E stasera abbiamo le idee confuse. Più che il Grande Fratello Vip sembrava lo spin off di Temptation Island. Dopo Luca Onestini, dopo Francesco Monte, questa volta è toccato a Geppy Lama lasciare in diretta nazionale la fidanzata Aida Yespica. Fuori Corinne Clery e 5 i nominati: Cristiano Malgioglio, Jeremias Rodriguez, Giulia De Lellis, Raffaello Tonon e Luca Onestini.

I tre baci

Ilary Blasi, vestita come una dei “Cugini di campagna” (ma decisamente più bella), introduce i tre baci della settimana: Cecilia e Ignazio, Jeremias e Malgioglio e Jeremias e Aida. Tutto come previsto. Per buttarla in caciara scatta il bacio anche tra lei e Alfonso Signorini. Si riparte dai “Ceciazio” come ampiamente previsto dall’agguerrito popolo di Twitter. “Dopo la burrasca splende sempre il sole” dice la Blasi e parte un video su Candy Candy Cecilia e Terence Ignazio, romantico, poetico, dolce e dolciastro ai limiti del poetico fino al piedino girato che spunta dalla tenda rossa. Cecilia si raggela ma Alfonso Signorini non le fa alcuna domanda scomoda. E’ grande amore, peggio per chi non ci crede e per Francesco Monte, ignorato. L’argentina ripete le stesse cose con un filo di arroganza in più: “Mi dispiace per il contesto ma non ce l’ho fatta. Ho fatto quello che volevo. Sto benissimo”. Signorini se l’è studiata bene e chiede: “Quanto è attrazione fisica e quanto è sentimento?” Attimi interminabili di silenzio. Ignazio bofonchia: “Ho dimostrato nelle settimane precedenti che l’attrazione era più psicologica che fisica. Costruivamo senza che gli altri se ne accorgessero. Mattoncino su mattoncino. E ora siamo qui”. I buuu della platea si sprecano. Nessun riferimento alle sue affermazioni compiaciute e volgarotte: “Mi sono svuotato , dopo 53 giorni ero pieno” oppure “Sei tra le top 10 di quelle che mi sono fatto” oppure “Se le s***bene tornano tutte”.

Il legittimo sospetto

Gli autori del Grande Fratello Vip leggono Twitter e decidono di dare un contentino agli utenti facendo parlare Simona Izzo che stravince come Bi Bip con Willy il coyote. Dopo aver ricordato statura e eleganza di Francesco Monte: “Mi auguro che la storia d’amore vada oltre le telecamere. Però mi chiedo, hai accusato Luca di teatrino e mi sfiora il pensiero lo stesso sentimento di dubbio che ha sfiorato te in quei giorni. Non voglio far storie però il sospetto mi viene”. Viene giù lo studio dagli applausi. Cecilia mica sa cosa rispondere, farfuglia qualcosa e attacca: “Non sono qui a fare teatrini, applaudite e pensate quello che volete. Sono istintiva e ho fatto quello che volevo. Chi non mi conosce non mi interessa”. Ignazio biascica: “Ti conosciamo Simona, non ti preoccupare”. Raffaello Tonon la difende e Simona Izzo: “Questa difesa d’ufficio non la capisco”. Alfonso Signorini adora la neo coppia (non si può dire lo stesso per gli altri concorrenti) e prova a screditare la regista insinuando che sia gelosa e invidiosa della loro giovane età. L’effetto è penoso. Il pubblico a casa, in studio e dei social vola. Si cambia: da un Rodriguez all’altro (gli altri nemmeno inquadrati). Jeremias è turbato e geloso del nuovo rapporto della sorella. Va in onda l’RVM di Luca Onestini che ha fotografato alla perfezione gli atteggiamenti di Jeremias: “lui fa così: attacco, tirarsene fuori, abbraccio e scuse”. Raffaello Tonon, tirato in ballo per la contestata cessione della suite, ribadisce che non accetta comportamenti maleducati da nessuno e fa fronte comune con Luca. Il clan argentino (+ 1 Italia) disapprova con smorfie supponenti.

Aida e Jeremias, facce colpevoli

“Zompa de qua, zompa de là siete finiti in confessionale” è l’introduzione che non promette niente di buono della conduttrice all’altra storyline, quella tra Aida e Jeremias. La venezuelana è imbarazzatissima e fedele al motto: “negare anche l’evidenza”, nega, nega, nega davanti ai balli corpo a corpo, all’ingresso in confessionale, al bacio dietro la tenda (ah, se potesse parlare quella tenda), alla telecamera di cui non si erano accorti. Perfino davanti alla frase di Cecilia: “E’ scattato il limone?”. Jeremias invece tiene gli occhi bassi tutto il tempo. Si limita a: “Ho provato ma non c’è stata”. E la Blasi: “Abbiamo altre immagini. Dall’esterno è stato percepito in maniera diversa.”. Stucchevole la condanna e la presa in giro di Signorini che con Aida è molto meno accondiscendente di quanto non lo sia con Cecilia: “Cosa volevi dire con “Voglio uscire altrimenti qui succede il casino?””. Aida si arrabatta, per lei parla una faccia colpevole. Ma manda un messaggio al fidanzato Geppy: “Deve strare tranquillo perché non è successo niente”. Geppy poteva chiamarla ma il cellulare non squilla. Anzi le restituisce un bracciale con un messaggio: “Un gesto vale più di mille parole e te con più gesti hai mancato di rispetto al nostro amore”. Altro difensore d’ufficio. Questa volta è Malgioglio: “Aida è una ragazza pulita che ama Geppy”, ma si sente Giulia: “Ma dai, che stai a dì! Sembrava proprio un bacio”. Il processo a Aida finisce con un poco educativo consiglio di Signorini: “Se resti, comportati in modo più furbo davanti alle telecamere così il tuo fidanzato sarà tranquillo”. Si fa largo l’idea che abbia usato la tecnica della gatta morta per restare dentro. Intanto però viene lasciata dal fidanzato in diretta tv.

