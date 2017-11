Lui è pronto a sacrificarsi e ad abbandonare il reality per non doversi scontrare con la sua "fidanzata", i suoi genitori esultano al solo pensiero. Subito dopo la diretta di lunedì scorso Ignazio Moser si sfoga con gli altri vip del Grande Fratello e confessa di voler uscire dal reality perché "senza Cecilia qui non posso rimanere" dice. Dall'altra parte ci sono papà Francesco, l'ex campione del ciclismo, e mamma Carla che non vedono l'ora di rivederlo fuori da quella porta rossa.

La liason fra Moser e Cecilia Rodriguez, esplosa nella Casa di Cinecittà, non è mai piaciuta ai genitori del ciclista che, ormai da tempo, preferiscono non guardare più il programma di Canale 5. "Evito di guardare il reality" confessa in un'intervista a DiPiù Francesco Moser che, da quando vanno in scena le esplosioni d'amore fra il figlio e la sorella di Belen Rodriguez, non segue più le vicende della Casa più spiata d'Italia. "Mia moglie Carla, invece, non lo guarda per niente, è troppo arrabbiata per sopportare di vederlo", ha dichiarato l'ex ciclista. "Non ci piace questo ambiente - ha rivelato - Speriamo che quando sarà tutto finito torni alla vita di prima". Lontano dai riflettori e nelle vigne con papà.