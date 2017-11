Grande Fratello Vip, l'altra verità sul sesso nell'armadio per salvare Cecilia e Ignazio

Ripercorriamo la rutilante puntata e nell’acceso post puntata del Grande Fratello Vip vista da 5.211.000 spettatori pari al 24,41% di share secondo i dati Auditel. Fuori Jeremias con oltre 3 milioni di voti su un totale di circa 12 milioni, in nomination ci sono Cecilia, Ignazio, Malgioglio e Ivana. Nessun espulso. A notte fonda è scontro fra Luca Onestini e Cechu. E Ignazio Moser annuncia il ritiro.

Fine corsa?

Ignazio Moser è in nomination e batte la ritirata. Almeno queste erano le sue intenzioni fino a poche ore fa. “Adesso inizio il confessionale dicendo che io me ne vado a casa. Ho deciso mi ritiro”. Il motivo non è il ginocchio come era lecito aspettarsi anche se non è chiaro se sia quello destro o sinistro e ieri notte si rotolava in giardino con Cechu. La ragione è un’altra. Il giovane ciclista è certo che Malgioglio e Ivana lo batteranno al televoto e lui non vuole contendersi la salvezza con Cecilia. Nobile intento di proteggere la fidanzata o poca sportività? Per fortuna che è solo un gioco…

“Amleto”

Beffati Moige e telespettatori e pure quell’incauto cittadino che ha presentato denuncia per atti osceni. Ieri è andato in onda uno spezzone inedito sulla chiacchierata segreta nell’armadio fra Cechu e Nacho. Immagini mai viste su MediasetExtra che manda il GF in diretta 24 ore su 24. Pochi frame che sono sembrati un insulto alla media intelligenza. Perché pur non volendo fare dietrologia e ammettere che milioni di telespettatori e il Moige siano stati vittima di un abbaglio collettivo, la ricostruzione non torna. Per logica, non per facile ironia. Ignazio Moser era in una posizione diversa (anche il pantalone sembra differente), le ante erano meno aperte, l’audio non era uguale. Perché si sono coperti con gli accappatoi? E perché Signorini ha detto loro di “darsi una calmata?”. E perché nel primo filmato, chiamano di corsa Ignazio e lui commenta: “Ops, ci hanno sgamato”? Scoperti di cosa? A cercar funghi con le ciaspole nel guardaroba? A giocare a nascondino? Bastano questi pochi secondi di video senza né capo né coda, senza continuum temporale a sciogliere gli amletici dubbi? Come mai la parte precedente è stata “censurata”? Escludendo che la scena sia stata ricostruita ad hoc perché sarebbe una grave presa in giro dei telespettatori, l’ipotesi più accreditata è che abbiano semplicemente mostrato la parte finale dell’incontro “intimo”, quando i due si erano ricomposti per tornare insieme al gruppo. Dopo aver cercato riparo da occhi indiscreti, non potevano di certo uscire con le braghe calate. Solo Cecilia, Ignazio e la produzione (che li ha tenuti ore e ore in confessionale) sanno la verità. Al pubblico restano spiccioli farlocchi, asini che volano e la frase della De Lellis a Cecilia: “Sapete che in video venite tutti molto bene? Tu Cecilia però devi chiudere un po’ più le gambe”. E niente, fa ridere già così.

“Il pampino per litigare”

