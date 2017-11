Il Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e Ilary Blasi hanno spiegato ai telespettatori tante cose. Più di quanto loro stessi credano. Il clou della super puntata è stato il video riparatore sull’ “armadio”. Eliminato Jeremias, primo finalista Giulia De Lellis e in nomination vanno Cecilia, Ignazio, Ivana e Malgioglio.

Gli Intoccabili

Si aprono le danze ed è subito Alfonso Signorini show: “Ilary, parleremo dell’armadio, vero?”, “diamo lo scoop: Cecilia e Ignazio sono finalmente staccati”, “Ragazzi capiamo l’amore però datevi una calmata”. La butta sul ridere. Parte RVM celebrativo della più bella love story dai tempi di Romeo e Giulietta e reciproche dichiarazioni di un futuro insieme. Alè! Il tema caldo dell’armadio viene sviscerato subito con un "coupe de theatre". La Blasi chiede a Signorini: “Non abbiamo nulla da rimproverare a questa coppia?”. E l’opinionista: “Devono darsi una regolata ma nella storia del GF le tende e gli armadi ci sono sempre stati. Un’eccessiva passione, ma devono avere buongusto”. Finora non c’è stato. Si confida nel futuro. Con tono solenne e serioso, la Blasi annuncia: “Ecco, in settimana si è fatto un gran parlare di questa cosa, vi mostriamo delle immagini che non sono andate in onda su Mediaset Extra.

Fermi tutti: mandano un video di 5” che tiene conto della media intelligenza degli italiani. È il prosieguo delle immagini “pompate” dalla riprovazione generale: Ignazio è in piedi, Cecilia è seduta sul ripiano dell’armadio, passano 3” e Nacho apre le ante dell’armadio rivelando che si baciavano e parlavano. Non si sentono i rumori sospetti del video virale, ma non importa. È stata la produzione a staccare le immagini solleticando la fantasia perversa e pervertita del pubblico e del Moige, ma non importa. Hanno limonato ovunque (di fronte a Aida e Giulia che li hanno invitati a smettere,ndr) e poi parlano al chiuso con i microfoni aperti, ma non importa. Anzi, alzi la mano chi non discute chiuso nella vetrinetta dei cristalli o nel guardaroba. Tutto è bene quel che finisce bene. Il pubblico non è scemo però è malignetto. I social sono invasi da post del genere: “ma ci prendono per cretini? Video falso”, “Patetici, hanno ricostruito il video!”, “Credono di ingannarci? E i suoni? Le luci, l’armadio e i movimenti di Ignazio erano diversi”. Accontentatevi! Almeno adesso si sa che leggono attentamente i social network.

Buccia di banana

Alfonso Signorini fa il cerchiobottista cercando di annacquare il sostegno ai Rodriguez però non si frena e scivola: “Ti volevo dire Cecilia, non ti preoccupare, Francesco Monte è illuminato da questo grande cono di luce che è il Grande Fratello Vip. Fa le serate, va ospite nei programmi, va alle feste, non è rinchiuso in casa, eh”. Una denigrazione gratuita e senza diritto di replica. Almeno fino a Domenica Live e al salotto bianco di Barbara D'Urso.

“Corona, Silvio Pellico e le mie prigioni”

