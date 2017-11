Grande Fratello Vip, Cecilia di nuovo in crisi. E tira in ballo Belen

La domenica al Grande Fratello Vip è sempre una lunga attesa verso il lunedì sera. Chi uscirà? Chi si nomina? Ci saranno sorprese? Intanto Cecilia Rodriguez dimostra di essere sempre più convinta della sua scelta e della sua love story con Ignazio Moser. Anche se di tanto in tanto piange e trova il modo di suscitare simpatie attaccando Virginia Raffaele.

Amorazzi televisivi e Belen prende provvedimenti

Il salotto di bianca pelle sintetica della nostra Barbarella da Cologno è stato teatro di trash propedeutico alla puntata di domani. Simona Izzo si è presentata con una maschera da pinocchio: “Non posso dire quello che penso veramente perché altrimenti non mi fanno più entrare al Grande Fratello. Posso solo dire che Cecilia mi aveva chiesto di valutare Francesco per un lavoro perché era il suo amore. Ripeto che quando si arrabbiò tanto per Luca e Soleil evidentemente era perché si preparava a farlo lei. Usciti noi, hanno dato spazio a questi amorazzi televisivi”. Le basta una frase per incenerire Ignazio: “Monta sulle donne come monta sui sellini delle biciclette”. Il web vola. L’opinionista Carina Cascella è fuori di sé dal disgusto: “Sì dietro la tenda era in ginocchio a pregare la Madonna. Voglio che mostrino tutte le immagini perché è uno schifo quello che fa Cecilia. A mia figlia non faccio vedere il GF”. Cercasi disperatamente qualcuno che dimostri solidarietà ai “Ceciazio”. Niente, non si trova nemmeno a cercarlo con il lanternino. Carmen Di Pietro fa un tentativo con la stessa determinazione con cui si iniziano le diete il fine settimana.

Il dibattito non è piaciuto a Belen. Lo ha visto, lo ha ascoltato e in risposta a un commento sul suo profilo Instagram ha avvertito: “Non vi preoccupate prenderò provvedimenti, ma non mi abbasso a certi livelli”.

A Domenica Live sono super partes. Per non far torto a nessuno, mettono in evidenza anche la serietà di Ignazio Moser. E però si scopre che, dopo il padre (“Fidanzata? Ne ha tante mica una”), lo zio di Nacho ha la stessa opinione che potrebbe avere un parente di Francesco Monte: “Com’è mio nipote in bicicletta? Un ciclista normale che ha sfruttato il cognome per arrivare dov’è. Che penso della storia d’amore con Cecilia? Siete sicuri che lui sia innamorato? Fa sempre così”. Ora, non è che l’erede di casa Moser faccia alcunché per smentire la sua fama. “Abbiamo fatto i numeri con Ceci…” dice a Ivana e alla De Lellis e giù risatina da tombeur des femmes de' noantri. “Sei tra le top 10 delle ragazzette che mi sono fatto” è invece il complimentone rivolto alla sua nuova fidanzata.

“Oh meo Deo!”: il dente batte dove la lingua duole

Chechu doveva sentirsi proprio costretta nei panni della fidanzata di Monte e della sorella di Belen. Svestita di ogni inibizione e chiuso con il recente passato, ha rivelato un carattere completamente diverso da quello delle prime settimane del reality. Ora inizia a risplendere di luce propria, diciamo così. Ha lasciato il fidanzato storico, si struscia a quello nuovo come se non dovesse mai uscire dalla casa di Cinecittà, esulta per gli striscioni a favore e si offende terribilmente per quelli sfavorevoli: “che volgarità!”, pretende rispetto ma ha ammesso di non averne avuto. L’argentina ne sta infilando una dietro l’altra, quasi quasi è meglio il fratello “loco” Jeremias. Oggi, tra uno sbaciucchiamento e l’altro, ha criticato la fuoriclasse dell’imitazione, Virginia Raffaele: “Lei dovrebbe portare rispetto a mia sorella perché è diventata famosa grazie a Belen, comunque a me non fa ridere”. Non gradisce la perfetta e divertente imitazione. Non solo non dimostra senso dell’umorismo, ma sminuisce anche il talento della Raffaele, brillante in molte altre performance come ad esempio quella di Carla Fracci. L’etoile mondiale non si è impermalita ma ha applaudito alla vista della sua caricatura. I social esplodono, tra i commenti riferibili: “Eh già e Cecilia per chi e per cosa è famosa??!”. Stendiamo una "tenda" pietosa.

La giornata è lunga e l’argentina rivela di sentirsi protetta dentro la casa: teme il futuro prossimo, teme l’impatto con la realtà. Lo sconforto prende il sopravvento e piange. Per fortuna c’è il suo Ignazio che la coccola e la consola: “Tu non hai fatto niente di sbagliato”. Vento in poppa e avanti tutta. I sensi di colpa sono di nuovo dimenticati.

Sapete che ci sono anche altri 10 concorrenti?

L’attenzione è focalizzata sulla rivelazione Cecilia ma la solidarietà dei telespettatori è per gli altri coinquilini. Quasi tutti fanno finta di credere alla neonata storia ma quasi nessuno ci crede. Cristiano Malgioglio non perde occasione per puntualizzarlo, Aida Yespica, Lorenzo Flaherty e Luca Onestini tirano battute ogni volta che possono. “Dopo che è venuta Belen non è venuto più nessuno. Avranno svuotato le casse” ha detto con simpatica malizia l’ex tronista. Ivana resta defilata ma capisce tutte le mosse degli avversari. Oggi un velo di malinconia le ha rigato il volto di lacrime. A risollevarla l’amica Giulia De Lellis che ieri notte ha ricevuto sostegno dai fan. Urla che hanno svegliato la vicina di Cinecittà: “E basta ci avete rotto il c*** con queste urla tutte le sere”.