano. Non ha fatto nulla di male, il problema è il contesto. Quello che ha fatto lei capita a tutti. Ha lasciato uno per mettersi con un altro. Ha messo le palle sul tavolo e ha fatto quello che sentiva di voler fare. Il problema è che in quel contesto lì diventi la t**a, la p***a. Chi preferisco tra Francesco e Ignazio? Ma come faccio? Si tratta di una persona che frequento da 4 anni, contro una che ho conosciuto due mesi fa dentro un reality. Non c’è molto da aggiungere. Ciò non vuol dire che non voglia bene a Ignazio”.

"Sere nere"

Francesco Monte, ospite al Maurizio Costanzo Show, non si è rinchiuso né in casa né in un armadio. Elabora la separazione in giro per Milano e Roma. Un atteggiamento che suscita dubbi e dietrologie. Monte ha risposto a uno dei tanti post: "Mi sa che dell’amore hai una concezione contorta…se è vero, torto o non torto subito, tradimento o non tradimento, non lo elimini come se fosse un’app del telefono in 5 minuti ma ci vuole del tempo e puoi soltanto soffocarlo… per capire dovresti innamorarti veramente. Il resto sono solo vecchie chiacchiere che non hanno mai avuto riscontro, solo sporche dicerie”.