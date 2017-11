Grande Fratello Vip, Aida crolla e confessa il bacio con Jeremias

Sembrano pop corn che scoppiano le coppie del Grande Fratello Vip. Tradimenti, inganni, corna, passato, presente e futuro. Aida Yespica e Geppy Lama, che sarà di loro? Giulia De Lellis e Andrea Damante sono sicuramente più saldi ma le discoteche tentatrici le levano il sonno. Fra Cecilia e Ignazio, invece, rispunta Teresanna.

Peccatuccio

Aida Yespica ha rivelato: “Sì, c’è stato un bacio”. Non che ce ne fosse bisogno. Il faccino colpevole e lo sguardo vago di Jeremias, lunedì in puntata, erano una confessione firmata. Dopo la cena nel club, i due sudamericani avevano cercato un riparo sicuro nel confessionale. In verità, quel posto ha più buchi di un colabrodo e si è visto l’incontro ravvicinato del terzo tipo. Notoriamente il limone è aspro: Aida nega, Geppy la lascia, lei si mortifica, poi ha uno scatto d’orgoglio, Geppy le manda un aereo, fa la sostenuta. Subentra Jeremias. Aida fa il gioco delle tre carte ma non è disposta a un “Ceciazio” bis. La voluttuosa e riservatissima showgirl è intenzionata a prendersi una pausa di riflessione dedicandosi solo a se stessa.

D(i)amante

Giulia De Lellis è entrata nella Casa più spiata d’Italia forte del suo piccolo esercito di "bimbominkia", ha fatto scandalo per la sua ignoranza da abbecedario eppure è cresciuta in simpatia. Non conoscerà l’italiano, la storia, la geografia di base e i suoi argomenti sono limitati alle esterne di "UominieDonne" e al legame con Andrea Diamante però ha centrato il suo scopo: cambiare la percezione che gli altri hanno della sua persona. Fragile e sensibile, insicura come una donna-bambina. Ha osservato i comportamenti e le incontinenze amorose e si è lasciata andare a uno sfogo con Luca Onestini: “Io non voglio fare la fine che avetei fatto te e Francesco (Monte, ndr). Io mi sento pure in colpa a pensare queste cose. Poi però mi fermo su una visione meno romantica e penso certo che potrebbe. Lui di occasioni ne ha tante. Se dovesse succedere a me rimarrei scioccata, traumatizzata, terrorizzata, io prendo parto me ne vado a vivere in America, non voglio più sapere niente di nessuno. Se mi dovesse fare una cosa del genere mi prenderebbe un infarto”. Si lambicca le celluline grigie: “Cosa starà facendo? Io sono molto diffidente. Se lo dovesse fare, gli consiglio di farlo molto, molto bene. Non sono una che perdona”.

Separati in casa

Il Grande Fratello ha avvertito i concupiscenti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di essere più prudenti, di tenersi abbottonati. In tutti i sensi. Ora si guardano con il cannocchiale e si parlano con il megafono. In serata il ciclista è uscito dalla Casa di Cinecittà per un controllo medico al ginocchio. In attesa di sviluppi è intervenuta Teresanna, l’ex di Francesco Monte. Sul suo profilo Instagram ha scritto: “Ora Francesco Monte fa la vittima, il cane bastonato. Ma quando stavamo insieme è stato lui a fare a me quello che adesso Cecilia ha fatto a lui. Chi la fa l’aspetti. Sicuramente prima di confrontarsi con Cecilia e Ignazio si è scritto il discorso. Ha evitato di apparire come un innamorato debole (...) Un mese dopo avermi lasciato, lui stava già con Cecilia. Mi aveva dimenticato in fretta. Sarà pure l’idolo di internet, ma con me non è stato così gentiluomo come tanti lo dipingono ora”. L’ex corteggiatrice è sempre stata convinta che Monte cercasse visibilità (e lavoro) attraverso la mini Rodriguez.