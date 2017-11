Grande Fratello Vip da bollino rosso. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nell’armadio e Aida Yespica e Jeremias Rodriguez. Per gli altri cena nel club con dichiarazioni di voto.

Ritornerò in ginocchio da te

Francesco Monte può solo sognare di vedere Cechu tornare in ginocchio da lui a chiedere perdono. Francesco Moser non vuole nemmeno sognare di avere Cechu a cena. Intorno all’una di questa notte, la casa del GF pullulava di persone. Chi giocava ai tappi, chi doveva rompersi un uovo in testa, chi fumava e chi si rinchiudeva nell’armadio. Luci accese in camera da letto, Giulia De Lellis sveglia (si è accorta di cosa accadeva o no?) e i “Ceciazio”, in diretta nazionale, hanno voluto levarci l’ultimo dubbio sulla preghiera recitata dietro la tenda del confessionale. La regia ha staccato dal salotto dove c’erano gli asessuati e ha ripreso per 10” gli ormoni suinelli di Cecilia e Ignazio. Erano dentro l’armadio. Senza malizia, ma con coraggio e sprezzanti del pericolo possiamo dire che lei fosse in ginocchio (dalle immagini si vede il pantalone di seta rosa) gambe unite e lui in piedi pantaloni leggermente calati. Mugolii, rumori e “muovi il bacino sono il capitan Uncino”. Le ipotesi su cosa stessero facendo sono numerose: 1) lei illuminata dai faretti alogeni di Cinecittà pregava per uscire presto dalla Casa del GF, 2) piangeva per Monte e per la mancanza di rispetto, 3) lui le stava insegnando la “mossa” napoletana, 4) lui voleva dimostrare al padre che ormai è cresciuto e non ha più paura del buio, 5) stavano prendendo in giro gli spettatori sporcaccioni (perché pure finisce che è colpa di chi guarda) simulando un “chupa”. Hanno badato a lasciare le ante dell’armadio aperte quel tanto che il regolamento stabilisce per non essere esclusi dal gioco, come fu per Pamela Prati. Tramortiti e stravolti dalla passione ma sempre con giudizio. Quando sono usciti, il GF ha chiamato Ignazio Moser in confessionale. “Ops siamo stati sgamati” ha commentato la pia e devota Cecilia.

Masha e l’Orso

Metti un Rodriguez a cena: sai come entri e non sai come esci. Aida Yespica stuzzica Jeremias: “mamma, ciccio mi tocca, Toccami ciccio che mamma non c’è”. Un cliché antico ma che ha sempre funzionato con gli uomini. Ieri sera l’argentino con lo sguardo simil Shining si è dichiarato che nemmeno quando era alle elementari e chiedeva le caramelle alla sua prima vittima. Occhiatine, battutine, manine galeotte, complimenti. Aida: “Che bella la nostra serata nel club”, “Se vuoi si può ripetere” risponde Jeremias facendo l’occhiolino. Chi l’avrebbe mai detto che Aida sarebbe stata la pestifera Masha e Jeremias l’Orso. Dopo aver scodinzolato felice intorno alla dolce ed elegante Aida per tutto il giorno, si è dichiarato: “Io mi fermo se vuoi, non sono un bambino. Ti sto dicendo però che è differente dall’inizio, prima erano coccole normali, ora non scherzo più. Devo mantenere una distanza e quindi te lo dico. Ora sta a te gestire”. Aida fuma e sorride: “Basta! Pensa che manca poco a uscire e sarà tutto diverso. Non dico che esci lunedì, intendo che manca poco alla fine del programma e non sarà la stessa cosa”. Jeremias non si dà per vinto: “Vorrei restare lunedì. Com’è che dicevamo? "Magari ci casca". Non sono sicuro che il tuo basta sia basta”. La venezuelana sorniona si allontana e lascia cadere la discussione. Anche perché durante il giorno Geppy Lama ha mandato uno striscione “Il nostro amore è azzurro come il mare”. Insomma, la rivuole. Peccato che il treno sia passato. La soubrette, infatti, fa un giro, ne fa due e al terzo è di nuovo nel raggio d’azione di Jere. Marpiona accetta una sfida ai tappi: chi perde va nel letto dell’altro. Arriva quel furetto, compagnona, scaricatore di porto di Ivana (ormai è chiaro che il lavoro di modella è un’abile copertura) e dice: “Scusate non ho capito, ma in un modo o nell’altro finiscono sempre a letto insieme”. Ah, la nostra 007 della Repubblica Ceca. Così è. Aida e Jeremias passano un’oretta distesi l’uno accanto all’altro. Il contatto fisico è moderato dal famigerato cuscino di traverso ma i bacini innocenti di lui fanno scattare la molla. “Mi piaci” scrive la venezuelana con il dito sul braccio dell’argentino infoiato. Poi ognuno per conto suo. Cecilia ha già sentenziato: “Sta a lei decidere se essere coraggiosa come me”. Almeno nei romanzi rosa di Rosamunde Pilcher c’è l’incantevole Cornovaglia a far da sfondo alle corna. Qui al massimo la voce roca di Raffaello Tonon.