Durante la puntata, gli animi fra Jeremias ghigno beffardo, Cecilia sorriso supponente e Luca Onestini si sono accesi. L’ex tronista: “Io ho pianto sulla vostra spalla mentre voi dicevate che ero d’accordo con lei (Soleil, ndr). Sto parlando ma cosa ridete, siete deficienti?”. Cechu se l’è legata al dito: “A me cretina non lo dice nessuno, non me lo faccio dire più da nessuno”. Nel dopo puntata, seduta al tavolo, Cecilia ha ricominciato: “Stupida non me lo dice. Pretendo rispetto ed educazione, c***o. I miei genitori mi hanno insegnato a chiedere scusa quando sbagliavo, c***o. voglio rispetto, c***o”. Malgioglio e Jeremias: uscite da questo corpo! Non basta perché a Giulia che dice: “Speriamo che Andrea resista un altro po’”, risponde con un’invidiabile faccia tosta: “Dopo un anno figurati se ti tradisce, un po’ di rispetto!”. Sfiora il ridicolo senza accorgersene. Chiede riguardo per una mezza parolaccia, maturata dopo una serie di offese (“co***e di m.” aveva detto Jeremias a Luca il giorno prima) ma non ne ha avuto per il fidanzato, Luca che spiega le sue ragioni, l’opinione degli altri concorrenti e il pubblico a casa. La De Lellis è stata la prima a farle notare che non stava riportando i fatti nel modo corretto (e diciamo che abbiamo capito che la ricostruzione non è il suo forte). Lorenzo Flaherty e Daniele Bossari sono rimasti zitti, scelta contraria di Raffaello Tonon: “Permettimi, allora tuo fratello che gli dice c***ne de m***a è goliardia da giustificare perché è fatto così, Onestini che dice "ma siete deficienti" con il punto di domanda, mentre gli ridete in faccia, è da condannare?”. Cecilia continua a redarguire Luca che ripete il suo punto di vista. A sorpresa è Ignazio che dà torto alla fidanzata: “Stai sbagliando, basta. Te l’ho già detto. Lanci la bomba e poi pretendi che uno non reagisca. Smettila”. Ma Cecilia insiste: “Non mi piacciono queste cose, queste liti, resto della mia opinione, va bene? Non si può andare d’accordo con tutti, va bene? Io non ho mancato di rispetto a nessuno in questa casa”. Agli ordini, signor tenente!

Altarini e granitiche certezze

La notte è lunga e Cecilia va in giardino a fumare. La polemica continua. Si avvicina Giulia e le ribadisce che sta sbagliando, si avvicina Aida e le ripete che si sta arrampicando sugli specchi, si avvicina Ignazio ed è colpo di reni. Cecilia attacca Luca: “A me stupida non lo dici. Lui ha sbagliato e ha calcolato tutto male (si riferisce alla storia con Soleil, ndr) ma non è colpa mia” e Nacho: “Ti ho detto basta e qui ti do torto, lui è vittima non carnefice”. Ma con piglio arrogante, la Rodriguez affonda: “Non sono pazza che mi invento le cose. I suoi amici mi hanno fatto vedere i messaggi e le frasi. Lui sa molto bene come stanno le cose. Lo sa! Purtroppo per lui le carte gli sono girate male, che c***o dai. Eh, gli è andata male”. Ignazio però non ci sta: “Dai, io a quello non ci credo. Per me, questa volta hai torto”. Cecilia fa una smorfia di disapprovazione: è certa che Onestini abbia mistificato e giocato slealmente per accaparrarsi l’affetto degli spettatori. E però Luca Onestini rivela ai coinquilini che i Rodriguez sono entrati in casa già contro di lui perché aveva deciso di lasciare l’agenzia che li rappresenta. Stamane Cecilia ha provato a instillare il dubbio (o zizzania) in Giulia: "Non sono qui per mettermi in mezzo al rapporto fra te e Luca ma anche Veronica ti aveva detto di non fidarti di chiunque. Da fuori si capiscono più cose. Noi qui dentro non sappiamo!" e la De Lellis: "Io mi fido di Luca, mi fido".

Andate in pace

Alfonso Signorini e Giulia De Lellis hanno ceralaccato la pace con strette di mano, abbracci e complimenti. A rompere il ghiaccio la De Lellis che prima ha stretto la mano all’opinionista, poi quando è stata dichiarata prima finalista gli ha detto: “Sei contento?” e Signorini ha ammesso di sì: “Te lo meriti”. La Blasi è stata gran cerimoniere: “Corinne e Serena hanno fatto pace dopo 20 anni, ora pretendo che la facciate anche voi”. Si sono abbracciati e il direttore di Chi e Spy le ha sussurrato all’orecchio: “Brava, in bocca al lupo. Te lo sei meritato”.

Più Tonon per tutti

Che Raffaello Tonon fosse un personaggio sui generis era cosa nota fin dai tempi della Fattoria. Logica e eloquio sono i suoi punti di forza ma è dotato anche di una graffiante e mai becera ironia e autoironia. A lui la chiosa della puntata di ieri: “Qua c’è gente che sembra eliminata e che continua a rientrare, con la fortuna che abbiamo noi quando saremo eliminati ci porteranno direttamente in albergo a Frascati”. Ma lì, lo aspetterà il suo "popolo votante libero".