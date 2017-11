Grande Fratello Vip, sesso e polemiche. Anche la mamma di Cecilia difende Francesco Monte

Dagli abbracci ai baci al sesso orale. La neo coppia Cecilia e Ignazio nata nella Casa del Grande Fratello Vip continua a dare spettacolo mentre fuori esplode la bufera sui social a colpi di post e like. Una vera e propria guerra scatenata dalla sorella di Belen che, per il momento, incorona come vincitore l'ex tronista Francesco Monte.

L'immagine pubblicata su una pagina su Instagram, che avrebbe svelato come i "Ceciazio" si sarebbero appartati nel confessionale, (dove la telecamera non arriva), diventa virale. Così come il piede immortalato fuori dalla tenda e la camicia di Ignazio che da dentro passa fuori i pantaloni. E scatena i commenti al veleno contro l'argentina e il figlio dell'ex ciclista, anche lui arrabbiato: "Gli avevo detto di restare a casa a fare la vendemmia" racconta papà Francesco.

#SCHIFO e basta non ho altro da dire. #ceciliarodriguez #ignaziomoser #FrancescoMonte #gfvip Un post condiviso da I Nuovi Mostri Della Tv (@inuovimostridellatv) in data: 1 Nov 2017 alle ore 10:17 PDT

Nel frattempo Monte, che si è ritirato in silenzio, non scrive sui social ma pubblica immagini. E le foto che lo ritraggono in forma perfetta ricevono migliaia di like dagli internauti, fin dall'inizio schierati con lui. Fra i tanti "mi piace" spunta anche quello di mamma Rodriguez. Il like di Veronica Cozzani non passa inosservato... chissà cosa dirà alla sua Cecilia una volta fuori dalla Casa del Grande Fratello per aver buttato al vento una storia lunga quattro anni e mezzo...