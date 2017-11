La splendida rosa degli ascolti ha tante spine per il Grande Fratello Vip 2. Cosa farà con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Deciderà di ignorare il pubblico o di ascoltarlo? Il sito ufficiale tace, fa melina ma la protezione a oltranza dei Rodriguez potrebbe trasformarsi in un boomerang.

Chi di hashtag ferisce... di hashtag perisce

Alfonso Signorini, ogni lunedì sera, si diletta a lanciare hashtag che puntualmente non entrano in tendenza su Twitter. Al popolo del web invece ne è bastato uno solo, #ceciliaeignaziofuori, per essere in cima ai trend topic del social network. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’accoppiamento impudico e “villanzone” dei “Ceciazio” nell’armadio della camera da letto con le luci accese e la bistrattata Giulia De Lellis nel letto attiguo. Cecilia Bocca di Rosa 3.0 non ha nemmeno scelto di inginocchiarsi sui suoi vestiti, ha preferito quelli della De Lellis, forse perché sono indiscutibilmente brutti. Il giorno dopo è stato Moserino a scivolare sotto le coperte e ricambiare il favore del “cambio di stagione”. Un po’ per ciascuno. E più li si lascia fare peggio è. Questa mattina, la fidanzatina di Andrea Damante rivolgendosi alla coppia: “Mi sembra che sul pigiama ci sia qualcosa di appiccicaticcio”. Loro, sfacciati, hanno risposto con una battuta a sfondo sessuale e l’ignara Giulia ha replicato: “non ditelo nemmeno per scherzo, altrimenti chissà che pensano a casa di me”.

L’onda dell’indignazione cresce: se prima era tempesta adesso è urgano di livello arancione. C’è grande attesa per eventuali provvedimenti della produzione Mediaset-Endemol. In proposito è bene chiarire che a chiedere l’espulsione di entrambi non sono vecchie comari che "non possono dare più il cattivo esempio" citando De Andrè, ma giovani di età fra i 20 e i 35 anni, madri e padri di famiglia ("se era mia figlia sfondavo la porta e la trascinavo fuori per i capelli" è il testo di un post con centinaia di condivisioni). A preoccupare gli autori è il dissenso e l’eventuale fuga del target giovanile. Il nocciolo della questione, infatti, non è il sesso in tutte le sue forme e posizioni o la fine di un rapporto d’amore ma le modalità squallide, fastidiose, pruriginose ed esagerate in cui Cechu e Nacho vivono la storia. Perché chi vuole guardare un porno soft non segue il GF, apre uno dei tanti siti dedicati. Giulia De Lellis ha 20 anni eppure dice a Luca Onestini: “Lo so che mi faccio paranoie inutili su Andrea, ma comprendimi, ho visto più corna qui che allo zoo. Quando sei innamorato non hai occhi per altri, non ci riesci”. Il Grande Fratello Vip davanti alle proteste dei telespettatori e alla raccolta firme del Moige sta valutando le opzioni compresa l’esclusione dal programma. Anche se sembra più probabile una mossa diversiva: Ignazio Moser è stato chiamato più volte in confessionale dopo le sgradevoli evoluzioni e ha cominciato ad accusare un dolore lancinante al ginocchio tanto da sbiascicare: “Mi fa molto male forse mi ritiro”. Potrebbe essere “dimissionato” per salvaguardare la baby-Rodriguez?

Il cielo in un’agendina

“Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me” recita la conclusione della Critica della ragion pratica del filosofo Kant. Ignazio Moser ha un po’ pasticciato equivocando il senso della frase. L’agendina con le stelle alle prestazioni hot delle sue donne, la stessa che costò l’isolamento generale a Daniele Bossari, è viva e vegeta. Sempre la De Lellis ha chiesto a Cechu se sapesse del taccuino e se ne fosse dispiaciuta. No, non era amareggiata. L’argentina era preoccupata: “Speriamo mi metta tante stelline”. Eh, ma allora ditelo…