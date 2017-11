Grande Fratello Vip, Corona consola Jeremias con una lettera dal carcere: ti voglio bene

La famiglia Rodriguez e parenti acquisiti sono i protagonisti del Grande Fratello Vip. La tanto attesa e invocata eliminazione di Jeremias è stata accompagnata da una mezz’ora abbondante del suo dolcissimo amore non ricambiato per Aida e da una lettera d Fabrizio Corona, l’ex di Belen Rodriguez.

Corona di spine

La produzione del GF ha contattato Fabrizio Corona e gli ha chiesto se volesse scrivere due righe a Jeremias per rendere meno dolorosa la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip. Le percentuali non lasciavano scampo all’hermano furioso. E così l’ex paparazzo ha preso carta e penna e dal carcere di San Vittore ha commosso il fratello di Belen: “I ricordi sono la bellezza del mondo e tu sei un ricordo bellissimo di una parte molto intensa della mia vita. Mi sembra ieri quando sono venuto a Linate a prenderti insieme alle tue sorelle (…). Sei sempre stato uno spirito libero, un puro. Quante volte abbiamo discusso perché siamo istintivi entrambi ma ci volevamo un gran bene e ci rispettavamo. Oggi ti seguo da dentro 4 mura e allora ti dico che questo pezzo di vita ti deve servire a migliorare. E’ giunta l’ora di crescere. Non dimenticare le priorità: Cecilia, Belen, Gustavo, Veronica e Santiago. Sono con te, ti voglio bene”.

Si legge fra le righe una discreta sincerità. Anche Corona ha litigato con l’“uomo che chiede scusa” Jeremias e anche Corona gli suggerisce di maturare. A 29 anni, è arrivata l’ora.