Grande Fratello Vip, Cecilia litiga con Moser. E Aida sempre più vicina a Jeremias

Nuova puntata in "Casa Rodriguez": la coppia Ignazio Moser-Cecilia si è già svezzata con la prima lite, la seconda coppia, quella composta da Aida Yespica e Jeremias sembra più un fuoco di paglia. Ma mai dire mai, siamo al Grande Fratello Vip dove tutto e il contrario di tutto può accadere.

Istantanea di un Monte

Nel regno di molto, molto vicino trattandosi di Cinecittà, Ignazio Moser soffre per l’indecisione della sua bella. Anche se Cecilia Rodriguez si avvinghia a lui al pari di un koala sul baobab, l’ex principe azzurro non è ancora dimenticato. Cechu si separa malvolentieri da Ignazio ma a quanto pare si stacca altrettanto controvoglia dalla fotografia dell’ex Monte. Sotto il cuscino del letto, dove ha copulato con Moser, aveva messo lo scatto che la ritraeva sorridente con Francesco (che gliene fece omaggio durante la diretta strappalacrime di lunedì). Il ciclista l’ha scoperta e si è innervosito. “Oggi abbiamo litigato ma non riesco a essere arrabbiato con lei” ha detto all’ “esperta di niente” De Lellis. La piccola Rodriguez ha provato a farsi perdonare: “Non devi essere arrabbiato, capisci un po’, mi dispiace”.

I baci, poco romantici e molto rumorosi a microfoni aperti, hanno suggellato la pace. Cecilia non sa che avrà un bel da fare a ripulire i profili social del nuovo fidanzato. Riferendosi alle donne che gli scrivono in direct, Ignazio ha rivelato: “Guardo l’articolo, scelgo e poi lo metto nel carrello”. Quando si dice “la tocca piano”.

La capanna

Quando Giulia De Lellis si comporta come una ragazza della sua età risulta simpatica (non certo ad Alfonso Signorini che ieri a Matrix Chiambretti ha confermato: “Ho comunicato agli autori e alla produzione che io non voglio più interloquire con lei fino alla fine del programma”). La piccola romana, ieri sera, ha alzato il letto contenitore della suite, ha steso una coperta a mo’ di tenda, ha portato un cuscino dal salotto e tutta orgogliosa ha detto a Chechu: “Ecco, ho fatto le prove, qui dentro si sta bene, non si vede niente. E’ il vostro nido, potete sussurrarvi le cose dolci e farvi le coccole senza che nessuno vi veda! Mica dovete fare bum bum bum”. Involontariamente esilarante. Appena lei e Ivana sono andate via, i “Ceciazio” hanno smontato il fortino e si sono infilati sotto il piumone concedendosi il bollente bis. Oggi la suite chiude i battenti. Come faranno?

Spunta il perdono dal Monte

Gossiptvofficial sul suo profilo Instagram ha scritto un post per stoppare i soliti leoni da tastiera che hanno commentato con toni minacciosi e inqualificabili le dinamiche della casa. Prima contro la De Lellis, poi contro Onestini e Soleil e ora contro Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Vero cyberbullismo, non sana goliardia. Il post è stato commentato da Francesco Monte: “…questa cosa deve finire è indecorosa, irrispettosa e bruttissima. Siamo tutti esseri umani e non sta a nessuno giudicare gli altri, non l’ho fatto io nella mia situazione figuriamoci gli estranei. Il sostegno o l’antipatia verso una persona lo si può dimostrare usando un linguaggio appropriato. Chechu è sempre la persona che ho amato e amo e fa male anche a me leggere cose abominevoli. Il rispetto è alla base di tutto!!! Bisogna calmarsi!!! L’odio genera odio. Un bacio Francesco”.

Allo scoperto

Moser e Chechu sono una coppia. Fresca, giovane e frizzante. L’amore scorre potente nel loro corpo snello e più alto della media. Nemmeno la forza dei Cavalieri Jedi può qualcosa contro quest’incontro d’anime. Così parlano, ridono e si confidano. Distesi sul divano, massaggino e baci ai piedi di lei, immaginano il futuro. Moser racconta: “Prima di entrare, mi occupavo dell’attività di famiglia. Mi piacerebbe continuare ma al tempo stesso vorrei fare anche altro”. E Chechu con sguardo imbronciato: “Cosa?”, “Mah, non so un ristorante però non mi ci vedo tanto”, e lei: “Nemmeno io, è dura, l’ho visto con mia sorella (contitolare del Ricci di Milano, ndr)”. Nacho la butta lì: “Mi piacerebbe fare un po’ di televisione, così, qualcosa, qualche ospitata. Vorrei occuparmi della mia attività e di spettacolo. Tutte e due le cose contemporaneamente”. L’abbagliante salotto di Barbarella da Cologno li aspetta a braccia aperte. Ignazio il bomber, come si è definito lui stesso, ha le idee chiare anche in caso di vittoria: metà montepremi deve andare in beneficienza e metà per un viaggio. Al momento è più probabile che si avveri la “profezia” di Gigi D’Alessio: “nevichi ad agosto”.

Aida e Jeremias, che pasa?

La venezuelana è stata una delle rivelazioni di quest’edizione. Tre volte in nomination si è sempre salvata perché è piaciuto il suo modo di stare davanti alle telecamere. Negli ultimi due giorni però qualcosa è cambiato. Forse solo un momento di debolezza, complice un po’ troppo vino, forse il tentativo estremo di salvarsi da una sfida abbastanza complicata. Aida infatti è al televoto con Corinne Clery e Raffaello Tonon. Nonostante le dosi di xanax, il simpatico teleimbonitore ha portato verve e brio. Merito anche dei siparietti con un sorprendente Luca Onestini. Difficile che esca. Se la giocano Aida e Corinne la volpe. La showgirl sudamericana avrebbe baciato Jeremias Rodriguez dietro la tenda rossa del confessionale che, contrariamente a quello che pensano, non è il mantello magico di Harry Potter. E dunque le immagini sono abbastanza eloquenti. La palpabile tensione tra i due si è sciolta in serata con un piacevole massaggio alla schiena di Aida da parte di baby Rodriguez. Se fosse strategia, per la Yespica sarebbe un clamoroso autogol: il pubblico infatti non ha apprezzato l’improvviso cambio di rotta.