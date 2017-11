Grande Fratello Vip, notte da paura per Cecilia e Moser. Poi tutti nudi in piscina

A volte la realtà supera la fantasia degli autori del Grande Fratello Vip. La notte di Halloween è andata al di là delle loro più rosee aspettative con il delirio etilico di Lorenzo Flaherty e Corinne Clery. Prende quota la liason tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: notte da paura per la neo coppia nata nella Casa di Cinecittà.

Dolcetto o scherzetto

Cecilia ha fatto un bello scherzetto a Francesco Monte. Corna, addio e nuovo fidanzato in diretta tv. Per riprendersi non gli basteranno tutti i troni di Maria De Filippi di qui alla fine del mondo. Durante il confronto nell’orecchio di Cecilia ha sussurrato: “Mi hai ucciso, nel confessionale sei stata strafottente”. Sui social, in verità, alcuni sostengono sia tutto organizzato dalle agenzie e che dopo il GF Vip torneranno insieme, altri invece sottolineano che si erano lasciati da un po’ di tempo e che è stato l’ultimo accordo per dargli nuova visibilità. C’è anche chi ha scritto alla manager di Moser: “Non eri quella che fino a pochi giorni fa denunciava teatrini e sceneggiate?!”.

Ma atteniamoci alla realtà dei fatti: Monte è stato trasformato da tronista d’insuccesso a elegante e distaccato giovin signore con Rolex d’oro. Pure bello come il sole: “Ha lineamenti perfetti, di una bellezza imbarazzante” ha rivelato Moser ai coinquilini. Dopo aver fatto vedere le streghe al fidanzato di 4 anni, tutti si aspettavano il dolcetto di Cecilia a Ignazio aspirante membro della "Royal Rodriguez Family". Il ciclista aveva già pensato di farsi portare l’agendina da aggiornare ma è dura, fatica peggio di quando correva in bici. Convinto di essere il prescelto ha trascorso tutta la giornata di ieri “accozzato” a Cecilia. Ogni volta che mirava la bocca, quella si spostava e porgeva la guancia. Ogni volta che la prendeva in braccio, quella urlava di allontanarsi. Ogni volta che lui si avvicinava a Ivana e Giulia, quella metteva il muso. E niente: l’argentina detiene lo scettro. In serata si sono tolti i microfoni e sono andati nel confessionale senza essere chiamati: veri baci clandestini o ripassatina al copione? Poi hanno dormito nello stesso letto e, sembra che finalmente la dama abbia concesso al suo cavaliere di arrivare in prima base. Sono nati i "Ceciazio" nonostante qualche "smagliatura" nella genesi del colpo di fulmine.



Halloween. Trash, trash e ancora trash

Il GF Vip per festeggiare la ricorrenza ha mandato nella casa attori travestiti da personaggi dei film horror. Cecilia si è spaventata così tanto, ma così tanto, da picchiare un attonito e infastidito Malgioglio. Poi è bastato un po’ di vino per mandare fuori giri la banda dei reclusi. Si sono travestiti, splendida Aida Yespica (penalizzata dalla sua riservatezza e pacatezza) e bellissima anche Ivana, e sono andati a Tristopoli addobbata per l’occasione. Irraggiungibile zia Malgy: “Questa è la sorpresa che ho preparato per voi. Siete contenti? Datemi un bacio (lo ha voluto a tutti i costi dalla De Lellis sapendo che può essere pericolosa per la nomination, ndr)”. Quando gli hanno fatto notare che non poteva esser merito suo, si è ridimensionato: “Ho dato una mano”.

