Grande Fratello Vip, Jeremias rovina la festa a Cecilia e Moser

Boom al Grande Fratello Vip! Cecilia e Ignazio sono una coppia a tutti gli effetti e Jeremias litiga con Raffaello Tonon, mentre Francesco Monte si spiaggia sull’Isola dei Famosi insieme all’ex cognato Stefano De Martino in versione inviato. Rodriguez ed ex Rodriguez contro.

Occhi a cuoricino

Sempre più di frequente, Cecilia cerca la sua dignità nel confessionale, l’aiuta Ignazio Mos(c)er come l’ha ribattezzato il pubblico del GF che non crede alla manfrina. Si scambiano complimenti: “Sei bello”, “Tu di più, potrei guardare i tuoi occhioni per ore”, “No davvero sei troppo bello”, “Merito tuo”. Stanno insieme da 48 ore e già dicono: “Ho paura che ti scocci” e Ignazio: “No, io mai, forse tu” e Cecilia: “Io non mi scoccio mai di te”. E avanti con smancerie simili tutto il giorno. La versione moderna di “attacchi tu o attacco io? No, attacca prima tu!”. I baci non sono più nascosti da un cuscino o da una coperta, sono a favore di telecamera. La "cattiveria" dell’opinione pubblica corre più rapida delle informazioni lungo un cavo di fibra ottica: centinaia di commenti che aspettano Sssesilia fuori dalla porta rossa. Ma chi è stato il più cattivo? Francesco Moser. Il riservatissimo padre del virgulto, che sembra uscito dal film “7 spose per 7 fratelli”, ha dichiarato che avrebbe preferito che il figliolo restasse a casa a far vendemmia anziché andare al GF e che gli aveva raccomandato di non fare “casini”. Anche Jeremias storce il naso. Frecciatine alla sorella, minacce “vado in confessionale a rovinare la storia” (delirio sui social), biscotto a forma di cuore spezzato con il coltello e lite con Raffaello Tonon.

Vengo anch’io

Raffaello Tonon ha diritto alla suite e vorrebbe cederla per una notte ai “Ceciazio”. L’anima in pena di Jeremias brontola, bofonchia e attacca briga per scherzo con i coinquilini pur di trovare una valvola di sfogo. Il nuovo idolo delle folle internettiane ha detto alla sorella desiderosa di un buon caffè: “Fattelo fare da Ignazio”, “Adesso puntualizzi pure che si dice Sesilia, fai la st***”. Fino a scoppiare: “Non basta tutto quello che devo sopportare adesso devo anche sopportare uno che dorme con mia sorella. Succede sempre così, è la storia della mia vita, prima amici miei, poi…traaaak… arrivano alle sorelle”. Quando Tonon ha fatto capire le sue intenzioni (e quelle degli autori), il gaucho non ci ha pensato due volte: “Tu sai cosa non devi fare. Non ti permettere. Se dai la stanza a loro, vado anch’io e dormiamo in tre”. Il conte ha replicato che dà pieno sostegno alla nuova coppia così come fa il resto del gruppo. Solo Luca Onestini si è dissociato. Ma nessuno ha avuto il coraggio di riferire a Jeremias cosa accade dietro le tende del confessionale.

Isola dei Famosi

In queste ore è arrivato l’annuncio ufficiale, il cornuto più famoso d’Italia, Francesco Monte, va a lenire le sue pene in Honduras. E molti già sognano che entri anche Teresanna, l’ex lasciata per SSesilia.