Grande Fratello Vip, Cecilia piange per Monte e va a letto con Moser. Aida manda in bianco Jeremias

Il Grande Fratello Vip fatica a contenere l’esuberanza fisica e verbale di alcuni concorrenti. Bollenti spiriti per Jeremias, Ignazio e Cecilia che è diventata un caso: piange per Francesco Monte e la notte ride con Nacho. Aida invece è in crisi per il suo Giuseppe.

"Ma che davero?"

Mai esclamazione di Ilary Blasi sarà più citata. “Ma che davero, davero” Cecilia Rodriguez si fa venire gli scrupoli di coscienza ora e per di più intermittenti come le luci di Natale? No, perché anche chi ha sostenuto che “son giovani, hanno fatto bene, W l’amore, è una donna coraggiosa, ci fate sognare” adesso come la mette? Quando la corte è più realista del Re. Perché va bene tutto: l’accoppiamento libero e senza tabù e gli ormoni stellari lasciati in eredità da Valeria Marini, ma che Cechu versi lacrime un’ora sì e una no per il fidanzato storico che ha liquidato in dieci minuti, è troppo per chi è dotato di media intelligenza. E il troppo stroppia. Lo diciamo anche per il mascara che cola, ogni due minuti deve rimetterselo. Le giornate dell’argentina seguono un canovaccio ben preciso: mangia, si incolla a Ignazio, piange, si incolla a Ignazio, piange e s’incolla a Ignazio. Uniche eccezioni: parlare di Belen (sempre per la storia che Virginia Raffaele è famosa grazie a lei) e rosicare per gli striscioni e il divertimento altrui. Lo schema si ripete da giorni, da quando ha udito i fragorosi fischi, pilotati secondo Jeremias.

Ignazio ma che dici mai?!

Anche ieri ha dato un saggio. In giardino, Alice nel paese delle Meraviglie alias Cecilia ha bofonchiato tra i lucciconi: “Forse ho sbagliato, dovevo aspettare, gli ho mancato di rispetto. Non dovevo farlo…” ecc.ecc. In confessionale aveva detto che era rammaricata di non poter fare le coccole (aridaje!) a Francesco Monte in un momento così difficile. Il bel Monte però non ha indossato il cilicio e non si è chiuso nel primo convento che ha incontrato lungo la strada. Cecilia Rodriguez si può godere tranquillamente la nuova storia e tutte le stelle che le farà vedere Nacho. Pensi a se stessa così come ha dichiarato. A suscitare un’ilarità irrefrenabile non è stata Cechu, è stato Ignazio. Si riporta testuale: “Non è che stavi con lui fino al giorno prima. Erano 53 giorni che non lo vedevi. Non sei saltata da un letto all’altro, se è successo vuol dire che non potevi fare diversamente. Hai fatto quello che ti sentivi di fare. Ma non è successo dall’oggi al domani. Erano 50 giorni che non stavate insieme”. Quindi, attenzione care coppie, d’ora in poi: niente weekend separati, niente viaggi di lavoro, niente imprevisti che vi possano allontanare dal partner per circa 50 giorni e anche meno. Ora sapete quali sono le probabili conseguenze. Sarà per la legge del contrappasso ma Ignazio non sa cosa l’aspetta a casa. I mesi trascorsi non hanno migliorato l’opinione del celebre Francesco Moser sull’avventura televisiva e amorosa del figlio: “Innanzitutto è argentina, ha una mentalità diversa rispetto a noi. E poi che lavoro fa? La modella, i calendari sexy.. sono lavori che oggi ci sono e domani no”. Mezza Italia (quella che ha gli ormoni defunti, per carità) esulterebbe a vedere Cecilia e Ignazio zappa in mano nella tenuta di famiglia.

