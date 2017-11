Grande Fratello Vip, precisazione sullo striscione per Cecilia e Ignazio

Nell'articolo pubblicato ieri, venerdì 4 novembre 2017, intitolato "Grande Fratello Vip, notte di sesso nella Casa per Cecilia e Moser " l'aereo con lo striscione "Ignazio e Cecilia ci fate sognare. CLM" volato sulla Casa di Cinecittà è stato erroneamente attribuito a Cristina Lodi, manager del figlio dell'ex ciclista. Precisiamo - come richiesto - che la firma non è sua né dell'agenzia.