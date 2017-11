Grande Fratello Vip, Cecilia è gelosa di Ivana e litiga con Moser

Che malandrino il Grande Fratello Vip. Fa indossare i guantoni a Luca Onestini e Ignazio Moser e li accoppia rispettivamente con Cecilia Rodriguez e Ivana. Ne viene fuori un "Cecilia show".

"Gelosia, quando arriva non va più via"

Ivana deve fare la doccia a Ignazio che commenta: “Il sogno di tutti gli italiani”. Cecilia non la prende bene: “Tu non hai capito, la guerra. Stasera dormi con Ciccia”. E la modella ceca: “Furbo eh il GF, Luca siamo due conigli per esperimenti (ha capito tutto) ma stai tranquilla”. E qui scatta lo scoop: Cecilia è gelosissima e accusa Ignazio di mancanza di rispetto. “Tranquilla un c***o, tranquilla è finito in galera. Maleducato lui che si fa toccare mentre fa la doccia. Ma che stiamo scherzando? Non è che te puoi fare tutto, c’è un limite. Sei uno sfigato se fai tutto quello che dice il GF”. E a Ivana: “Lo toccavi prima che era single. Ma dai, un po’ di rispetto. Così no, così è troppo. Io sono sudamericana non europea, ho un’altra mentalità, non aperta come la tua. C’è un limite a tutto. Se accompagno Luca in bagno mica gli reggo il pis***o”. Poi si rivolge a Giulia: “Vorrei vedere se Ivana doveva lavare Andrea”. E Giulia: “Guarda che per me Andrea con ciccia può anche dormire, mi fido ciecamente di lei”. Gelo. Onestini getta benzina sul fuoco e Ignazio gioca come un bambino: “Ivana è più brava di Cechu a fare massaggi. Dormo con lei, è morbida e ha un buon profumo”. Per tutta risposta Ivana alza gli occhi al cielo. Poi un bacio appassionato decreta la pace.