"Federica"

In genere l’aria novembrina è carica del profumo delle caldarroste, del legno bagnato, del muschio pungente. Nella Casa di Cinecittà è carica di ferormoni. Di giorno i “Ceciazio” si avvinghiano dove possono: camera da letto, armadio, tende, divano, cucina, tavolo da pranzo, giardino, piscina, bagno. Nessun luogo è più vergine. Di notte è più problematico ma non impossibile. Lo sa bene la regia costretta a cambiare inquadratura della camera da letto e mostrarci Cristiano Malgioglio che dorme in singletudine. Almeno lì sono sicuri che la pace dei sensi è raggiunta. Jeremias spera in un avvicinamento con Aida ma non c’è trippa per gatti, soprattutto dopo che Giuseppe Lama si è fatto vivo. Qualche carezzina, qualche battuta un po’ spinta ma il bacio-non bacio è un pallido ricordo. Per ora. Così sono diversi giorni che il baby-Rodriguez si agita, sbuffa e baruffa, lancia segnali di insofferenza. “L’importante è che non esplodi qua dentro” gli ha detto Cecilia. L’argentino dal passato tribolato non ce la più a stare senza sesso anche perché le pratiche onanistiche lo mettono a disagio. Ieri notte non riusciva a dormire, si è alzato (immaginate in che stato) ed è andato a fumare in giardino con Cecilia e Ignazio. Hanno provato a portarsi Aida ma la venezuelana ha preferito restare sotto le coperte. Il tema era uno solo. Attacca Jeremias: “Non puoi capire quanto sto male. Sto proprio male. Non ce la faccio più. Fuori avevo preso un bel ritmo. Ogni giorno lo facevo con Sara. Bello, preciso”. Per la cronaca Sara è la compagna che, dopo aver visto gli strusciamenti con Aida, non lo vuole più. Lui vorrebbe uscire solo per fare sesso. Moser risponde: “Fidati che io sto peggio. Tu non hai il contatto fisico, io sì” (nel pomeriggio a Malgioglio aveva detto: “Io qui ho il pane ma non ho i denti”). Cecilia li guarda: “Jere, vai dietro la tenda”. A fine programma dovranno bruciarla con il Napalm anziché lavarla. L’argentino soffre: “No perché prima lo facevo regolarmente. Non puoi capire come sto, non puoi capire”. E Moser: “Ma Federica, mano amica? Anch’io prima di venire qui mi sono sfogato per bene ma è stato un errore. Dovevo prepararmi con una settimana di astinenza”. Rocco Siffredi all’Isola dei Famosi si controllava di più. Arriva Ivana, la mettono al corrente del malessere profondo che li pervade e Ignazio si rivolge così: “Ivana perché non gli dai una mano?!”. Indifendibile. Perfino Jere si mortifica per tanta volgarità. I tre rientrano in camera e mentre l’argentino continua a essere in preda ai “dolori del giovane Werther”, il piumone della coppia italo-argentina si alza e si abbassa.

Geppy, ritorno a Canossa?

Intorno a mezzanotte, per la gioia della famosa vicina della Casa di Cinecittà, si è sentito: “Peste ti amo”. Gli inquilini del GF Vip erano in giardino a fumare. Aida ha sentito ed è andata in crisi: “Forse è lui. Per capire gli uomini ci vuole… Ora che stavo tranquilla, mio Dio”. Giulia De Lellis con il suo entusiasmo infantile: “Forse ti ha visto ed ha capito, gli manchi troppo ed ha capito. Sono due ore di macchina, si fanno”. La venezuelana è sprofondata nei meandri delle sue sofferenze: “Ora però sono in crisi, poteva aspettare a rimandarmi indietro il braccialetto lunedì sera” e la De Lellis: “Vedrai che si è pentito del gesto che ha fatto e ora ha cercato di rimediare, magari domani ti manda un aereo per essere chiaro”. “Lo spero, così capisco tutto” conclude Aida. Geppy sai cosa fare, una mano sul cuore e l’altra al portafoglio.