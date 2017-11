Grande Fratello Vip, per il web Daniele Bossari ha già vinto

Serena notte di riflessione al Grande Fratello Vip. Chiacchiere in camera da letto e chiacchiere in salotto, il pubblico ha fatto le ore piccole per ascoltare Daniele Bossari e Luca Onestini, ma la vita non scorre affatto placida all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Bossari e Onestini

Daniele Bossari sembra un cucciolo in cerca di approvazione. Ascolta tutti come fossero depositari di grandi verità e abbraccia in segno di gratitudine. Ieri notte ha avuto l’ardire di intrattenere pubblico a casa e Luca Onestini con discorsi sul transumanesimo, sul mito del superuomo di Nietzsche e sul vero amore (“Cosa sei disposto a sacrificare?”). Onestini lo ha ascoltato con interesse rivelando che non starebbe mai con una donna se in partenza i presupposti non fossero saldi: “Ho 24 anni ma ho già visto che si cambia molto facilmente, è più difficile restare che andare. Io sono tra quelli che vuole restare, provare a superare le difficoltà”. Un’ora di confronto che ha tenuto incollato il pubblico notturno di Twitter. A testimonianza che non solo il trash spinto paga.

Il talento nascosto

Ivana è la grande trascurata di quest’edizione. Davvero pensano che sia uscita in allegato omaggio con la casa dalla porta rossa. È bella ma non ostenta, non ha fatto teatrini a uso e consumo, mangia come se non ci fosse un domani: “So che dovrebbe importarmene, ma non me ne frega niente. Smaltirò dopo” ha detto a chi glielo faceva notare, narra storie e vicissitudini con spirito giovane e “cuor allegro, il ciel l’aiuti”. Al suo posto parlano i magnifici disegni fatti a mano con matite di recupero. Dimostra grande spirito d’osservazione, cura del dettaglio, memoria, precisione e pazienza. Lunedì si aspetta una sorpresa, sarebbe ora.

Il caso "Rosy Abate"

Chi segue la diretta del GF Vip su Mediaset Extra inizia ad avere le idee confuse. Sta a vedere che alla fine il reality lo vince Rosy Abate. Chi è? Si tratta della nuova fiction di Canale 5 in partenza il 12 novembre. La pubblicità è talmente insistente e asfissiante che i telespettatori si sono lamentati: “Se continua così, Rosy al 12 novembre non ci arriva”.