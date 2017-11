Grande Fratello Vip, lo striscione per Malgioglio spaventa Giulia De Lellis

Quando uno striscione ottiene l’effetto contrario. È successo a Cristiano Malgioglio, fra i protagonisti di quest’edizione del Grande Fratello Vip. Il paroliere ha passato la domenica in preda allo sconforto ma ha promesso di diventare una “iena” nella puntata di stasera.

L’esercito di terracotta

Il rombo degli aerei è il salvagente degli inquilini della Casa di Cinecittà, sempre più provati da quasi due mesi di reclusione non forzata. Il torpore di ieri è stato rotto dal messaggio: "Cri, le bimbe contro. Giulia fermale. Lisa Fusco". Gli inquilini si sono lambiccati il cervello, poi hanno capito. La De Lellis si è rivolta a Aida Yespica: “Ma io che colpa ne ho? Si vede che Cristiano ha detto qualcosa su di me e loro che non sono stupide non l’hanno presa bene. Ma chi è questa Luisa Russo?”. Ecco, Lisa Fusco nota anche come la "soubrettina" e grande amica di Cristiano Malgioglio. Le bimbe, come si fanno chiamare le fan della De Lellis, spaventano molto i coinquilini più di quanto dovevano fare gli 8000 guerrieri dell’esercito di terracotta posti a guardia del Mausoledo dell'imperatore cinese Qin a Xi’an.

Si narra sui social che siano quasi un milione di sostenitrici, un numero tale da influire sulle dinamiche della Casa. Ignazio Moser, ad esempio, alla notizia del messaggio, è corso ad abbracciare Giulia chiedendole scusa per averle risposto a tono il giorno prima. Aida Yespica scherzando le ha detto: "Dì loro di fare le brave". Quando il gruppo studia le nomination storce il naso al solo pensiero dei follower della piccola romana.

Intanto la De Lellis è corsa da Malgioglio: “Cri, ma hai detto qualcosa su di me? Perché altrimenti non si spiega”. E continuando a storpiare il nome della Fusco: “Luisa Fusto, Russo ha scritto di stare attento. Ma chi è? Che fa?”. E lo smemorato Malgioglio: “Io parlare male di te? Assolutamente no. Ho sempre parlato bene. Ho anche detto che spero che tu vinca. Si chiama Lisa Fusco”.

Non gli ha creduto nessuno: “Ormai sappiamo come è fatto”. Il cantautore e autore dell’epica “Mi sono innamorato di tuo marito” è sprofondato in cupi pensieri. Volto tirato, bocca all’ingiù, ha iniziato a capire che oggi potrebbe essere davvero eliminato. L’avvertimento della sua amica si è trasformato in un boomerang. “Ma quanto costa mandare un aereo? 1200 euro? Mi dispiace che abbia speso tutti questi soldi, è già il secondo. Lisa è una brava ragazza, dolce e sensibile. Adesso non lavora, ma magari in questo modo la chiama la D'Urso” ha commentato zia Malgy con una punta di disincanto. Si prepara alla puntata di stasera con un outfit da diva ma a seconda di come andrà (è a rischio eliminazione nonostante le sue strategie) ha promesso: “Dirò quello che penso veramente”.

L’alchimista

Raffaello Tonon e Luca Onestini sono la rivelazione di questa seconda parte del Grande Fratello Vip XXL. L’ex tronista è molto più di un ex tronista ed è riuscito a strappare la corazza di “una vita amara” a Raffaello. Il bauscia milanese è stupito e al tempo stesso felice per l’amicizia con il giovane romagnolo: “Lui è onesto come il suo cognome, fregature non te ne dà. Chi l’avrebbe mai detto che avrei trovato un amico qui dentro, che qualcuno sarebbe riuscito ad avvicinarmi tanto così. Mi sembra di conoscerlo da 20 anni. È scattata una strana e incredibile alchimia”. Per il web sono gli “Oneston”. Pollice su.