Grande Fratello Vip, che tranvata per Moser: messaggio amaro dalle fan

Al Grande Fratello Vip è sabato di striscioni. Guerra di striscioni per la precisione. Ignazio e Ivana ricevono messaggi volanti dal significato opposto, Cecilia si offende e gli altri inquilini cominciano a fare i conti in vista della puntata di lunedì sera.

La tranvata

Ignazio Moser è (era) convinto di arrivare in finale, è sicuro di piacere al pubblico, è certo di trovare folle oceaniche pronto ad applaudirlo fuori dal GF Vip. Castelli di sabbia spazzati via da una doccia fredda piovuta dal cielo. Si sente il rumore di un aereo e l’eroico messaggero dell’aria reca questa frase: “Ig avevi un esercito di fans ora sai ki?”. Ig sta per Ignazio secondo tutti gli abitanti della casa. E per capire il senso della frase bisogna ricordare che gli spiati si dilettano in un giochino: “Indovina chi?”, lo sprovveduto di turno risponde e si sente dire: “Sto c***o”. Ecco, questa è la risposta allo striscione come ha magistralmente spiegato Aida Yespica con tanto di gesto diventando subito una GIF di successo.

Ignazio sbianca in volto, si blocca, si guarda intorno come se avesse perso le chiavi del SUV alle 3 del mattino sul Passo della Mendola e va in confessionale. Gli amici si lanciano in ammirevoli sforzi cui non credono nemmeno loro: “Se la prendono con il più debole”, “Sono le fan di Francesco Monte”, “Sono gli invidiosi”. Ci mancano i nemici giurati dei ciclisti della domenica. Cecilia, che fino a pochi mesi fa, brillava al solo pensiero di uno striscione, mugugna: “Mi dispiace per loro che spendono tutti questi soldi per un aereo. Certo la volgarità proprio…”. Più tardi, l’uno nelle braccia dell’altro hanno capito di non godere della stessa stima e solidarietà dimostrata da Alfonso Signorini e dal pubblico in studio. “Spero che non ci siano troppe persone che ci vogliono male” ha realizzato in un lampo di lucidità Nacho che continua a scavarsi la fossa da solo con esternazioni del tipo: “Diciamo che il rapporto è durato poco, mi sono svuotato subito. Dopo 53 giorni di pioggia il bicchiere pieno fa presto a svuotarsi”. E ancora riferito a Cecilia (presente): “Se l’avessi conosciuta fuori forse mi sarebbe piaciuta, mi ci sarei fatta un giro in giostra”. Un inno alle donne, una chiamata alle armi al loro rispetto. Parafrasando Daniela Santanché, si potrebbe pensare che: “Ignazio vede le donne solo in orizzontale”. Non si dà pace per lo striscione e rivolto alla telecamere, con sguardo acuto, la spara grossa: “Scusate cucciole non volevo rompere il vostro cuore”. Roba che se pure gli erano rimaste due fan, hanno abbandonato per manifesta inferiorità. I coinquilini non sono affatto felici della fulminante storia d’amore (“dov’è quella dalla storia facile?” chiede Malgioglio e Aida e Giulia: “Smettetela di pomiciare, date fastidio”), nemmeno Jeremias Rodriguez che si rivolge così a Ignazio: “Ogni volta che entra qualcuno in famiglia, no tu non è che sei entrato eh, sia chiaro!”. E poi: “Non dimentico che alla domanda ti piace Ivana hai risposto sì”.

C’è posta per te

Nel giorno in cui i sogni di Ignazio e Cecilia sono andati in frantumi, anche Ivana ha ricevuto uno striscione: “Iva sei l’unica verità, solo con te. MCC fans”. MCC sta per “Magari ce casca” ed è il gruppo che fino a 15 giorni fa sognava di vedere insieme Ignazio e Ivana. Chechu che le aveva detto poco prima: “Ciccia sei fuori dai giochi”, ha rosicato e fatto il gesto dell’ombrello. Ignazio, pervicace Casanova, ha alzato le mani: “MCC mi dispiace ma non ha funzionato”. Ivana: “Hai visto? Ti hanno proprio escluso, nemmeno ciao Gnaki”. Tombale.