Mettiamoci una pezza e leviamoci dall’imbarazzo generale. Più o meno è quanto hanno pensato gli autori del Grande Fratello Vip in merito alla grosso affare dei "Ceciazio". C’è da evitare di passare alla storia del trash televisivo con l'etichetta di "Grande bordello".

Hardcore

Gli ostentati e incontrollabili appetiti sessuali di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si stanno rivelando un contraccolpo per il GF Vip. Prima sono stati provocati e sobillati, poi sono sfuggiti di mano. Dai primi piani dei baci con o senza lingua si è passati agli sfregamenti epidermici, dagli abbracci a letto si è arrivati alla preghiera dietro la tenda rossa (grande protagonista di quest'edizione), agli incontri ravvicinati in suite e alle ricerche da tartufo nell'armadio. Il tam tam dei social ha fatto scattare l’allarme rosso: la coppia non piace, non affascina e non intriga. Merita al massimo una stella da pensioncina a ore. Per di più, vola nei like e nei retweet #ceciliaeignaziofuori. Il punto però è: come uscirne senza perdere la faccia e affogare in un mare di fischi?

Come anticipato, la soluzione sarebbe stata trovata nel sacrificio di Moserino. Come direbbe Buffon: "Meglio due feriti che un morto". Meglio dar in pasto alla bacchettona, insensibile e pure un po' invidiosa opinione pubblica (come afferma Signorini), il più debole dei Los Rodriguez, quello acquisito. Cechu tornerà a fare l'Addolorata in vista della finale.

Fra ieri e oggi, Ignazio ha passato più tempo in confessionale che abbarbicato a Cechu. Il ginocchio del ciclista ha cominciato a far così male ma così male che si renderà necessaria una visita medica. Con conseguente foglio di via, pardon certificato medico. Giulia De Lellis, tra un’elucubrazione e l’altra per Andrea Damante, ha detto all’argentina: "Ancora in confessionale Ignazio? Forse gli manderanno un dottore" e Cechu: "No, no" accompagnando la negazione con un’oscillazione della mano come a indicare che abbandonava lo show. Più tardi, Lorenzo Flaherty ha chiesto a Ignazio: "Ma ti fa così male che è diventato un problema?". "Eh sì", ha risposto vago il ciclista. Lunedì la porta rossa di aprirà per uno o due eliminati?