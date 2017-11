Grande Fratello Vip, giallo sugli striscioni per Cecilia e Moser: "Sono i fan". Ma sui social smentiscono

Piovono messaggi a favore di Cecilia e Ignazio, la coppia più discussa del Grande Fratello Vip. Chi li manda? Magari, scoprirlo. Dopo lo striscione di ieri, oggi un altro messaggio volante: “Ignazio e Cecilia più bella cosa non c’è. LCM”.

A.A.A. cercasi disperatamente LCM. Chi è il mittente misterioso di questi messaggi? La maggior parte dei telespettatori è convinto che sia Lodi Cristina Management cioè la manager di Ignazio Moser. Ma si sbagliano. La procuratrice ha smentito qualsiasi illazione. Non è lei. Se volesse mandare uno striscione lo firmerebbe “Cri Golden Sabre” come fatto una volta in passato. E certo non avrebbe senso che perdesse tempo a cambiare sigla per dar corpo a fan inesistenti.

Dunque, posto che non è la procuratrice, chi è questo Carneade appassionato delle performance dei “Ceciazio”? Che si palesi perché Nacho e Cecilia non sanno chi ringraziare.