Il Grande Fratello Vip e il televoto: un amore mai sbocciato. Se la love story tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser solca l’onda dell’audience a vele spiegate e quella tra Aida Yespica e Jeremias è indecisa se lasciare il porto di Mediaset, quella del televoto proprio non decolla. Lo dice pure Belen Rodriguez.

Machiavelli senza Principe

Senza alcuna spiegazione, gli autori hanno preso il regolamento e ne hanno fatto carta da coriandoli. Ieri sera la classifica dei preferiti è scomparsa dai radar, nemmeno una parola di commiato. Tutti eliminabili compreso il capitano Raffaello Tonon. Ma è la prima eliminazione, quella con catene di salvataggio. Per le donne rimane fuori Giulia De Lellis, per gli uomini vanno in ballottaggio Jeremias e Ignazio Moser. È la stessa “scienziata” De Lellis a dover decidere chi eliminare. L’argentino si sacrifica: "Elimina me, voglio riprendermi la mia vita. Lascia dentro lui per Cecilia", il ciclista fischietta indifferente, niente colpo d’ali, neppure un "no scegli me" di circostanza. Esce Jeremias. Si fa per dire. Perché viene aperto un televoto: “Vuoi salvare Jeremias?”. E qui il fattaccio. Brutto assai. Il pubblico ci prova a dire la sua ma, per stessa ammissione della conduttrice Ilary Blasi, ci sono grosse difficoltà. Sui social scatta il tam tam: “Il voto più truccato degli ultimi 20 anni”. Il sistema va in tilt. Di certo sulla pagina internet del GrandeFratello Vip le votazioni si sono chiuse con il 64% che aveva detto no al rientro di Jeremias. La polemica monta, la rabbia pure. La sensazione di essere raggirati brucia come fosse il sole d’agosto.

Belen non salva Jeremias

Sembra di assistere a una rappresentazione del “Teatro dell’assurdo” di Eugène Ionescu (l’assurdo domina e condanna in anticipo rendendo la vita e i gesti umani senza senso). Sono davvero tanti quelli che parlano di farsa inguardabile. Ammettiamo pure che non siano fan di Casa Rodriguez e quindi un pelino invidiosi di questi sudamericani belli e di spessore. Tutti malpensati convinti che Belen abbia potere d’acquisto e merce di scambio con il GF. E invece: delusione. Perché la sorella più famosa d’Italia, la boss, pubblica una storia su Instagram dove rivela che il voto è bloccato, che non riesce a far acquisire la sua preferenza, che confida nei suoi fan per riuscire a salvare il piccolino. Direbbe qualcuno: “Excusatio non petita, accusatio manifesta”.