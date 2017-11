Barbara D’Urso interviene a gamba tesa nella fiction del Grande Fratello Vip. Ha intervistato in esclusiva Francesco Monte sul passato e sul presente. Domande fatte con il cuore a un cuore spezzato.

“Cornuto e mazziato”

Francesco Monte vestito come un damerino, pelle del viso tirata al pari di un tamburo, occhi profondi e penetranti, abbagliati dalla luce paradisiaca dello studio, risponde alle domande di Barbarella che non lo dice ma parteggia chiaramente per il modello tarantino. Si siede e si fa torturare con le immagini delle corna e del “cichicichi” di Chechu. Si parte dal sospetto che la storia fosse finita prima che Cecilia entrasse nella casa e dai suoi presunti tradimenti: “Non immaginavo facesse una cosa del genere, sono stato io a convincerla ad andare. Scrivono che ci eravamo già lasciati ma non è vero. Mi fa ridere, se ci fossimo lasciati non avremmo mai fatto una festa per lei prima di entrare e non saremmo stati al mare a casa mia a Taranto, con la mia famiglia. L’amante? Ora ne dicono di ogni però non è mai uscita fuori in 4 anni. Non è vero nemmeno questo. Anche Cecilia non ne ha fatto cenno. Ieri sera Jeremias non si riferiva a un mio tradimento ma al precedente ragazzo argentino. Ne ha parlato anche lei. Io non l’ho tradita e sono sicuro che non l’ha fatto nemmeno lei”.

In queste ore ha fatto il giro della rete un messaggio di Daniele Ruocco, amico d’infanzia di Francesco Monte che sosteneva la tesi della messinscena (“Non esiste un programma televisivo più falso... si sono lasciati prima che lei entrasse al GF.. è tutto pilotato dagli autori”), ma pochi minuti fa il diretto interessato ha smentito tutto: il post era colpa di qualcun che si era preso il disturbo di hackerargli il profilo.

La D’Urso chiede a Monte se in qualche modo se lo aspettava: “Fino a poco prima di entrare, credevo che lei volesse mettere in ordine i soliti screzi di coppia. Piccoli compromessi mica chissà che. Mio padre non ha reagito bene, nessuno della mia famiglia se lo aspettava. Tutti quelli che la conoscono sono rimasti meravigliati. Mi crea sofferenza vedere una persona che non conosco, non è lei questa. Non la riconosco. Per me era la migliore, lo è ancora ma credo che abbia giocato un ruolo importante la sua confusione, lei è fragile e certe cose lì dentro si possono gonfiare”.

Alla domanda sulla sua reazione da Piccolo Lord risponde: “Sì mi sono rivisto. Sembravo senza reazione, poi ho analizzato e ho capito. Ho rivissuto la stessa sensazione che avevo già vissuto in passato in un altro momento. Ero un pezzo di carne vuoto. Mi chiedevo: come mai non sei arrabbiato, dispiaciuto o felice? Forse in cuor mio avevo già capito quello che sarebbe successo. Avevo capito che qualunque cosa avessi detto, sarebbe finita male”.

Barbara D’Urso però insiste a mostrargli i video della sua ex che bacia e accarezza l’altro: “Sinceramente non me lo aspettavo. Ho capito che era una roba tra loro, ma non pensavo così frettolosa. È vero che io le chiedevo di cambiare certe cose ma anche lei lo chiedeva a me. Si trattava di smussare gli angoli. Credo che si sia innamorata della situazione, del fatto che non ci sono responsabilità. Anche io nella casa del GF l’avrei vissuta con leggerezza. Essere lì dentro è una cosa, fuori un’altra. Non è la vita reale dove devi pensare a lavoro, agli impegni”

Inevitabile il suo pensiero su Ignazio: “Si definisce da solo. Se dovesse essere nato un sentimento per me sarebbe quasi un sollievo, i sentimenti non li controlli. Sarebbe una giustificazione plausibile, magari il modo e la maniera potevano essere diversi. Piuttosto mi ha colpito molto la frase che ha detto lui: “ho svuotato il bicchiere”. Mi piacerebbe vedere lei ascoltare queste frasi”.

Francesco Monte rivela: “Sono ancora innamorato di lei, ma a oggi non ci tornerei insieme. Non ho perdonato cose più sciocche e so che lo rinfaccerei. A oggi non ho la forza di assumermi questa responsabilità. Ora più che la mia sofferenza, ma fa male la sua autodistruzione e gli attacchi degli estranei. Non accetto gli insulti pesanti, bisogna portare rispetto all’essere umano. Anche la mia famiglia (si riferisce al post della zia, ndr) doveva evitare. Cosa mi manca di lei? Il suo amore”. Sicuramente non è finita qui. Alla prossima puntata.