La puntata prosegue con il goffo tentativo di far piacere i Los Rodriguez+Nacho. Cecilia, chiaramente al corrente di quello che dicono fuori, si cosparge il capo di cenere: “Mi prendo le mie responsabilità per quello che ho fatto”. Poi assume un atteggiamento saccente degno della De Lellis prima maniera. Jeremias lancia sorrisetti impudenti e insolenti a Luca Onestini, i toni si accendono e volano parole grosse. “Chi non guarda in faccia è un coglione. Ho visto del marcio dentro tutto” sentenzia l’argentino e Luca: “Forse perché sei talmente marcio tu che lo vedi in tutti gli altri. Tu e tua sorella mi avete accusato di cose infami e devo pure stare zitto?”. Signorini ha un sussulto e difende Luca tra gli applausi. Poi riceve più spazio della sorella con la storia che non c’è tra lui e Aida. Le fanno ascoltare le dichiarazioni d’amore dell’argentino in tutte le salse ma la risposta è sempre la stessa: “Sono entrata fidanzata e non per cercare un fidanzato. Non c’è nient’altro che amicizia da parte mia. Sono contenta che Geppy non sia venuto, non è il posto giusto per chiarire. Parleremo però ho capito che non voglio un fidanzato padrone. Ve lo ripeto: solo amicizia con Jere”. Il fratello di Belen viene gratificato con una lettera dell’ex cognato Fabrizio Corona dal carcere. Nemmeno si trattasse di un messaggio di Papa Francesco. Alla fine della fiera: esce Jeremias. La caduta degli dei. In studio ripete che è stato se stesso, che è stata la prima esperienza tv e altre mezze frasi poco chiare e poco interessanti. Abbraccia la mamma Veronica e torna a casa sua. Restano dentro gli Oneston, amatissimi da tutti. Il loro abbraccio è una fiesta sincera ed emozionante.

La catena

Sono divisi in due gruppi. Ivana pesca la busta con l’immunità e salva Giulia. La De Lellis sceglie Ignazio che sceglie Cecilia e poi Aida. Resta fuori Daniele Bossari. Nell’altra stanza Raffaello Tonon salva Luca Onestini che preferisce Lorenzo Flaherty a Malgioglio (“va bene, io sono una farfalla e loro hanno complottato”). In sfida vanno Bossari e Malgioglio ma non è un’eliminazione, è un televoto per il finalista. La Blasi però comunica: “Vi potete vendicare trascinando con voi un altro concorrente”. Il vendicativo Cristiano si porta Aida (che si incavola di brutto) e Bossari porta la De Lellis. Con il 45% dei voti Giulia è la prima finalista, 33% per Bossari. Ironia della sorte è stato il suo “nemico” Boss a regalarle la finale. Finalmente si vedono lacrime vere. Sono quelle di Ivana. I concorrenti in casa restano basiti. Malgioglio: “Sono contento che si è salvata Aida, se fosse uscita avrei chiesto al GF di andare via anch’io”. In confronto Pinocchio era la bocca della verità.

Riabilitata e capitano

Giulia De Lellis sbaraglia tutti. La piccola e buffa “asinella” è la prima finalista. Si rivolge a Signorini con un’espressione simpatica: “Sei contento?” e il cuore del direttore di Chi si scioglie: “Sì perché evidentemente te lo sei meritato”. La Blasi officia l’abbraccio anche se il direttore sottolinea che rispetta il voto ma non cambia opinione: “Io amo l’informazione e la cultura però rispetto il pubblico che l’ha premiata”. Giulia è anche il capitano.

Sorpresina

Piccola consolazione per Daniele Bossari che non è furbo e sbaglia tutto il gioco del Grande Fratello. Tenerello come un panda. Lo sorprendono con l’ingresso del fratello e della neo moglie indiana. Abbiamo tre domande per il conduttore di Voyager, Roberto Giacobbo: è vero che il piccolo Bossari aveva furia di sposarsi per paura che lei cambiasse idea? è vero che le sorprese per Ivana sono finite nel vulcano Himalaya situato in Italia della De Lellis? E ancora: è vero che Pirandello si è ispirato a Malgioglio per Uno, nessuno e centomila?

Nomination

Ognuno fa due nomi. Aida sceglie Cristiano e Luca; Lorenzo (voto palese) va su Ignazio e Ivana; Raffaello Tonon nomina Ignazio e Cecilia; Luca Onestini sceglie Cecilia e Aida; Cristiano (voto palese) fa il nome di Ivana e Ignazio; Ignazio manda al voto Malgioglio e Raffaello Tonon; Ivana preferisce andare su Malgioglio e Lorenzo Flaherty. Cecilia ovviamente vuole fuori Luca e Tonon; Daniele Bossari (voto palese) sceglie Ivana e Cecilia.

Rosicamento finale di Ignazio e Cecilia, buonanotte!