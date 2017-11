Grande Fratello Vip, social in rivolta dopo il sesso orale: Cecilia e Ignazio fuori

Il Grande Fratello Vip non sa più che pesci prendere. Arginare le pulsioni di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sta diventando sempre più complicato anche perché l’affare si ingrossa: l’armadio dove sarebbe andata in onda la scena hot di sesso orale era quello di Giulia De Lellis.

Non era il cambio di stagione

Le pulsioni delle anguille Cecilia e Ignazio sono vigorose e possenti. Il pubblico non ha gradito l’intima esibizione notturna: sesso orale a microfoni aperti all’interno dell’armadio ma con le ante aperte e dunque a favore di telecamera. Il web è insorto, vuole l’espulsione: “Dal GF a youporn è un attimo”, “Hanno cacciato Predolin per una bestemmia e loro possono fare tutto quello che vogliono”, “Sfacciati e impuniti”, “Mandiamo uno striscione: Giulia, disinfetta l’armadio” o ancora le improbabili e acrobatiche difese di Alfonso Signorini: “In puntata dirà è una donna coraggiosa. Sì, ci vuole coraggio a fare quelle cose davanti a milioni di spettatori”. È stato perfino creato l’hashtag “#ceciliaeignaziofuori” da far entrare in tendenza su Twitter. E non è che su Facebook, Telegram e Instagram vada meglio. Sui social si invoca l’applicazione dell’art.527 codice penale (atti osceni in luogo pubblico, ndr) e si chiede l’intervento del Moige, mentre il video della fellatio è diventato virale (sembra che siano stati fatti dei tentativi per rimuoverlo senza successo). Sui social circola un’altra chicca. Chi partecipa come pubblico alla puntata del lunedì sarebbe stato esortato dai capoclaque a non fischiare la coppia durante i collegamenti: pena l’esclusione dal programma e il divieto d’ingresso a Cinecittà.

I social sono indignati ma almeno hanno la fortuna di non essere nei panni di Giulia De Lellis. Si è scoperto, infatti, che Cechu sicuramente non faceva il cambio di stagione perché l’armadio non era il suo ma quello dell’ipocondriaca De Lellis! Che non saprà niente di niente ma quando si tratta di microbi non transige (si lavò le mani subito dopo aver toccato il piumone dove avevano copulato Cechu e Ignazio). L’ex corteggiatrice oggi si è svegliata di cattivo umore perché ha dormito male, ha avuto gli incubi. “A me le cac***te non mi toccano, mi toccano le cose importanti. Sono stanca di pensare, sembro un criceto che corre su una ruota. Sono 60 giorni che penso a queste cose e ora mi sono annoiata” ha detto a Luca Onestini. E’ il subconscio che le manda messaggi. Non solo era l’unica presente in camera mentre Ignazio faceva l’hula hop, ma erano suoi i vestiti, i pantaloni, i maglioni su cui Cecilia si era accucciata a rimirare il suo bello. Quando scoprirà che non era un brutto sogno ma la “dura” realtà, il trash esploderà. In confronto l’eruzione del vulcano hawaiano Kilauea, nel settembre scorso, sembrerà un placido rivolo rosso che scende lungo una collinetta.

Vero Veronica?

La sfortunata madre di Cecilia, Veronica Cozzani, ieri sera, ha pubblicato una foto divisa a metà: da una parte Raffaello Tonon, Luca Onestini, Cristiano Malgioglio, Lorenzo Flaherty e Daniele Bossari che durante la cena nel club parlavano apertamente delle nomination facendo i nomi e dando le relative motivazioni, dall’altra c’erano Cecilia, il fidanzatino Moser, Aida e Jeremias. La scritta è: “Trova le differenze… mentre gli strateghi calcolano le prossime mosse… gli altri si divertono senza farle!”. La immaginiamo: orgogliosa, si è preparata una bella tazza di mate, si è seduta ad ammirare la piccolina di casa ed ecco che alla vista del romanticissimo “faccia-bacino”, si è strafogata con il mate stesso. In 10” deve esserle passata davanti tutta la vita. Il profilo è stato inondato di migliaia di commenti non lusinghieri. Ha dovuto bloccarli così come sono stati bloccati quelli sul profilo ufficiale di chechurodriguez_real. Che poi “real” suona di molto ironico adesso. Il padre di Ignazio, Francesco Moser, sta meditando di lasciare fuori alla porta rossa una bicicletta con il seguente messaggio: “passi lunghi e ben distesi”.

Botox

Si è scoperto come ha fatto Francesco Monte a non tradire alcuna emozione davanti al comportamento “pudico” della sua ex Cecilia. Indossava i cerotti cosmetici “botulift” come da marchetta sul suo profilo Instagram. Quando si dice: devastato dalla rottura.