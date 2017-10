"Quello che penso io non importa, se te la senti così è giusto così, io ti sto vicino". Jeremias si avvicina alla sorella Cecilia e prova a consolarla. I Los Rodriguez sono uniti più che mai adesso nel momento del bisogno. La sorella di Belen è ancora sconvolta dopo l'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip dell'ormai ex fidanzato Francesco Monte. L'ex tronista è stato scaricato dalla modella argentina in diretta tv, di fronte a milioni di italiani, mentre sul maxischermo scorrevano le immagini del nuovo amore sbocciato con l'inquilino Ignazio Moser. "L'unica cosa - sottolinea il saggio fratello a Cecilia - è che deve essere sicura. Lo so che è una cosa che è capitata... ma non devi fare una cazzata... Tutto poi si può sistemare" dice mentre cerca anche lui di metabolizzare la sceneggiata stile Beautiful andata in onda su Canale 5.

Monte torna a Milano cornuto e mazziato ma l'ultima parola spetta a lui: "Quando esci non mi trovi più" bisbiglia all'orecchio della modella argentina dopo il faccia a faccio con Ignazio Moser. L'ex tronista da vero gentiluomo entra nella Casa di Cinecittà per un confronto con il figlio dell'ex ciclista. Gli dà pure la mano al 25enne che, da settimane, sbaciucchia e accarezza l'ormai ex fidanzata. Ma è Cecilia a dargli la mazzata finale: "È un casino, mi sembra un film. Tu vai avanti, pensa ai tuoi sogni, non mi aspettare". E ancora: “Voglio essere egoista e pensare a Cecilia, tu e la tua famiglia siete un mio pezzo di cuore. Mi hai salvato la vita e tu lo sai. Io non ho bisogno di Ignazio, è un ragazzo stupendo ma non ti lascio per lui. Non so se ti amo ancora". Ma questo lo aveva già capito.