Grande Fratello Vip, l'amore dei fan per Ignazio e Cecilia vola sugli striscioni

Al Grande Fratello Vip è guerra per arrivare al traguardo. I sorrisi e gli abbracci collettivi sono tramontati, mentre gli striscioni di sostegno “surfano” sul cielo di Cinecittà e le lacrime di Cecilia sono la nuova colonna sonora del programma di Mediaset ancora nell’occhio del ciclone di Twitter per il televoto che ha salvato Jeremias.

Bi bip: SMS

Da sempre gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip ricevono costosi striscioni di sostegno. Fidanzati, agenzie, manager, fans fanno a gara per tenere alto il morale dei concorrenti e per far capire il gradimento fuori dalle mura di polistirolo. Una battaglia anche psicologica. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono convinti di piacere al pubblico, sono convinti che quando usciranno di casa ci sarà ad aspettarli il taxi di Pamela Prati per una tournée italiana sold out. A rafforzare la loro salda presunzione lo striscione di oggi: “Mai contro Cechu e Nacho. Un esercito di fans”. Moserino si è rivolto alla fidanzata: “Hai visto? Te l’avevo detto che eravamo amati”. In verità, una rondine non fa primavera. E non è chiaro perché considerino finti i “buu” di dissenso e lo striscione come fosse inviato da 45 milioni di italiani. Che poi: basta che si piacciano loro due e siamo tutti felici e contenti.

Fuori i secondi

Casa Rodriguez è abitata anche da altre persone, stufe di far da corollario alla storia d’amore più sgarzolina e disinibita della tv. Luca Onestini in coppia con Raffaello Tonon ha trovato la sua dimensione. Il pubblico notturno di Twitter li ama: l’irresistibile attrazione dei poli opposti. E in più fanno ridere, per davvero. Non lasciano quella penosa sensazione che sia tutto recitato secondo copione. L’ex tronista ha ricevuto lo striscione: “Luca bomber siamo tutti con te”. Ha sorriso e si è rasserenato. Giornata felice anche per Ivana. La modella doveva fare la fine dell’agnello a Pasqua, invece è ancora dentro ed è fra le più amate. Per la bellezza elegantemente nascosta sotto grandi maglioni, la semplicità, il garbo, l’astrusità di alcuni suoi atteggiamenti (un must have le bottigliette d’acqua con il colluttorio) e soprattutto l’amicizia schietta con Giulia De Lellis. Non si è allontanata dalla “De Ciuccis” nemmeno quando è stato evidente pure all’erba sintetica della Casa che avrebbe avuto una visibilità minore della signora urlante “C’avete rotto il c***o”. Oggi Ivana ha ricevuto ben due messaggi, uno personale: “Ivanina la più pura, i fan spagnoli ti amano. Dove sei Ignazio?” e uno che esaltava entrambe: “G e I amicizia pura. Cicce siamo con voi”. Cechu difetta di empatia e inviperita ha commentato: "Io i tuoi fan quando esco li prendo uno per uno. Gli dico due cose. No, sto scherzando. Lo possiamo condividere (Ignazio, ndr) è così bello”. E quella: “No, no”. Evidentemente non soddisfatta, l’astuta bella addormentata Cecilia ha urlato: “Ivana hai ricevuto 7 aerei? Belen, mandami un aereo”. Ma vuoi vedere che non solo Virginia Raffaele è famosa grazie a Belin Belen?!

La coppia della tenda

Qui bisognerebbe che la psicologa del GF aumentasse le sedute e l’impegno. Cecilia ha pianto per il suo amore. No, non Ignazio Moser che le ha rivelato il numero di donne da letto, ma per quell’altro. Per Francesco Monte: “Mi dispiace che stia soffrendo, forse ho sbagliato il modo. Voglio fargli le coccole”. Saranno come quelle innocenti di Jeremias a Aida che il “bacchettone” Geppy non ha compreso. Il dispiacere è durato quanto un gatto in tangenziale: dialoghi hot, baci dai suoni onomatopeici, toccate dirette sui gioielli e sul fiorellino e ricerca d’intimità dietro alle altre tende della casa. Quella rossa del confessionale è troppo affollata.

Facile ironia

Mediaset ha il senso dell’umorismo. In prima serata su Canale 5 va in onda il film “Cinquanta sfumature di nero” e cosa ti fanno quei birbantoni del profilo Instagram mediaset_canale5? Pubblicano la foto simbolo di quest’edizione, cioè il piedino girato di Cecilia che spunta dal pesante velluto rosso mentre era insieme a Moser. Foto accompagnata dalla scritta: “Perché guardare #50sfumaturedinero quando c’è la tenda rossa del confessionale #gfvip”? Ah quindi non stiamo guardando il GF, ma un film con scene erotiche esplicite arricchite da pratiche di BDSM. In effetti, ci sembrava che qualcosa non tornasse. Adesso è tutto più chiaro.

Televoto, su Twitter continua la polemica

Un utente del famoso social network Twitter @SignoraMarches_ ha chiesto a Gabriele Parpiglia, uno degli autori del programma: “Caro @Parpiglia ci chiediamo quali provvedimenti intenderà prendere il #GFVip in seguito ai riscontri delle falle nel sistema di televoto”. La risposta cristallina di @Parpiglia: “Senti mi avete rotto il c***o psicopatici scrivete ad altri o vivete o fatevi una vita”. Immediate le repliche: “che boccuccia di rosa” scrive @klaussssssh oppure: “a mezzo defic… ma se il programma è tuo, a chi dobbiamo scrivere? A Bruno Vespa?” chiede @vcarnicelli170.