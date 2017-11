Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2. Dopo una settimana bollente, sfociata in un ammutinamento del web, si preannunciano tre ore ad alta tensione fra eliminazioni, primo finalista e sorprese.

Eliminazioni e primo finalista

Il traguardo è vicino e i maratoneti avvertono i crampi ma stringono i denti. Mancano tre settimane alla proclamazione del vincitore e in un modo o nell’altro tutti ci vogliono arrivare. Quelli che dicono di voler uscire ora, di essere “contenti del percorso” mentono. Altroché. Il successo del programma è stato sorprendente e sbaragliare una concorrenza tanto agguerrita sarebbe un capolavoro d’ingegneria mentale.

In nomination ci sono Giulia De Lellis, Cristiano Malgioglio, Luca Onestini, Raffaello Tonon e Jeremias Rodriguez. Le percentuali non ufficiali danno fuori l’hermano di Belen che quando non è al televoto dà libero sfogo alla sua indole instabile, quando è in sfida diventa mansueto come un animale davanti a San Francesco. Ma, come detto, sono exit poll non ufficiali. Questa sera diranno addio alla Casa di Cinecittà (all’esterno è successo di tutto, fan con il megafono e proteste dei residenti) due concorrenti. Sarà un divertimento nel divertimento scoprire quale sarà la forma che prenderà il "pongo-regolamento” del GF. Ma c’è da svuotare la Casa e creare nuovi malumori.

Dopo lo striscione di ieri firmato Lisa Fusco, Cristiano Malgioglio sarcastico ha detto: “Grazie Lisa, finalmente torno a casa”. La rivelazione della Fusco, infatti, ha scoperto le carte: zia Malgy è Dottor Jekyll e Mister Hyde. “Le bimbe non sono pazze, sicuramente avrà detto qualcosa contro di me” ha commentato Giulia che, a sua volta, è in nomination. Non solo dolori, un inquilino riceverà la gioia tramite televoto di essere eletto primo finalista del reality show. Si scommette su Daniele Bossari, Giulia De Lellis e Luca Onestini. Con un’incognita: Bossari ha rivelato di essere stato sobillato dall’entità suprema “Il Confessionale” a mettersi apertamente contro la De Lellis. Lo scopo? Distogliere l’attenzione dai Rodriguez.

Il caso Ignazio-Cecilia

Il secondo eliminato o autoeliminato potrebbe essere il figlio di Francesco Moser. Inevitabilmente Alfonso Signorini e Ilary Blasi dovranno affrontare il tema “armadio”. Sui social sono trend topic gli hashtag che li vogliono fuori (#ceciliaeignaziofuori, #ignazioececiliafuori, #CECILIAEIGNAZIOFUORI) e più vengono bloccati e più ne vengono creati di nuovi. La produzione avrebbe forzato il regolamento che vieta informazioni esterne avvertendoli e imponendogli di limitare le effusioni amorose. Ieri però l’incontenibile Moserino, seppur in modo involontario, ha mostrato gran parte dei gioielli di famiglia rendendo la sua posizione ancora più precaria.

Dopo il richiamo, il ciclista ha avuto bisogno delle cure mediche per un problema al ginocchio destro. Stamane però ha detto: “Ahi, mi fa male il ginocchio” ma Ivana, attenta osservatrice, ha domandato: “Ma non era quell’altro?”. Comunque, bando ai sospetti. Il dolore è lancinante e potrebbe costringerlo a dare forfait. Un modo per evitare una cocente eliminazione con percentuali bulgare.

La coppia più spiata d’Italia ha un altro problema: secondo il profilo twitter @g­_sciascia, un cittadino, su iniziativa privata, avrebbe sporto denuncia presso la Procura di Palermo per atti osceni. Nel frattempo, dopo gli insulti urlati fuori dalla Casa ("Sei una vergogna", ndr) Cecilia sveste i panni della femme fatale e riveste di nuovo quelli della donna pentita: “Erano per me quegli insulti? Non sono pronta per questo, non me l’aspettavo. Forse ho sbagliato. Ho fatto male a tanti, non a uno solo”. Poco dopo, contrordine: “Della gente che non conosco non m’importa un c***o”. Farebbe bene a interessarsene perché la mamma del neo fidanzato si rifiuta di guardare il GF per quello che sta combinando il figlio "con una appena conosciuta”. Anche Barbarella da Cologno ha preso posizione: "Se mio figlio si fosse espresso sulle donne come ha fatto Ignazio gli avrei dato uno schiaffo". La blogger Selvaggia Lucarelli sposa le linea dei social e twitta: “Al posto di Belen altro che mandare messaggi a Signorini: resta! Io tirerei fuori mia sorella da lì subito a costo di sfondare la porta”. Oltre 2.700 like e 400 retweet. Così, giusto per dare una "fotografia" della situazione.

Al posto di Belen altro che mandare sms a Signorini "Resta!. Io tirerei fuori mia sorella da lì subito a costo di sfondare la porta. #gfvip — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 12 novembre 2017

Entrano in due escono in quattro?

I fratelli Cecilia e Jeremias Rodriguez hanno aperto le porte del "clan". Prima al prode Ignazio Moser, poi ad Aida Yespica. La sorpresa l’hanno fatta loro al pubblico. In breve: Aida un po’ alticcia bacia Jeremias, supera la nomination, nega il bacio e poi confessa. Il fidanzato Geppy la lascia ma si pente, Aida però non è disposta a perdonarlo. Jeremias, in nomination, le gira intorno come una falena con la luce, lei lo tiene sulla corda: né sì, né no. E ieri notte, l’eccitatissimo Jere ci ha riprovato: massaggi, baci, carezzine alla venezuelana che ha ricambiato girandosi dall’altra parte del letto e abbracciando Morfeo. E stasera, in Casa o in studio, dovrebbe palesarsi Geppy Lama. Occhio...