La storia d’amore tra la fidanzata Cecilia Rodriguez detta "Gorda" e il bomber ciclista Ignazio Moser è stata infiocchettata dal Grande Fratello Vip e sponsorizzata da Consilia. Le telecamere erano dedicate 22 ore su 24 agli esibizionisti piccioncini, attaccati con la ventosa e dediti ai risucchi con i microfoni a tutto volume. È stata eliminata la doppia regia sul canale Mediaset extra (su La5 andavano in onda le medesime immagini) per costringere il pubblico a provare empatia e simpatia per la neonata coppia. Gli altri concorrenti sono stati trattati come occupanti abusivi della Casa. L'occhio del Grande Fratello ha frugato con insistenza i gesti, gli scivolamenti furtivi delle mani, i piedini nudi sotto la tenda e le "slinguazzate" accompagnate da un linguaggio adeguato al momento. Tutto molto materiale e niente d’intimo. In puntata sono stati mandati in onda video con una ricostruzione favolistica del legame Cechu-Nacho: teneri abbracci, sguardi malinconici, labbra appena sfiorate, frasi romantiche. In settimana: la tenda, la suite, la capanna dove "abbiamo fatto i numeri… non puoi capire. È durato poco perché il bicchiere pieno fa presto a svuotarsi" e l’armadio.

Il "copione" era chiaro. Nemmeno un “mi dispiace” per il cornuto Francesco Monte mentre i “Ceciazio” sono stati illusi che erano amati e sostenuti. È bene ricordare con esattezza come si è arrivati a chiedere la loro espulsione e non perderne memoria nel tentativo che qualcuno voglia edulcorare la vicenda. Non c’è mai stato alcun invito alla moderazione fino al momento in cui la regia non ha deliberatamente mostrato cosa stavano facendo con le luci accese sui ripiani dell’armadio della sventurata Giulia De Lellis. Il web ha detto basta minacciando di boicottare il programma. L’hasthtag #ceciliaeignaziofuori è diventato di tendenza su Twitter e ne è stata chiesta la rimozione con segnalazione ufficiale con uno degli autori del programma che litiga e offende gli utenti che sui social chiedono spiegazioni. Fuori alla casa di Cinecittà, ieri, qualcuno ha urlato: “Cecilia fai schifo, sei la vergogna d’Italia, certe cose le fai a casa tua, ci sono i ragazzini a guarda la televisione”. Gli stessi inquilini avanzano sospetti. “Mah, se basta così poco per perdere la testa qui dentro, figurati fuori. Io e Ivana non abbiamo perso la dignità” ha riflettuto Giulia afflitta dalle preoccupazioni per Andrea Damante. E Luca Onestini: “Se basta così poco, io non credo più a niente. Non è possibile”.

"Rommel"

La soluzione è un capolavoro di astuzia. Ignazio e Cecilia sono chiamati in confessionale e avvisati. Il figlio di Moser comincia ad accusare un dolore tanto lancinante al ginocchio malandato da pensare di ritirarsi dal gioco. Esce per una visita medica e rientra. Qualcosa è cambiato, niente più baruffe amorose. Cecilia ritrova le amiche, Ignazio scherza con gli uomini, partecipano alla vita comune, si siedono lontani, si scambiano occhiate impaurite. Sono diventati due rette parallele. Un’inversione a U che culmina nell’ammissione del vispo Ignazio a Jeremias: “Ci hanno ripreso per le nostre effusioni amorose. Ci hanno detto che dobbiamo essere un po' più tranquilli”. Cechu e Nacho hanno adempiuto con il massimo rigore all’ordine proveniente dall’alto passando da un eccesso all’altro. E questo non è proprio un bene: significherebbe che sono perfettamente in grado di controllare la vibrante passione. Basta agitare il fantasma dell’espulsione per raffreddare i bollenti "tuca tuca". Alla faccia di chi sosteneva la bellezza dell'amore libero e spontaneo.

Ma il Grande Fratello Vip ha anche preparato il piano B. Se 48 ore di calma piatta non dovessero essere sufficienti a zittire i perbenisti, scatterebbero le dimissioni di Ignazio per un’insopportabile sofferenza al ginocchio. Cecilia è pronta a seguirlo: “Se esce per il ginocchio, esco anch’io”. Due piccioni con una fava, difficile che lasci davvero la Casa. Anche perché ha nuovi istanti di confusione: “Quando esco prendo l’aereo e vado a parlare con tutti. Non voglio essere capita, non mi importa. Voglio chiedere scusa e ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me”. Ammesso che le aprano la porta.

È tutto vero!

Francesco Monte ha preso con eleganza la fine della storia. Un aplomb di sicuro invidiabile. Dopo aver presenziato a un evento a Napoli, il modello si è confidato con alcuni amici ammettendo che è tutto vero ma che ora penso di aver schivato un rischio, di aver evitato una sofferenza maggiore.