L’eliminazione di Corinne

Secondo la Blasi sono arrivati milioni di voti: Raffaello Tonon è il meno votato e poi diventerà anche capitano. Restano Aida e Corinne Clery. Esce la spumeggiante attrice non prima di averle fatto venire un colpo. Il suo uomo, Angelo, le fa uno scherzo e lei : “Mi lasci pure tu?”. Una finta. L’eliminazione però è vera. Ci regala un’ultima chicca: si leva in diretta tv il costume da bagno ed esce senza mutande. Tonon corre a prenderne un paio e la Clery: “Ma dove le metto?”. La Blasi finalmente si scioglie: “Ma che è uno scherzo? Ma che, davero, davero?”. Intorno all’una di notte abbraccerà Serena Grandi: “la guerra è finita”.

Seconda eliminazione con sorpresa. E Jeremias si salva di nuovo

Eliminazione a catena di salvataggio. Il capitano Raffaello salva Aida che ovviamente salva la "cognata" Cecilia che a sua volta preferisce Ivana. Resta fuori Giulia De Lellis: “Per me va bene così, speravo si salvasse Ivana”. La De Lellis e Tonon vanno nella stanza ovale dove ci sono gli uomini. Tonon salva Malgioglio che sceglie Lorenzo. L’attore salva Daniele Bossari che sceglie Luca Onestini per affinità. Doppia ovazione del pubblico (mentre Cecilia fa espressione schifata: “Ma che gioco di m*** è questo in due secondi?”). Alla De Lellis spetta il compito di scegliere chi eliminare tra Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser perché il GF Vip vuole pari uomini e donne in casa. Jeremias spinge Giulia a fare il suo nome perché vuole riprendersi la sua vita mentre Ignazio vorrebbe fare il signore, ma non ci riesce. Muto, zitto, sguardo sotto il banco come quando ci si nasconde dall’interrogazione a scuola. Twitter esplode d’indignazione per il vile comportamento. L’argentino è finalmente fuori? Macché. Alle 23.45 hanno la forza di aprire un televoto: “Vuoi salvarlo?”. Alfonso Signorini ci vuole dimostrare di essere arbitro imparziale: “Cecilia al posto di Giulia, tu chi avresti scelto?”. E lei, che avrebbe salvato Ignazio, lo bacchetta: “Ma che domande fai? Ma che domande sono!” . Avesse risposto così la De Lellis, l’opinionista l’avrebbe fatta uscire dalla casa di Cinecittà con il teletrasporto di Star Trek. L’eliminazione arzigogolata di Jeremias assomiglia sempre più a un salvataggio pilotato. Votare diventa un’impresa. Sui social è denuncia: “televoto bloccato, truccato, il NO si trasforma in SI, pagliacciata, il più falso degli ultimi 20 anni”. Di sicuro, sulla pagina web del GF Vip il 64% dei votanti non lo voleva salvare. E finisce tutto in una fastidiosa bolla di sapone: Jeremias è salvo. Beato chi ci crede.

Nomination

Non c’è la classifica dei preferiti. Tutti nominabili compreso il capitano che stranamente per la prima volta non può usufruire dell’immunità. Jeremias ha vinto e ha diritto alla vendetta con due voti. Ovviamente nomina Raffaello Tonon e Luca Onestini. La De Lellis (salutata a stento dalla Blasi) fa il nome di Bossari che a sua volta la nomina. Anche Lorenzo sceglie Giulia. Tonon nomina Jeremias: “Non mi sottometto e ringrazio gli italiani liberi” e pioggia di consensi. Aida (di nuovo stuzzicata da Signorini: “Sei stata felice eh del rientro di Jeremias”) va su Raffaello che un’ora prima l’aveva salvata. Luca nomina Jeremias tra la gioia incontenibile del pubblico. Ivana nomina Malgioglio e riceve applausi. Ignazio Moser accusa Malgioglio di fare il doppio gioco e lo nomina. Il cantautore gli rende la pariglia: “Non è vero, lo vedete non parlo mai male di nessuno” ma Signorini lo imbocca: “Prendi posizioni più decise perché si vede quello che fai, capisci a me”. Cecilia nomina Luca Onestini perché “non capisce tante cose”. Ovviamente non ci dice cosa.

Interventi con il contagocce di cui uno da k.o.: “Il meccanismo del gioco lo inventate man mano, vero? E perché il Sì per salvare Jeremias è grande e il No piccolo?”. Chiudete tutto, abbiamo i vincitori.