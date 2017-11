Grande Fratello Vip fra malumori e strategie. E Ignazio offende Cecilia

Grande Fratello Vip fra strategie e frecciatine si avvia verso la finale del 4 dicembre. Ignazio Moser fa discutere per la considerazione che ha delle donne, mentre i concorrenti hanno un quadro più o meno chiaro delle preferenze del pubblico. Unico nome su cui convergono invidie e affetti è quello di Giulia De Lellis, prima finalista di questa seconda edizione.

“Bello che non balla”

Ignazio Moser è uno degli inquilini più discussi. Non tanto per le sue performance sessuali quanto per quelle verbali. Spericolato saliscendi costellato di esternazioni raccapriccianti. Ieri sera ha infilato un’allegra doppietta. Nacho e Cechu sono passati dalla prorompente e incontenibile eccitazione adolescenziale a fare i fidanzatini di Peynet. Una panchina, un chiosco, un tappeto di fiorellini, un paio di uccellini che volano. L’incanto l’ha rotto Ignazio: “Sai, non mi piace tanto mentre baci” e Cecilia percorsa da un brivido lungo la schiena: “Ah no? Che cosa brutta che hai detto” e quello: “Sei più brava nelle altre cose”. Cucito e ricamo? Si è visto chiaramente che Cecilia ha sgranato gli occhi, resi opachi da un velo di lacrime e ha pensato a Francesco Monte. Moserino, non pago, ne ha avuto anche per Ivana: “Il tuo fidanzato odierà me e Luca”. La modella, capace di conquistare il pubblico senza docce e senza tette in balconata, l’ha fissato titubante (“ma che sta a dì?”) e Giulia De Lellis lo ha incatramato: “Ma no! Lui non vi calcola nemmeno. Sarete così sfigati e morti di f***a per lui”. Punto, set, partita.

"Corsa a ostacoli"

Cristiano Malgioglio si sente la star indiscussa. Non muove mignolo che non sia al fine di far spettacolo. Conosce il palinsesto di Mediaset meglio della guida Tv. Le sue tattiche rispondono a logiche di mondi paralleli a noi sconosciuti, mentre i discorsi arzigogolati, che stanno mettendo a dura prova gli sfortunati di turno, sono il più classico dei “dire tanto per non dire niente”. Eppure naviga (in solitaria come Soldini), resiste, viene perdonato per i tradimenti che ha consumato ai danni di Corinne Clery, di Aida Yespica e prossimamente di Daniele Bossari. Ieri chiacchierava con Lorenzo Flaherty. Ovviamente l’argomento erano le nomination di lunedì. L’attore gli ha chiesto espressamente di “salvare Daniele in caso di catena”. Il cantautore ha storto il naso, fatto qualche volo pindarico e, dopo aver ricordato che Bossari si era schierato con Jeremias (“una pugnalata al cuore”) ha detto che avrebbe assecondato il suo volere. Diverso Raffello Tonon: “Ti capisco ma con questo discorso, io potrei chiedere la stessa cosa per Luca. Anch’io vorrei salvare lui”. Per smarcarsi da zia Malgy, Flaherty trova la scusa di prendere una sigaretta e chiede ad Aida Yespica di prendere il suo posto. Malgioglio ha già cambiato idea: “Mi ha chiesto di non nominare Daniele ma io ci sono rimasto troppo male. Posso o no essere sensibile? Penso di fare il suo nome”. La venezuelana lo asseconda perché, come tutti, ha capito che è affidabile al pari di un treno regionale.

In sintesi: Giulia De Lellis è la superfavorita; Daniele Bossari aspira alla vittoria del GF Vip perché sarebbe il riscatto dopo un periodo buio; Lorenzo Flaherty e Aida Yespica vorrebbero acciuffare la finale nella piena consapevolezza che non vinceranno mai; Ivana non ha chance ma per lei è già un trionfo; Luca Onestin e Raffaello Tonon meritano di approdare al 4 dicembre, per il trofeo è dura perché sugli Oneston pesa il fatto di essere esplosi in ritardo rispetto ad altri; Cristiano Malgioglio desidera rimanere in Casa solo per pubblicizzare ancora la sua tournée e il suo fantastico, meraviglioso disco (“già sappiamo chi vince, io sono più avanti rispetto a voi e già lo so” ha detto a Flaherty) e infine Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Per loro è gazzarra di voti: fuori subito.