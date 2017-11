Grande Fratello Vip, notte di sesso nella Casa per Cecilia e Moser

Fuochi d’artificio, fiato alle trombe: Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno fatto sesso all’ombra delle telecamere a infrarossi del Grande Fratello Vip. È nato un amore travolgente?

Il gioco delle coppie

Marco Predolin si limitava a farli conoscere, il GF Vip li fa accoppiare e copulare. Dopo la cena nel club in cui due adolescenti alle prime armi sarebbero stati meno eccitati di Ceciu e Nacho, la notte è finita nella stanza segreta, la suite gentilmente ceduta loro da Raffaello Tonon che secondo i telespettatori si sta prestando un po’ troppo alle richieste degli autori. Durante la cena, i baci di Ceciu che lunedì “non ti lascio per Ignazio” erano così rumorosi da svegliare il vicinato di Cinecittà. I colloqui quasi surreali. Seduti nel finto terrazzino Ignazio si rivolge alla neo fidanzatina: “Mi fai impazzire, mi piaci da morire” e lei: “Ho paura che fuori torni alla tua vita”. La risposta è da manuale delle famigerate stelline: “Tutto può capitare, ma fidati questo non capiterà. Ti fidi di me? Lasciati andare. Non vedo l’ora di essere fuori di qui, per viverti”. Oltre che per conoscere il suo mito Belen. L’argentina dalla somiglianza con Hernan Crespo risponde: “Non possiamo avere così paura” e il lupo che perde il pelo ma non il vizio sa esattamente cosa dire: “Di cosa hai paura? Che possa finire? Ho voglia di fare l’amore con te sempre, sempre, sempre” suscitando stupore nella ragazza.

È fatta

Il Grande Fratello conferma l’indole voyeuristica degli italiani. In casa gli altri concorrenti ridono spensierati sulla loro ignoranza: “Il Molise non è bagnato dal mare”, “Non ricordo i 7 nani”, “Chi ha scritto Se questo è un uomo? Boh!”, mentre Cecilia e Ignazio si preparano alla notte. Passa meno di un’ora e il piumone si muove, si alza, si stende, si abbassa, si agita, si scosta, si riaffloscia e tace definitivamente. Tutto sotto l’occhio delle telecamere. Ignazio Moser ha tagliato il traguardo. E però gli internauti non dimenticano e non perdonano. Ricordano i pianti con mascara sciolto della Rodriguez, i tentativi falliti di Moser con Ivana, le bugie dell’argentina a Francesco Monte, la serietà di Cecilia (“Guarda che sono una ragazza seria!” aveva detto due ore prima in casa), l’agendina e la vendemmia.

Moser Senior prende le distanze

Francesco Moser, icona del ciclismo, conosce il suo pollo. “Mah, vedremo le conseguenze. Vorrebbe fare spettacolo ma è difficile entrare e soprattutto è dura restarci, bisogna essere capaci. Vediamo, io vorrei che tornasse a occuparsi delle vendite, quello è un lavoro sicuro, il resto chissà”. La parentela con i Rodriguez non sembra andargli a genio: “di ragazze ne ha avute tante, non possiamo pensare a tutte”. E non è che lei si sia presentata nel più raffinato dei modi.



Love is (not) in the air

Allora, che il pubblico del GF Vip si sia appassionato a Casa Rodriguez è cosa certa, che non sostenga la farsa è altrettanto sicuro. Questa mattina, il risveglio della nuova coppia è stato faticoso e problematico. Tutti aspettavano per sapere e Ignazio con quel sorriso un po’ da pesce lesso ha confermato a Luca Onestini la notte caliente. Cecilia si è rifugiata nella consueta ingenuità espressiva. Come fosse caduta dal pero. Poco dopo il cielo plumbeo di Roma è stato attraversato da un striscione: “Cecilia e Ignazio ci fate sognare. LCM”. Per la cronaca la sigla sta per Lodi Cristina Manager (quella di Nacho). Una strana coincidenza visto che sono state avviate raccolte fondi per mandare ben altro messaggio: “Meglio un giorno da Monte che 1000 da Ignazio. Il pubblico”. Ma Moserino è convinto di piacere ai telespettatori tanto da dire alla sua bella: “Lunedì in puntata avremo un po’ di spazio tutto per noi. Credo di giocarmi la vittoria finale”. Farebbe meglio a preparare le valigie perché lunedì ci saranno due eliminazioni. Alcuni coinquilini fanno buon viso a cattivo gioco: Raffaello Tonon e Daniele Bossari credono che la storia abbia un futuro, Cristiano Malgioglio è stato tranchant: “Perché questa è una storia d’amore?! Al massimo un’infatuazione”. Giulia De Lellis sta un po’ qui e un po’ là: baci davanti e rimproveri dietro. “Se fosse successo a me sarei morta, sarei espatriata” ha detto a Luca Onestini fermo nella sua posizione: “Io non ci credo a questa storia. Sarà che ho una visione troppo romantica dell’amore ma non ci credo”.



Il Monte dei desideri

Francesco Monte fresco naufrago dell’Isola dei Famosi ha iniziato a seguire Giulia De Lellis, Andrea Damante, Selvaggia Lucarelli, ecc. Emma Marrone, ex di De Martino, ex di Belen, ha pubblicato una sua foto e scritto: “Il sorriso di chi si rialza”. Annamaria Monte, zia del modello, ha criticato con asprezza l’ex cognata su Facebook: “Cara Cecilia, Francesco non meritava di essere umiliato in maniera così squallida. Potevi attendere la fine del programma, ma evidentemente la ricerca della notorietà ha prevalso sul buon senso. Sei stata accolta come una figlia e ci hai procurato un dispiacere enorme tipico del tradimento. Va dove ti porta il cuore ma se i tuoi principi sono quelli che vedo, non andrai molto lontano”.



Il segreto di Pulcinella e il “fluido” Ignazio Moser

C’è anche chi prende le parti della mini Rodriguez. Tornando su una frase pronunciata dal modello pugliese durante il confronto di lunedì scorso (“sai che non dovevamo lasciarci così”), il giornalista Alberto Dandolo, ex rivale di Belen, sul suo seguitissimo profilo Instagram ha rivelato non pochi piccanti retroscena: “Alla domanda Cecilia ha tradito Monte rispondo di NO. E sapete perché? Perché per quanto ne so la loro storia era finita da un pezzo. Si mormora e non è un pettegolezzo che Francesco non sia mai stato uno stinco di santo. Pare avesse da tempo una relazione parallela e che questo fosse il segreto di Pulcinella in alcuni ambienti. Non si spiega altrimenti la sua reazione spaventosamente fredda alla notizia delle corna. (…) lui è andato a 500 euro a botta a fare la vittima nel salottino di ecopelle di Barbarella. Cecilia sarà stata impavida a scegliersi come fidanzato un bimbominkia più fluido di Tonon, ma Francesco ha emesso fatture per Mediaset con scientifico tempismo. La mitologica Teresanna capii tutto prima”.