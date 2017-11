La nuova coppia del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è andata oltre la prima base. La loro neonata e fulminea storia d’amore plana di sito in sito, di social in social con un effetto a catena cui è difficile sottrarsi. Insomma, pure se non vuoi, ne parli.

Francesco Monte chi? Il Grande Fratello Vip, trasformato in Casa Rodriguez, non piace al pubblico dei social network che non ha apprezzato nemmeno l’incitamento da stadio di Alfonso Signorini e Ilary Blasi ai piccioncini con contemporaneo disinteresse per il dolore di Francesco Monte cornificato ‘coram populo’. “Cecilia sei una donna coraggiosa”, “Siete bellissimi, ci fate sognare” fanno ancora discutere il popolo del web, decisamente diverso dal pubblico che applaude in studio il lunedì sera.

Su un profilo di Monte è comparso un messaggio: “La maniera in cui i conduttori Ilary e Alfonso incoraggiano Cecilia, in un momento di temporanea confusione, a guardare avanti ai danni di una storia lunga 4 anni invece di far riflettere sui concetti di volubilità, coerenza, lealtà continuità, è stato deplorevole. Dovrebbero vergognarsi”. Pioggia di like. Non è tanto importante che si ritenga la novella love story frutto della realtà o della (poco) fervida genialità autorale, quello che trova quasi tutti d’accordo sono le modalità pubbliche. Perché non si può ignorare che la linea di confine sia segnata dalle telecamere. C’è unanimità di valutazione, infatti, nel “condannare” il GF da Playstation: sull’altare degli ascolti si sacrifica tutto e chi si sottrae al giochino paga in termini di visibilità (leggi Ivana).

Piedino birichino Lunedì sera SSSesilia (come è stata soprannominata) piange e dice “non ti lascio per Ignazio” e nemmeno 24 ore dopo, a corpo caldo, quello di Monte, finisce dietro la tenda rossa del confessionale. E qui si apre il capitolo che segnerà la storia di questo GFVip. Mentre Francesco Monte inizia a seguire su Instagram l’ex cognato Stefano De Martino, visto che l’embargo è finito, Sssesilia copula sotto il piumone con Ignazio Moser. Le coperte non sono mantelli invisibili e si intuisce tutto grazie anche alla ficcante regia del GF. Nel pomeriggio però una foto sequenza fa il giro del web. Il figlio del grande ciclista e la sorella di Belen sono vestiti così: lui camicia bianca dentro i pantaloni e gilet, lei camicia rossa a quadroni e capelli ordinati. Entrano in confessionale in cerca d’intimità, le telecamere sono troppe e si appartano dietro la tenda di pesante velluto rosso (che non ce ne voglia il GF fa un po’ bordello). Perché è bene salvare le apparenze... La regia riprende e manda in onda il piede girato di Cecilia che spunta dal tendaggio. Come se fosse in ginocchio. Circa 45’ dopo, escono dal confessionale: lui ha la camicia fuori dai pantaloni ed evidentemente stropicciata, lei ha la camicia sbottonata e i capelli in disordine. Quale fosse esattamente la sua posizione nessuno lo sa, ma tanto basta al web per esplodere in commenti maliziosi e meme che farebbero arrossire Boccaccio.

Tutto questo è uno schifo!!! Senza parole #GrandeFratelloVip pic.twitter.com/fMpgfe696x — MARYÀM (@MariBellissimo) 1 novembre 2017

Nacho prova a fare il fidanzatino, Cecilia gestisce. In serata, a Daniele Bossari che le chiede come sia nato tutto questo, l’argentina risponde: “Chi sta guardando da casa vede quanto soffro. Ho fatto una cosa che non è da me. Sono entrata che stavo super bene, non lo avrei mai immaginato ma la psicologa mi aveva avvertito. Sono fiera di me stessa, ero fredda quando parlavo con Francesco. Non dubitavo del suo amore, mi ha messo sempre al primo posto, ma diciamo che nel momento in cui vuoi cambiare una persona forse non ti piace tanto. Io non ero quella che stava con lui, sono diversa. Ormai era abitudine. Basta essere rinchiusa in una palla per non ferire l’altro. Ignazio mi fa stare bene. Mi fa ridere. Finora ho messo sempre prima gli altri, adesso voglio pensare solo a me stessa”. Ieri sera la mano del ciclista era al calduccio sul seno delle sua bella e poi, nella notte, nuova fuga in confessionale.

Jeremias, nuovo idolo Il fratellino delle Rodriguez pare una pentola a pressione. Appoggia la sorella ma non condivide il comportamento ed è geloso. Ieri ha conquistato gli spettatori. Ignazio era orgoglioso del cuore che aveva disegnato sul letto (tre settimane fa lo aveva fatto con le sue inziali e quelle di Ivana che non ci è cascata, ndr) con i petali di rosa presi dalla suite di Raffaello Tonon e Corinne Clery. Ne ha parlato con infantile entusiasmo a Cristiano Malgioglio (che vuole uscire perché l’attenzione è tutta per i Ceciazio). Jeremias, appena ha visto l’omaggio, si è rotolato di proposito sul letto, avanti e indietro, su e giù, fino a non lasciare più un petalo intatto. Standing ovation per Jere e flop per Ignazio.

La riscossa di Luca Onestini e Giulia De Lellis. “Ma vi pare che per colpa del GF che pilota la storia tra Cecilia e Ignazio devo rivalutare Luca e Giulia?”. E’ questo il commento più diffuso tra gli aficionados del Grande Fratello. L’ex tronista e Raffaello Tonon sono ormai una coppia di fatto, una specie di Stanlio e Ollio 3.0. Giocano sul ruolo delle parti: il ragazzo che fa gli scherzi e il conte che urla con l’inconfondibile accento meneghino: “delinquente, pezzo di farabutto, vieni qui!”. Ma Onestini è anche quello che meno crede ai “Ceciazio”. Fu sputtanato da Cecilia per un presunto teatrino con Soleil (a proposito a Signorini ha detto che lui potrebbe recuperare se si impegnasse, ndr) e adesso non perde occasione per prendere in giro Moserino: “Ormai non mangia più, non fuma più, vive d’amore”; se sono separati: “Già finito il grande amore?” e ancora “Sono veri? Non sono d’accordo”. Un po’ più ambigua la romana dai racconti favolistici e dalla grammatica sconclusionata. Più volte, la De Lellis, come Aida Yespica, ha sottolineato la mancanza di rispetto di Cecilia verso Francesco Monte però poi dà consigli a Ignazio: “Ecco, stai lontano, non t’accolla’”, mentre è piaciuta molto in due occasioni: “Ti prego non dirmi che stai prendendo i petali per fare il cuore” e Ignazio: “Sì, perché?” “Perché a me caleresti”. E a domanda di Cristiano Malgioglio: “Tu perdoneresti Andrea se ti tradisse?”, “Assolutamente no”, “E se ti chiedesse scusa in ginocchio?” “Io lo schiaccio!”. E ha incassato una tifosa a sorpresa. La blogger Selvaggia Lucarelli ha preso posizione e sul profilo Facebook ha scritto: “Comunque in un mondo giusto devono arrivare così tanti voti alla De Lellis che oltre a vincere il GF diventa pure Miss America, ma così, solo per sfregio ai burattinai che favoriscono i soliti”.