Grande Fratello Vip, Simona Izzo fa a pezzi Cecilia. Lei replica: "Pensa ai tuoi errori"

È uscita da poco dal reality di Canale 5 e già fa parlare di sé un'altra volta. Simona Izzo ha affidato a un tweet video il suo pensiero sul triangolo Cecilia-Moser-Monte. La Izzo se l'è presa con la Rodriguez per il modo in cui ha comunicato a Francesco Monte la fine della loro relazione. "Quello che è successo è indecoroso - tuona la Izzo - Cecilia poteva risparmiare a Monte questa umiliazione. La moralità e l'etica di un addio ai tempi del reality vengono cancellate. Una frase mi ha colpito, una frase che non avrei mai detto a un ex fidanzato: "Segui i tuoi sogni". Nemmeno in una telenovela di basso rango potrebbe succedere una cosa come questa. Una volta ci si lasciava in modo etico. Non si può spettacolarizzare tutto".

Parlo qui sui social perché non mi è stato permesso di farlo in tv.

L’etica dell’addio ai tempi del @GrandeFratello pic.twitter.com/0RPcsuld24 — Simona Izzo (@SimonettaIzzo) 2 novembre 2017

Nel corso della puntata dell'altra sera Cecilia ha replicato alle parole della Izzo che in diretta ha ribadito il suo pensiero. "Con tutti gli errori che ha fatto nella vita, lei deve stare zitta!", ha commentato Baby Rodriguez.