Tre bicchieri di vino e spumante dopo, erano partiti per la tangente: Aida ha fatto un ballo sexy con coro da stadio, Corinne, Lorenzo e Tonon, seduti sulla panchina ridevano a crepapelle senza alcun motivo, finché l’attrice ha preso una mano finta e ha stuzzicato Flaherty nelle parti basse, Cecilia si lagnava lugubre con Ignazio Moser: “Sei vero o sei finto?”. “Ti pare che se fossi finto, sembrerei così patetico?” e Malgioglio occhi a fessura era il ritratto dell’infelicità: se avesse potuto, li avrebbe inceneriti tutti. Dopo aver lasciato Tristopoli, la serata è degenerata. Luca ha buttato Tonon in piscina e il conte, una volta riemerso, si è asciugato i gioielli con il phon; Corinne, Daniele Bossari, Luca Onestini e Lorenzo Flaherty (che ha l’ormone alle stelle più di Nacho) ubriachi sono finiti nudi in piscina: reggiseno, mutande e magliette volanti. Il GF ha dovuto censurare tutto. Per la serie al grottesco non c’è mai fine: Jeremias ha baciato con la lingua in confessionale Malgioglio e ha avvertito la sorella: “Ignazio ci ha provato con tutte qui dentro e prima guardava le tette di Giulia”. Chiosa della serata: “Ivana eri nuda in piscina?” ha chiesto l’Ignazio bollente e la modella “Sì, sì” (non era vero, ndr), “Davvero? Tutta nuda?”. “Sì”. All’idea di essersi perso un simile spettacolo, Nacho vorrebbe piangere e commenta con Cecilia: “Questa volta ci nominano perché siamo sempre soli io e te”. Ah, i grandi amori!

W la France! Corinne è entrata subito nel meccanismo del gioco

Risata eccessiva e gorgheggiante pure quando si tratta di bere un bicchiere d’acqua, voce narrante magnetica quasi quanto quella della sontuosa Leosini, spirito battagliero a dimostrare che spesso l’età è un numero. Corinne ha fatto divertire prima con la messinscena Serena Grandi, poi ha conquistato il pubblico sgamando in diretta i giochini di Cristiano Malgioglio che durante la settimana: “voglio uscire, non ho più niente da dimostrare, mettetemi in nomination, ho fatto un percorso fantastico, non sono qui per vincere, deve vincere un giovane” e poi: “fatemi capitano, mi tengo l’immunità mica sono scemo”. Una dissociazione preoccupante se non tenessimo presente che si parla di un animale da palcoscenico di lungo corso.

La Clery con quella voce roca e un po’ gracchiante, ha detto: “Cristiano sei falso, falso! Durante la settimana mi dici Come faccio se te ne vai via te, con chi parlo io, con chi sto, dai non mi lasciare solo. Dai, nominami. Non si può essere così falsi, vero Cristiano? Non mi faccio pigliare per il sedere due volte. Capisco le strategie ma ha vantato un’amicizia che non esiste. Non gli parlo più. Parli male dei giovani. Se vince un di loro, si butta dal ponte. Fa tutto per show, è un uomo di spettacolo e fa bene. Adesso recita un copione, io divento una strega ma dico quello che penso”. E Giulia De Lellis: “Perché queste cose non ce le fanno mai vedere?”. Perché il GF è impegnato a scrivere la trama Ceciu-Igna.

Martedì, la nostra capitana coraggiosa ha insistito e, insieme al resto dei concorrenti, ha fatto cadere la maschera di Malgioglio. Tante bugie o doppie verità. Hanno deciso di rendergli la pariglia: tranquillizzanti baci e abbracci e lunedì si vedrà. Malgioglio è rimasto chiuso a Tristopoli per gran parte del giorno, quando è sortito ha detto: “Corinne mi ha chiesto scusa, si è arrabbiata per la nomination ma la colpa non è mia, è degli autori che hanno fatto confusione. Mi devono delle spiegazioni perché ho sentito una frase questo non capisce un c***. A chi si riferivano? Sono stati loro a cambiare i miei nomi della nomination palese. Ditemi, ho mai parlato male dei giovani?”. Luca Onestini e Daniele Bossari, Raffaello Tonon non hanno replicato ma non gli hanno creduto.