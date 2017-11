Chi l’ha detto che single è meglio? Aida Yespica e Jeremias Rodriguez è la strana coppia del Grande Fratello Vip. Ammesso che lo sia perché la showgirl è incerta sul da farsi, lancia il sasso e nasconde la mano.

‘O Sole Mio

Gli spiriti calienti di Aida e Jeremias, dopo quasi 60 giorni di astinenza (limite massimo tollerabile secondo i sudamericani) sembravano essere sfociati in un bacio dietro la tenda galeotta. Tanto è bastato a Geppy Lama per lasciare Aida dopo due mesi di liason. La venezuelana ha le idee più confuse di quando si va al supermercato e non sai se riempire il carrello di frutta e verdura o dei “ciuccini” della Kinder. Lunedì sera era quasi affranta, mentre Malgioglio decantava le lodi del fidanzato, la notte ripeteva che non era successo niente, martedì ammetteva che “un bicchiere di vino in più…ma niente altro” e la sera indietro tutta (con Malgioglio che le ha detto: “Fai bene, uno così non ti merita”). Ma tutta tutta: “Ha avuto una reazione esagerata, poteva risparmiarsela. Non gli scrivo niente. E' più il tempo che sono stata qui che con lui. Adesso penso solo a me e basta”. Più o meno come Cecilia.

Il pensiero volatile

Jeremias si sentiva la pietra dello scandalo e voleva un confronto con Aida (il terzo in poche ore), la Yespica ha accettato di parlargli. E in giardino la donna si è lasciata andare a un pianto senza fine. “Tutto capita per un motivo. Mi dispiace per lui capisco come si sentirà fuori. Ma non è giusto, se io non sono felice, non posso dargli felicità e lui sarebbe stato comunque male. Credo di essere io il problema” ha confessato Aida. Nel tentativo di consolarla, Jeremias ha ammesso: “Tu non ti immagini in che casini mi sono messo io e ne sono uscito. Io ho cambiato la mia vita”. E la showgirl: “Adesso tocca a me cambiarla. Delusioni, una dietro l’altra. Un passato difficile. Poi mi apro e patatrac mazzate. Sono tutti uguali. Con quello di ora basta. Basta. Chi mi vuole, mi vuole per come sono fatta”. Più che legittimo: bisogna essere amati per quel che si è. Il punto è: chi siamo veramente? E Aida lo ha capito o i suoi tormenti (sinceri) le impediscono di far chiarezza dentro di sé?

Bastone e carota

Quello che dispiace a chi spia la vita del Grande Fratello Vip è il comportamento ambivalente della Yespica: da una parte vuole star per conto suo, dall’altra stuzzica il “casinista” Jere: “Ti regalo il braccialetto con la mia iniziale se vuoi”. Sarà quello che le ha restituito lo sventurato Geppy lunedì sera oppure ci dirà che stava scherzando? Jeremias docet.