Grande Fratello Vip, Aida scarica Jeremias e chiede perdono al fidanzato

Dammi tre parole Grande Fratello Vip: “Sole, cuore, amore” come nel film di Daniele Vicari. La casa più spiata d’Italia, quella che alle 2 di notte viene invasa dal delicato odore di cipolla di qualche attività vicina, è piena di telecamere e di passione. È successo anche ad Aida di cedere alle tentazioni. Salvo ripensamento.

Premessa: i sudamericani vivono la sessualità in maniera libera e consapevole. L’ormone maialino è involontario, sono sexy perfino quando puliscono il bagno. È il caso di Aida Yespica. La venezuelana affascina e irretisce, sprizza sensualità da tutti i pori. Anche quando è “freezzata”. Ieri sera, il presunto tradimento del fidanzato Giuseppe Lama, detto Geppy, è stato vivisezionato da Alfonso Signorini e Ilary Blasi. Dal ballo galeotto con Jeremias alla strafamosa tenda rossa fino al fotogramma in cui si risistema il rossetto sbavato e si accorge di una nuova telecamera. Ha negato però non è riuscita a essere sfacciata o arrogante, era visibilmente dispiaciuta e l’imbarazzo era palpabile. Ha rassicurato il fidanzato: “Non c’è stato niente, scherziamo e basta. Ci capiamo perché siamo entrambi sudamericani ma non è quel che sembra”. Giuseppe si è fermato alle apparenze: le ha restituito bracciale con iniziale e le ha inviato un messaggio di addio. Scaricata in diretta tv.

Per ora non si hanno notizie di interviste esclusive del giovane napoletano nel salotto luccicante di Barbara da Cologno. Ai coinquilini che le chiedevano cosa fosse successo, la showgirl ha confermato che non c’è stato niente. Evidentemente dietro la tenda rossa stavano cercando la dignità perduta di qualche concorrente. Cristiano Malgioglio e Raffaello Tonon ne hanno preso le difese, convinti che una volta fuori riuscirà a chiarire l’equivoco.

Lei vuole Geppy

Forse Aida ha giocato la carta Jeremias solo per superare la terza nomination (Simona Izzo l’ha buttata lì: “Ha visto il risultato di Cecilia e avrà pensato…”). Questa mattina, in giardino, sembrava quasi chiedere pubblicamente scusa al fidanzato. Parlando con Jeremias ha detto: “Mi dispiace che abbia frainteso. Sono le coccole che ci facciamo normalmente, sono le stesse con tutte le altre. Anche quando mi parli nell’orecchio si gioca”. E Jeremias: “Io l’ho detto ieri, siamo sudamericani e ci capiamo, però capisco anche lui. Io sono in un'altra posizione però comprendo la sua reazione”. Aida si è sbottonata: “Ha pensato a una mancanza di rispetto, ma sai, un bicchiere di vino in più, uno sguardo in più, dopo due mesi… certo… mi prendo le mie responsabilità. Ma poi finisce là. Si è visto il gesto della mano sulla bocca… però è tutto”. Se un aereo sorvolerà la casa, sapremo che l’ha perdonata.